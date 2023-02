[株式会社TBSラジオ]

ゲストに武田修宏 & 成田ギン!







お洒落な皆さんへ。

毎週土曜20:30から放送中のTBSラジオ『ダイアンのTOKYO STYLE』がこのたび、レギュラー放送開始1周年を記念して、番組初となるイベントを開催することになりました。テーマはもちろん「オシャレ」。ダイアンの二人も精一杯のオシャレな姿で舞台に立つので、参加者の皆様も「あなたの思う一番お洒落な服装」でお越しください。会場は、セルリアンタワー東急ホテルのジャズクラブを借りました。そのため座席数に限りがあるので、当日は「配信」も実施いたします。また、特別ゲストとしてオシャレ代表・サッカー元日本代表の武田修宏さん、そしてOPENING ACT(前説)として、配信者の成田ギンさんにもお越しいただきます。皆様、素敵な土曜日の夜をどうぞお楽しみに。覚悟しいや。





TBSラジオイベント「ダイアンのTOKYO STYLE 1st Reception ~覚悟しいや~」

開催日時:3月18日(土)19:00~21:00(予定)

会場: JZ Brat SOUND OF TOKYO(渋谷)https://www.jzbrat.com/

出演:ダイアン ゲスト:武田修宏、成田ギン(OPENING ACT)

FANYチケット抽選先行:2/25(土)21:00 ~ 2/27(月)11:00チケット申込の詳細は「FANYチケット」、配信の詳細は「FANY Online Ticket」にてイベント詳細はTBSラジオイベントページヘhttps://www.tbsradio.jp/event/66525/





This is the "First Real Event" from 1st Anniversary of Radio Program Starting.

DAIAN's TOKYO STYLE 1st Reception ~Kakugo Shi-ya~"18 March 7pm" at Shibuya. Guests are Nobuhiro Takeda & Gin Narita.



Dear Fashionable People,

Daian's TOKYO STYLE is the program of TBS Radio at 8:30 pm on Saturday every week. And now it's 1st anniversary, so we will have the 1st Reception party for listeners. The concept is "fashionable". Daian will wear very fashinable suits, so you also come with your best fashionable dress. The place is also very fashinable. We reserved Shibuya's Jazz Club. The number of seats is very limited, so we are preparing "online broadcasting". Also, Nobuhiro Takeda will come as special guest and Gin Narita will come as opening act. Enjoy your lovely Saturday night. Kakugo Shi-ya.





TBS Radio Event「DAIAN's TOKYO STYLE 1st Reception ~Kakugo Shi-ya~」

Date:18 Mar (Sat.) 7pm - 9pm

Place:JZ Brat Sound of Tokyo(Shibuya)https://www.jzbrat.com/

Cast:Daian,Nobuhiro Takeda(Guest)& Gin Narita(OPENING ACT)

FANY Ticket Pre-Reserve Lottery:25 Feb(Sat.)21:00 ~ 27 Feb(Mon.)11:00

Details of Tickets on "FANY Ticket"or "FANY Online Ticket"

For more information https://www.tbsradio.jp/event/66525/



