[増進会ホールディングス(Z会グループ)]

11月にオンライン英会話つき総合講座「Asteria for Business」にお申し込みいただくと、通常月2回分のオンライン英会話レッスンを追加で1回分プレゼントするキャンペーンを実施中です。



株式会社増進会ホールディングス(Z会グループ)のグループ会社である株式会社Z会は、大学生・社会人向けのキャリアアップコースにおいて、11月入会者を対象としたキャンペーンを2023年11月1日(水)より開始しました。

11月入会者だけの限定キャンペーンで通常よりも1回分多くオンライン英会話レッスンを受講して、実践的な英語をぜひ体験してください。

キャンペーンの詳細:https://www.zkai.co.jp/ca/os202311/









オンライン英会話つき総合講座Asteria for Businessにお申し込みで、英会話レッスンを追加で1回分プレゼント



11月にAsteria for Businessにお申し込みいただくと、通常月2回の英会話レッスンを1回分追加でプレゼント。

外国人講師との定期的なレッスン受講で会話への苦手意識を払拭し、実践的な会話力を習得していくことができます。

※初回のみ1回分追加。以降は通常通り月2回のレッスンです。







Online Speaking(オンライン英会話)の特長





・1回25分

・外国人講師とのマンツーマンレッスン

・初心者から上級者までレベルに沿った教材で学習



レッスンテーマ例





・初対面の挨拶

・自分の仕事について話す

・面接で自分のキャリアプランについて話す

など、多数のテーマをご用意しています。



▼キャンペーン期間

2023年11月1日(水)~11月30日(木)



▼追加レッスンチケット発行の流れ

追加レッスンのチケットは、12月上旬に発行いたします。

※追加レッスンのチケットが発行されましたら、Z会よりメールでご連絡いたします。

※追加レッスンのチケット発行は12月上旬の初回のみです。以降は通常通り月2回となります。

※チケットは有効期限が近いものからご利用ください。



▼詳しいキャンペーン内容は下記リンクよりご確認ください。

https://www.zkai.co.jp/ca/os202311/





▼講座のご案内

Asteria for Businessは日常からビジネスまで対応した教材で、「聞く」「読む」「話す」「書く」を学べるオンライン英語講座です。

Z会ならではの添削指導付き、そしてAIによる出題で自分だけに合った効率的な英語学習ができます。

スマホやタブレットで学習できるので、忙しい社会人でもスキマ時間に取り組めるので続けやすい講座です。



講座料金:4,900円/月(税込)

※12カ月一括払いのひと月あたりの金額

https://www.zkai.co.jp/ca/asteria/





<本件に関するお客様からのお問い合わせ>

株式会社Z会 高校生・大学生・社会人事業部

大学生・社会人事業推進課

https://service.zkai.co.jp/enquete_sp/?s=zkai_career



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/14-17:46)