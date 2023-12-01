女性VTuberグループ「ホロライブ」、hololive X…
［カバー株式会社］
hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』の開催を記念して様々な施策を実施！
カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する「ホロライブプロダクション」において、hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』の実施が決定した事をお知らせいたします。
12月24日（日）にAR技術を使用したhololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』の実施が決定いたしました。
参加タレントは、「百鬼あやめ」「猫又おかゆ」「戌神ころね」「白銀ノエル」「雪花ラミィ」「博衣こより」「沙花叉クロヱ」の7名。
hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』の実施を記念して、新曲『Merry Holy Date(ハート)』の公開、新規グッズの販売などを行う予定です。
さらに、12月17日（日）からライブ当日の12月24日（日）まで毎日ホロライブプロダクション公式Xで、参加タレントからのメッセージトーク風動画の公開を予定しております。
ぜひ、#イブはホロライブ でお過ごしください。
【新曲『Merry Holy Date(ハート)』のMVはコチラ】
https://www.youtube.com/watch?v=XZJtMLMG_QA
【特設ページはコチラ】
日本：https://hololive.hololivepro.com/events/sweet-happy-holiday/
海外：https://hololive.hololivepro.com/en/events/sweet-happy-holiday/
hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』概要
【公演名】
hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』
※オンライン配信のみとなります
【出演者】
百鬼あやめ、猫又おかゆ、戌神ころね、白銀ノエル、雪花ラミィ、博衣こより、沙花叉クロヱ
【開催日時】
12月24日（日）
開場 20:00 / 開演 21:00
【配信プラットフォーム】
ZAIKO、SPWN
【チケットの購入はコチラから】
・ZAIKO
日本・海外共通：https://hololive-production.zaiko.io/item/360269
・SPWN
日本：https://virtual.spwn.jp/_events/23122401-jphololivexmas?utm_source=cover&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=jphololivexmas_top
海外：https://virtual.spwn.jp/_events/23122402-enghololivexmas?utm_source=cover&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=enghololivexmas_top
▼配信チケット（ZAIKO、SPWN）：￥6,500（税込）
※本公演はバイノーラルマイクによる立体音響演出がございます。ヘッドホン、またはイヤホンでお楽しみください。
■受付期間
※視聴チケットは2023年12月1日（金） 12:00 ～ 2024年1月24日（水）22:00まで購入可能。
※公演終了後、公開準備ができ次第アーカイブ視聴可能となり、2024年1月24日（水）23:59まで何度でもご視聴いただけます。
※2024年1月24日（水）23:59を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。
hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』グッズ
「Sweet Happy Holiday Vol.1」
【「Sweet Happy Holiday Vol.1」 販売期間】
2023年12月1日（金） 12:00 ～ 2024年1月24日（水）22:00まで
販売期間、注意事項、商品の詳細は、販売ページをご確認ください。
グッズ購入（日本） : https://shop.hololivepro.com/products/sweethappyholiday_vol1
グッズ購入（海外） : https://shop.hololivepro.com/en/products/sweethappyholiday_vol1
「Sweet Happy Holiday Vol.2」
【「Sweet Happy Holiday Vol.2」 販売期間】
2023年12月24日（日） 22:00 ～ 2024年1月9日（月）18:00まで
詳細はホロライブプロダクション公式SNSの投稿をご確認ください。
hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』連動 ASMRボイス
【タイトル】
「星降る聖夜にきみとデート」ASMRボイス
【販売期間】
2023年12月11日（月） 18:00 ~ 2024年2月26日（月） 18:00
詳細はホロライブプロダクション公式SNSの投稿をご確認ください。
【商品詳細】
全6種
hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』開催記念プレゼントキャンペーン開催
12月4日（月）からは「クルージング 乗船」ペアチケットが抽選で当たる、写真投稿キャンペーンを開催いたします。
ホロライブ公式グッズと写真を撮影して、X（旧：Twitter）に投稿する事で、応募が完了となります。
キャンペーン開始時は、ホロライブプロダクション公式SNSから投稿が行われます。
詳細は下記をご確認ください。
【応募方法】
１.ホロライブプロダクション【公式】（@hololivetv）をフォロー
２.「#イブはホロライブ」を付けて、ホロライブ公式グッズと写真を撮ってポストで応募完了！
【募集期間】
2023年12月4日（月）～2023年12月17日（日）23:59
【応募条件】
ホロライブ公式グッズのみが対象となります
会社概要
■ホロライブプロダクションについて
「ホロライブプロダクション」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。
・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/
・ホロライブプロダクション公式X：https://twitter.com/hololivetv
・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official
・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://twitter.com/hololive_event
・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/
■ホロライブについて
「ホロライブ」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループです。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代の二次元アイドルグループであり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。
・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/
・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg
■カバー株式会社について
カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、 世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。
・所在地：東京都港区
・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭
・コーポレートサイト：http://cover-corp.com
・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp
・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください：(C) 2016 COVER Corp.
■本件に関するお問い合わせ
カバー株式会社 広報PR担当
メールアドレス：pr@cover-corp.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/01-16:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
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