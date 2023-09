[株式会社ケイブ]

株式会社ケイブ(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:秋田英好、証券コード:3760、以下「ケイブ」)は、上海アリス幻樂団(主宰:ZUN氏)より東方ProjectのIP許諾を受け、2023年9月29日(金)から、公認二次創作作品「東方幻想エクリプス」の事前登録の受付を開始いたしました。また、事前登録者数達成ごとのゲーム内アイテム、公式X上での限定グッズプレゼントなどのキャンペーンも実施しております。







事前登録





・公式サイト :https://gensoueclipse.jp/

・公式X :https://twitter.com/gensoueclipse/



東方幻想エクリプスとは





弾幕STGのケイブ、そして日本を代表する二次創作文化である東方Projectによる、ファン待望のスマートフォン向け弾幕シューティングRPGです。

舞台は忘れ去られた者たちが集う「幻想郷」で発生した大異変に立ち向かい、その解決を目指す“彼女たち”を中心に物語が大きく動き始めます。





異変解決パートでは自機キャラクター全てに専用の物語を用意されており、フルボイスで語られます。

キャラクター達によって進められる会話パートや、シューティング中の掛け合いなどが発生するシステムを採用しており、ゲームの体験がよりドラマチックなものになっております。



東方Projectは弾幕の美しさと攻略の楽しさが魅力のIPです。同じくシューティングゲームを数多く手がけたケイブのノウハウを融合した「弾幕」も体験できます。

今作では、シューティングゲームとして遊びごたえのあるステージをご用意しておりますが、シューティングゲームが初めて、または得意ではないお客様にでも、簡単にプレイ頂けるシステムになっておりますので、プレイを通して東方Projectの魅力に触れて頂けます。



キャラクター育成の自由度は高く、シューティングプレイでの基本性能や、ステージに合わせたパラメータを装備によって変化させ、プレイヤーだけのキャラクターに強化することが可能です。

また、キャラクターを複数体編成し、より難易度の高いコンテンツのクリアを行い、貴重なアイテムで更にキャラクターの育成を目指せる奥深さがあります。



事前登録特典







・到達人数は以降追加予定です。

・「??」のキャラクター名は情報解禁のタイミングで公開いたします。

・事前登録特典のサイン色紙は選択できません。

・追加プレゼント(グッズ類)の応募条件は登録者数達成時に公式Xをフォロー頂いている方の中から抽選を行い、DMで当選された方へご連絡を行わせて頂きます。(ご連絡時にフォローを外されている場合は対象外です)また、当選は発送をもって代えさせて頂きます。



・事前登録方法

公式Xのフォロー :https://twitter.com/gensoueclipse/

公式サイト(ストア予約注文) :https://gensoueclipse.jp/



・事前登録期間

2023年9月29日~配信開始まで



公式Xキャンペーン







東方幻想エクリプス公式Xでもサイン色紙をはじめ、各種ギフトカードなどリリースまでの間にファンの皆様と盛り上がれる様々なプレゼントキャンペーンを実施予定です。



東方幻想エクリプス方針情報





タイトル:東方幻想エクリプス

ジャンル:RPG育成シューティング

サービス開始日:2023年11月22日(水)

事前登録:2023年9月29日(金)登録受付中



公式サイト:https://gensoueclipse.jp/

公式X:https://twitter.com/gensoueclipse/



動作端末

【iOS】

iOS 16.0以降 iPhone 8以降

【Android】

Android OS 9.0以降 SnapDragon855以降 メモリ4GB以上



※動作端末以外でご利用いただいた場合、サポートや保証などのご対応を致しかねます。ご了承ください。

※上記を満たしている場合でも、端末の性能や通信環境により、正常に動作しない場合があります。





事前登録先

公式Xのフォロー :https://twitter.com/gensoueclipse/

公式サイト(ストア予約注文):https://gensoueclipse.jp/





配信:株式会社ケイブ

プレイ料金:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

権利表記:(C)上海アリス幻樂団 (C)2023 CAVE Interactive CO., LTD.



株式会社ケイブ





株式会社ケイブは「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。(https://www.cave.co.jp/)



記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



画像につきまして





画像掲載時にはコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)上海アリス幻樂団 (C)2023 CAVE Interactive CO., LTD.



