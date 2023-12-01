［カバー株式会社］

hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』の開催を記念して様々な施策を実施！



カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する「ホロライブプロダクション」において、hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』の実施が決定した事をお知らせいたします。







12月24日（日）にAR技術を使用したhololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』の実施が決定いたしました。

参加タレントは、「百鬼あやめ」「猫又おかゆ」「戌神ころね」「白銀ノエル」「雪花ラミィ」「博衣こより」「沙花叉クロヱ」の7名。



hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』の実施を記念して、新曲『Merry Holy Date(ハート)』の公開、新規グッズの販売などを行う予定です。

さらに、12月17日（日）からライブ当日の12月24日（日）まで毎日ホロライブプロダクション公式Xで、参加タレントからのメッセージトーク風動画の公開を予定しております。



ぜひ、#イブはホロライブ でお過ごしください。



【新曲『Merry Holy Date(ハート)』のMVはコチラ】

https://www.youtube.com/watch?v=XZJtMLMG_QA



【特設ページはコチラ】

日本：https://hololive.hololivepro.com/events/sweet-happy-holiday/

海外：https://hololive.hololivepro.com/en/events/sweet-happy-holiday/



hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』概要







【公演名】

hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』

※オンライン配信のみとなります



【出演者】

百鬼あやめ、猫又おかゆ、戌神ころね、白銀ノエル、雪花ラミィ、博衣こより、沙花叉クロヱ



【開催日時】

12月24日（日）

開場 20:00 / 開演 21:00



【配信プラットフォーム】

ZAIKO、SPWN



【チケットの購入はコチラから】

・ZAIKO

日本・海外共通：https://hololive-production.zaiko.io/item/360269



・SPWN

日本：https://virtual.spwn.jp/_events/23122401-jphololivexmas?utm_source=cover&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=jphololivexmas_top



海外：https://virtual.spwn.jp/_events/23122402-enghololivexmas?utm_source=cover&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=enghololivexmas_top



▼配信チケット（ZAIKO、SPWN）：￥6,500（税込）

※本公演はバイノーラルマイクによる立体音響演出がございます。ヘッドホン、またはイヤホンでお楽しみください。



■受付期間

※視聴チケットは2023年12月1日（金） 12:00 ～ 2024年1月24日（水）22:00まで購入可能。

※公演終了後、公開準備ができ次第アーカイブ視聴可能となり、2024年1月24日（水）23:59まで何度でもご視聴いただけます。

※2024年1月24日（水）23:59を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。



hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』グッズ





「Sweet Happy Holiday Vol.1」







【「Sweet Happy Holiday Vol.1」 販売期間】

2023年12月1日（金） 12:00 ～ 2024年1月24日（水）22:00まで



販売期間、注意事項、商品の詳細は、販売ページをご確認ください。

グッズ購入（日本） : https://shop.hololivepro.com/products/sweethappyholiday_vol1

グッズ購入（海外） : https://shop.hololivepro.com/en/products/sweethappyholiday_vol1



「Sweet Happy Holiday Vol.2」





【「Sweet Happy Holiday Vol.2」 販売期間】

2023年12月24日（日） 22:00 ～ 2024年1月9日（月）18:00まで

詳細はホロライブプロダクション公式SNSの投稿をご確認ください。



hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』連動 ASMRボイス





【タイトル】

「星降る聖夜にきみとデート」ASMRボイス



【販売期間】

2023年12月11日（月） 18:00 ~ 2024年2月26日（月） 18:00

詳細はホロライブプロダクション公式SNSの投稿をご確認ください。



【商品詳細】

全6種



hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』開催記念プレゼントキャンペーン開催





12月4日（月）からは「クルージング 乗船」ペアチケットが抽選で当たる、写真投稿キャンペーンを開催いたします。

ホロライブ公式グッズと写真を撮影して、X（旧：Twitter）に投稿する事で、応募が完了となります。

キャンペーン開始時は、ホロライブプロダクション公式SNSから投稿が行われます。



詳細は下記をご確認ください。

【応募方法】

１.ホロライブプロダクション【公式】（@hololivetv）をフォロー

２.「#イブはホロライブ」を付けて、ホロライブ公式グッズと写真を撮ってポストで応募完了！



【募集期間】

2023年12月4日（月）～2023年12月17日（日）23:59



【応募条件】

ホロライブ公式グッズのみが対象となります





会社概要





■ホロライブプロダクションについて



「ホロライブプロダクション」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://twitter.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://twitter.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/



■ホロライブについて



「ホロライブ」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループです。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代の二次元アイドルグループであり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg



■カバー株式会社について



カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、 世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。

・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：http://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください：(C) 2016 COVER Corp.



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス：pr@cover-corp.com



企業プレスリリース詳細へ （2023/12/01-16:16）