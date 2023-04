[株式会社ニューバランス ジャパン]





2023年4月14日(金)、ニューバランスとFC東京は、FC東京の25周年を祝して、2023シーズン公式戦3試合で着用する「25周年記念ユニフォーム」を発表します。25周年記念ユニフォームは、9月23日(土)サガン鳥栖戦、9月30日(土)or 10月1日(日)ガンバ大阪戦、10月28日 (土)or29 日(日)サンフレッチェ広島戦(いずれも味の素スタジアムで選手が着用予定です)。4月14日(金)17:00よりFC東京オフィシャルオンラインショップ、FC東京オフィシャルショップで予約開始いたします。ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランスオフィシャルストアでは9月に販売予定です。FCTOKYO OFFICIAL WEBSITEhttps://www.fctokyo.co.jp/news/14635





デザインコンセプト





25周年記念ユニフォームのコンセプトは、1999年Jリーグ加盟初年度のデザインを2023年シーズンのホームユニフォームをベースに、よりクラシックなテイストを表現したジャガードの新メッシュを採用し、軽量性、素材、機能ともにアップデートしました。クラブとともに歩んできた味の素スタジアムの空撮写真を透かしで表現し前面にデザイン。オーセンティックのみ胸に「You’ll Never Walk Alone」を昇華プリントしています。襟の形は2023年の2ndのユニフォームを踏襲。左袖にはFC東京25周年を祝して記念のロゴをデザイン。NBロゴをオーセンティックは刺繍で表現、レプリカは転写で表現しています。GK用ユニフォームは1999年をモチーフとしたオレンジカラーを採用。吸汗速乾機能のNB DRY(エヌビードライ)を採用しプレーヤーをさわやかでドライな状態に保ち、快適な着心地を実現しています。











25周年記念ユニフォーム オフィシャルオンラインショップ購入者限定特典





■特典内容1.25周年記念ユニフォーム限定スマホ壁紙プレゼント■対象となる購入場所FC東京オフィシャルオンラインショップ※その他のオフィシャルショップ等で購入いただいた場合は対象外となりますのでご了承ください。■対象期間2023年4月14日(金)17:00~2023年5月14日(日)23:59■対象者オフィシャルオンラインショップで購入されたすべての方※25周年記念ユニフォームバナーをベースとしたスマホ壁紙をプレゼントします。(デザインは1種類です。)配信方法:FC東京オフィシャルオンラインショップにご登録されているメールアドレスへFC東京からメールにてお送りいたします。特典内容2.【SOCIO/OFFICIAL MEMBERSHIP限定】購入者からフラッグベアラー参加者を募集上記記念ユニフォーム着用対象試合では、会員限定イベント「SOCIOフラッグベアラー」「フェアプレイフラッグベアラー」を記念ユニフォーム購入者の方から募集いたします。2023年7月末時点で会員の方を対象とさせていただきますので、まだ会員ではない方も7月末日までにOFFICIAL MEMBERSHIPにご入会いただければ対象となります。ぜひ、記念ユニフォームをご購入いただきご応募ください!■対象者:2023SOCIOまたはOFFICIAL MEMBERSHIPで記念ユニフォームをオフィシャルオンラインショップで購入いただいた方※試合当日は、ご購入いただいた記念ユニフォームをご持参いただき、着用の上ご参加いただきます。■対象試合:25周年記念ユニフォーム着用対象試合<応募方法>記念ユニフォームをご購入いただいたSOCIO及びOFFICIAL MEMBERSHIPの方に別途応募フォームをメールにてお送りいたします。ご参加可能な日時をご選択いただき、ご応募ください。※応募フォームのご案内は2023年8月を予定しています。※FC東京からのメール許諾を「可」としている方のみの配信となりますのでご注意ください。

発売商品





FC東京オーセンティック25周年記念ユニフォーム ショートスリーブ品番:AMT35264カラー:THD(サード)、ORG(オレンジ)価格:26,400円(税込)サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL









FC東京オーセンティック25周年記念ユニフォーム ロングスリーブ品番:AMT35265カラー:THD(サード)価格:28,600円(税込)サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL





FC東京レプリカ25周年記念ユニフォーム ショートスリーブ品番:AMT35266カラー:THD(サード)、ORG(オレンジ)価格:14,300円(税込)サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL









FC東京レプリカ25周年記念ユニフォーム ロングスリーブ品番:AMT35267カラー:THD(サード)価格:17,050円(税込)サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL





FC東京ジュニアレプリカ25周年記念ユニフォーム ショートスリーブ品番:ABT35268カラー:THD(サード)価格:13,750円(税込)サイズ:120/130/140/150/160





販売について





FC東京オンラインショップ・FC東京オフィシャルショップにて4月14日(金)17:00~5月14日(日)23:59まで予約受付。9月23日前日までにお届け(お渡し)します。※配送等の理由により遅延が発生する場合がございます。FC東京オンラインショップ https://store.jleague.jp/club/ftokyo/FC東京オフィシャルストア 7店舗・ユーロスポーツ 味の素スタジアム店 https://www.euro-sports.jp/fctokyo/store.html・GALLERY・2渋谷店 (https://www.gallery2.co.jp/shops/shibuya-1f)・GALLERY・2吉祥寺店(https://www.gallery2.co.jp/shops/kichijyoji)・サッカーショップKAMO原宿店(https://www.sskamo.co.jp/company/store/harajuku.html)・サッカーショップKAMO渋谷店(https://www.sskamo.co.jp/company/store/shibuya.html)・サッカーショップKAMO池袋店(https://www.sskamo.co.jp/company/store/ikebukuro.html)・サッカーショップKAMO 新宿店(https://www.sskamo.co.jp/company/store/shinjuku.html)※営業時間や定休日等は各オフィシャルショップのホームページにてご確認ください。※商品は各店舗により在庫状況が異なります。また、店舗により一部取扱いのない場合がございます。※ネーム&ナンバー加工オプションをご希望の方は、通常よりもお届け(お渡し)までお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。



▼ ニューバランス フットボールについてNew Balance Footballは、選手とサッカー界のユニークなニーズに焦点を当て、製品の設計と開発に独自のアプローチを取っています。このことは、ASローマ、FCポルト、アスレティック・クラブ、LOSCリールなど、世界の偉大なサッカークラブや、ゲームの最高レベルで活躍するトップリーグの選手たちを含むスポンサーシップにも反映されています。ニューバランス フットボールの詳細については、www.newbalance.com/footballをご覧ください。ニューバランス フットボールは、Facebook、Twitter、Instagramでご覧いただけます。▼ ニューバランスについてマサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、製造の70%以上の部分をアメリカ国内で製造しています。MADEは、ニューバランスのアメリカでの売上高のうち、限られた部分を占めています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に7000人以上の従業員を抱え、2021年の世界売上高は44億ドルと報告されています。



