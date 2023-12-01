時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

女性VTuberグループ「ホロライブ」、hololive X…

女性VTuberグループ「ホロライブ」、hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』開催決定！

［カバー株式会社］

hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』の開催を記念して様々な施策を実施！

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する「ホロライブプロダクション」において、hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』の実施が決定した事をお知らせいたします。



12月24日（日）にAR技術を使用したhololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』の実施が決定いたしました。
参加タレントは、「百鬼あやめ」「猫又おかゆ」「戌神ころね」「白銀ノエル」「雪花ラミィ」「博衣こより」「沙花叉クロヱ」の7名。

hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』の実施を記念して、新曲『Merry Holy Date(ハート)』の公開、新規グッズの販売などを行う予定です。
さらに、12月17日（日）からライブ当日の12月24日（日）まで毎日ホロライブプロダクション公式Xで、参加タレントからのメッセージトーク風動画の公開を予定しております。

ぜひ、#イブはホロライブ でお過ごしください。

【新曲『Merry Holy Date(ハート)』のMVはコチラ】
https://www.youtube.com/watch?v=XZJtMLMG_QA

【特設ページはコチラ】
日本：https://hololive.hololivepro.com/events/sweet-happy-holiday/
海外：https://hololive.hololivepro.com/en/events/sweet-happy-holiday/

hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』概要



【公演名】
hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』
※オンライン配信のみとなります

【出演者】
百鬼あやめ、猫又おかゆ、戌神ころね、白銀ノエル、雪花ラミィ、博衣こより、沙花叉クロヱ

【開催日時】
12月24日（日）
開場 20:00 / 開演 21:00

【配信プラットフォーム】
ZAIKO、SPWN

【チケットの購入はコチラから】
・ZAIKO
日本・海外共通：https://hololive-production.zaiko.io/item/360269

・SPWN
日本：https://virtual.spwn.jp/_events/23122401-jphololivexmas?utm_source=cover&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=jphololivexmas_top

海外：https://virtual.spwn.jp/_events/23122402-enghololivexmas?utm_source=cover&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=enghololivexmas_top

▼配信チケット（ZAIKO、SPWN）：￥6,500（税込）
※本公演はバイノーラルマイクによる立体音響演出がございます。ヘッドホン、またはイヤホンでお楽しみください。

■受付期間
※視聴チケットは2023年12月1日（金） 12:00 ～ 2024年1月24日（水）22:00まで購入可能。
※公演終了後、公開準備ができ次第アーカイブ視聴可能となり、2024年1月24日（水）23:59まで何度でもご視聴いただけます。
※2024年1月24日（水）23:59を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。

hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』グッズ


「Sweet Happy Holiday Vol.1」



【「Sweet Happy Holiday Vol.1」 販売期間】
2023年12月1日（金） 12:00 ～ 2024年1月24日（水）22:00まで

販売期間、注意事項、商品の詳細は、販売ページをご確認ください。
グッズ購入（日本） : https://shop.hololivepro.com/products/sweethappyholiday_vol1
グッズ購入（海外） : https://shop.hololivepro.com/en/products/sweethappyholiday_vol1

「Sweet Happy Holiday Vol.2」


【「Sweet Happy Holiday Vol.2」 販売期間】
2023年12月24日（日） 22:00 ～ 2024年1月9日（月）18:00まで
詳細はホロライブプロダクション公式SNSの投稿をご確認ください。

hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』連動 ASMRボイス


【タイトル】
「星降る聖夜にきみとデート」ASMRボイス

【販売期間】
2023年12月11日（月） 18:00 ~ 2024年2月26日（月） 18:00
詳細はホロライブプロダクション公式SNSの投稿をご確認ください。

【商品詳細】
全6種

hololive Xmas AR LIVE 『Sweet Happy Holiday』開催記念プレゼントキャンペーン開催


12月4日（月）からは「クルージング 乗船」ペアチケットが抽選で当たる、写真投稿キャンペーンを開催いたします。
ホロライブ公式グッズと写真を撮影して、X（旧：Twitter）に投稿する事で、応募が完了となります。
キャンペーン開始時は、ホロライブプロダクション公式SNSから投稿が行われます。

詳細は下記をご確認ください。
【応募方法】
１.ホロライブプロダクション【公式】（@hololivetv）をフォロー
２.「#イブはホロライブ」を付けて、ホロライブ公式グッズと写真を撮ってポストで応募完了！

【募集期間】
2023年12月4日（月）～2023年12月17日（日）23:59

【応募条件】
ホロライブ公式グッズのみが対象となります


会社概要


■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。
・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/
・ホロライブプロダクション公式X：https://twitter.com/hololivetv
・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official
・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://twitter.com/hololive_event
・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■ホロライブについて

「ホロライブ」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループです。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代の二次元アイドルグループであり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。
・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/
・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、 世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。
・所在地：東京都港区
・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭
・コーポレートサイト：http://cover-corp.com
・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp
・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください：(C) 2016 COVER Corp.

■本件に関するお問い合わせ
カバー株式会社　広報PR担当
メールアドレス：pr@cover-corp.com

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/01-16:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
11月号の特集は「米大統領選まであと１年」。 前回と同じ顔合わせで大接戦となりそうだ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ