[株式会社ニューバランス ジャパン]





“Fun for Sport, Fun for NB(スポーツを楽しもう、ニューバランスとともに)”をコンセプトにニューバランスが2019年よりスタートしたグラフィックTシャツコレクション「9BOX(ナインボックス)」の新作が登場します。パラリンアートアーティストとのコラボレーション第3弾となる今回は、2023年の「Earth Day(アースデー)」にあわせて、パラリンアートアーティストとミュージシャンがタッグを組みました。3組のミュージシャンが「Earth Day」をテーマに作ったオリジナル楽曲を、3名のパラリンアートアーティストがそれぞれの曲から着想を得てグラフィックを制作。9BOXの持つ、日常でもスポーツでも快適に過ごせる柔らかな風合いと汗もさらりと吸収してくれる機能性、そしてミュージシャン、パラリンアートアーティストたちが生み出したデザインが組み合わさり3着のTシャツが誕生しました。新コレクションをお披露目するメインビジュアルには、制作にかかわったミュージシャン、パラリンアートアーティストにパラアスリートも加わり、音楽とアートがスポーツを彩り、皆で「Earth Day」を祝います。4月22日(金)よりニューバランス公式オンラインストア、一部のニューバランスオフィシャルストアにて販売いたします。9BOXのスペシャルサイトでは、参加ミュージシャン、パラリンアートアーティストのご紹介とともに、今回制作されたオリジナル楽曲もお聴き頂けます。また、ニューバランス原宿では、期間限定で特設展示を行います。展示期間は店頭でも音楽をお聴きいただけますので、ぜひお立ち寄りください。

https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-app-9box





PARALYM ART 9BOX COLLECTION

カラー:WT(ホワイト)

価格:7,920円(税込)

サイズ:XS、S、M、L、XL





New Balance Earth ありのまま

パラリンアートアーティスト:阿部貴志 × ミュージシャン:AAAMYYY





阿部貴志

<PROFILE>

1994年宮城県に生まれる。14歳の時に統合失調症を発症。入退院を繰り返し、闘病しながら絵を描いている。同じ病気の人や、障がいと共に生きる仲間たちにエールを送るため、病名を公表しながら精力的にアート活動に取り組んでいる。現在は仙台市の老人ホームにあるB型就労支援事業所に通所しながら創作活動を続けている。

<MESSAGE>

この作品は、EARTH DAYの音楽を聴きながら、即興で自由に色彩を塗り重ねました。第6感で描きました。ありのままの私で、統合失調症でも、ありのままで私の感じた色、好きな色、感じた造形、好きな造形で描きました。周りの人の目を普段は過敏に気にしちゃいます。ご依頼頂いた作品制作なので、ニューバランス様の皆様のことを考え、音楽のイメージを考え様々制作しました。でも、最後の1枚は、どう思われるか気にしないで、ありのまま描こうと思い、EARTH DAYの音楽を聴きながら作品に向き合い、私のEarthを表現しました。ありのままの心を大事にした作品になりました。







AAAMYYY

<PROFILE>

SSW/トラックメイカー。2017年からソロとしてAAAMYYY(エイミー)名義で活動を開始。2018年6月から“Tempalay”に正式加入、TENDREやRyohu(KANDYTOWN)のサポート、多種多様なアーティストとのコラボレーション、モデル、楽曲提供、CM歌唱提供等、幅広い活動で注目を集める。

<MESSAGE>

EARTH DAYに因んで、私の生まれ育った長野の森のざわめきや山鳴りを思い出しながら作りました。雨が降って山に磨かれた水が川になり、流れてやがて海と融合していくと、蒸発し大気に登ってまた雨となる循環システムの不思議。水の通り道である山で青々と息をする木々たちや、涼しくて澄んだ空気で満たされる場所は特別で、作り上げられた社会システムや人に疲れたときに必ず足を運んで身を委ねる、心と身体の拠り所です。そんな場所を曲に落とし込んでみました。





とどけねがう

パラリンアートアーティスト:カナッペ × ミュージシャン:ermhoi









カナッペ

<PROFILE>

自閉症スペクトラム。2001年生まれ。2019年~「ありがとうファーム」で働き始める。みずみずしい感性で絵を生み出す期待の新人。繊細さ/大胆さの両面を持ち様々な画材で閃きに満ちた表現をする。私は、まだまだ新人ですが毎日がとても楽しく充実していると感じます。小さい頃から絵を描くのが好きで色んな絵を描いていました。あまり人に見せることがなかったので、こういう機会をもらえたことに感謝をしています

<MESSAGE>

今日もあの子はこない

すれちがったかもしれない

今日もその子はこない

帰ったかもしれない

いつになったらくるかな?

このきもちつたわらない







ermhoi

<PROFILE>

日本とアイルランド双方にルーツを持ち、独自のセンスで様々な世界を表現する、トラックメイカー、シンガー。2015年1st Album 「Junior Refugee」をsalvaged tapes recordsよりリリース。映画やTVCMへの楽曲提供、リミックス、ボーカルやシンセコーラスとしてのサポートなど、ジャンルやスタイルに縛られない、幅広い活動を続けている。

<MESSAGE>

この曲はハープと歌によるとてもシンプルなラブソングです。土と葉っぱの青臭さ広がる初夏には特別な思い出がたくさんあります。記憶の断片をつなぎ合わせるように重ねた、モヤモヤとしたシンセの音は、目を細めた時に遠くからぼんやり浮かんできた愛の記憶のようなものでしょうか。愛された記憶があればどんな世界でも生きていける気がするからこそ、人を愛したいと思うのかもしれません。





夜に咲く花

パラリンアートアーティスト:加藤たけひろ × ミュージシャン:榎元駿









加藤たけひろ

<PROFILE>

石川県出身。尾道大学大学院美術研究科美術専攻(油画)修士課程修了

<MESSAGE>

テーマとなっている音楽を聴いた時、NBの靴に花が咲き、その周辺を歩く人たちの姿が思い浮かびました。イメージの中では夜の風景だったので、靴のグレーで夜の感じをだしました。背景は、音楽の心地よさからインスピレーションを受けています。ペン、水彩、アクリル絵具と様々な画材を使用。夜に咲く花というイメージから、黒地の上に花を描いています。夜のアンニュイさと人々の日常感をミックスさせた作品に仕上げました。







榎元駿

<PROFILE>

1996年生まれ、埼玉出身の音楽家。ODD Foot Works,1inamillionのベーシスト、トラックメイカーとして活動中。「Summer」「燃えろよ桜」などのコンポーズを担当し、幅広いジャンルを用いた、大胆且つキャッチーな表現に定評がある。ベーシストとしては過去に中村佳穂、Tempalay、佐藤千亜紀、ryohuなどのサポートを務め、これからの活躍に注目されている。

<MESSAGE>

ODD Foot Worksの夜の学校でもフューチャリングされているシンガーソングライターの宗藤竜太との共同作品。普段はアコースティックギターと声のみの作品をメインに作る宗藤の、生々しく繊細な表現を別ベクトルで魅せるべく、シンプルながら重厚感のあるトラックに仕上がっている。

~以下宗藤竜太より~

音楽をパラリンアーティストの方に渡す段階で作詞した前半部分で意識した事。ひとつ目は、「絵を描き続ける君」と僕が歩んできた道のりを僕目線で振り返り、気づきを君に告白する事。ふたつ目はテーマの「EARTH DAY」から連想し、地球という星での一日を君と僕がどのように重ねてきたかという事。

パラリンアーティストの方から絵とそれに込めた想いを読ませていただいてから作詞した部分では、モチーフの「靴」や絵の具で描かれた花の色彩をみて、これからの未来に向かって歩みを進めるような前向きさを意識しました。加藤たけひろさんが曲から膨らませてくださったイメージは明るさがあって素敵だなと思いました。







ATHELETE

安川祐里香

<PROFILE>

千葉県出身。5歳の頃の事故により車いすを必要とする生活に。19歳の頃、車いす陸上をスタート。国際大会では2018年、WPAドバイグランプリ大会100m3位、200m1位、400m3位、800m4位。2022年は車いす陸上のT54女子100m世界ランキング20位。2023年名古屋ウィメンズホイールチェアマラソンでは前年に続き2位。2023年よりニューバランスジャパンに入社し、ニューバランス所属パラアスリートとして活動。

<MESSAGE>

「音楽×アート」視覚と聴覚が繋がったアーティストさんの想いが詰まった作品は世界観や伝えたい想いがそれぞれに表現されていて凄く感慨深かったです。

こうしてパラアスリートとして繋がれたこととても光栄に思います。」





■パラリンアートアーティストとのコラボレーション

コラボレーションしたパラリンアートアーティストたちが所属するパラリンアート( https://paralymart.or.jp/association/ )は、「障がい者がアートで夢を叶える世界を作る」を理念に、障がい者の社会参加と経済的自立を推進する取り組みを行う団体です。障がい者アーティストとひとつのチームになり、社会保障費に依存せず、民間企業・個人の継続協力で障がい者の自立を目指す社会貢献型事業です。作品を活用することで、障がい者アーティストには活用に応じた報酬が支払われ、自立支援に繋げています。ニューバランスはその理念と取り組みに共感し、9BOXを通してこの活動やアーティストたちの作品をより広く届けたいと願い、2021年よりコラボレーションを実施しています。





■販売について

ニューバランス公式オンラインストア https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-app-9box

ニューバランス オフィシャルストア ヒューリック札幌、原宿、玉川高島屋S・C、名古屋、大阪

https://company.newbalance.jp/store/store_type/official-store





<重要>ニューバランスオフィシャルストアの感染症拡大防止の取り組みについて

https://company.newbalance.jp/store/shopmagazine/54334





▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、製造の70%以上の部分をアメリカ国内で製造しています。MADEは、ニューバランスのアメリカでの売上高のうち、限られた部分を占めています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に7000人以上の従業員を抱え、2021年の世界売上高は44億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。

▼ ニューバランス ジャパン公式Facebookページ URL: https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式Twitter @newbalance_jp URL:https://twitter.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」 https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx





【一般のお客様】株式会社ニューバランスジャパン お客様相談室 0120-85-7120



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/21-16:16)