[タワーレコード株式会社]

渋谷店、名古屋パルコ店、梅田NU茶屋町店3店舗でオリジナルグッズも販売





タワーレコード渋谷店では、2023年3月21日(火・祝)から2023年4月3日(月)の期間、「南佳孝 × TOWER RECORDS 『南佳孝 松本隆を歌う Simple Song 夏の終わり』 発売記念 POP UP SHOP」を開催します。











期間中、渋谷店会場では南佳孝の数々の作品の他、松本隆と共同で製作した楽曲をモチーフに南佳孝自身が描いた絵画の原画の展示・販売、2人のサイン入りLPやポスターなどを展示するほか、その原画をプリントしたTシャツをはじめとするオリジナルグッズなども販売します。



また本POP UP SHOPで販売するオリジナルTシャツは、同日よりタワーレコード名古屋パルコ店、梅田NU茶屋町店でも販売が決定。東名阪の3拠点にて南佳孝ニューアルバム発売を盛り上げていきます。 さらにこのPOP UP SHOP開催に先駆けて3月12日(日)渋谷店B1F CUTUP STUDIOにてTシャツ付の記念有料ライブ「『南佳孝 松本隆を歌う』CD発売記念ライブ」の開催も決定しています。



タワーレコード渋谷店 ニュースページhttps://towershibuya.jp/news/2023/03/02/178308



■渋谷店 ポップアップショップ概要



タイトル :南佳孝 × TOWER RECORDS

『南佳孝 松本隆を歌う Simple Song 夏の終わり』 発売記念 POP UP SHOP

開催場所 :タワーレコード渋谷店 3階催事場

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-22-14 TEL 03-3496-3661

開催期間 :2023年3月21日(火・祝)~4月3日(月) 営業時間 11:00~22:00

内容 :・「南佳孝 松本隆を歌う Simple Song 夏の終わり」ライブ収録盤はじめ、

南佳孝の旧譜作品・映像作品の販売

・オリジナルTシャツの販売

・松本隆 南佳孝の二人の共同で製作した楽曲をモチーフに南佳孝が絵を描いた作品の

原画の販売

・南佳孝、松本隆のサイン入りLP、ポスター etc…



■南佳孝 × TOWER RECORDS オリジナルTシャツ



松本隆の世界観を南佳孝が演奏と歌声で表現した特別な公演のライブ収録盤リリースをより深く記憶に残していただくため、タワーレコード限定のポップアップ企画が実現しました。

販売店舗 :渋谷店、名古屋パルコ店、梅田NU茶屋町店

販売商品

<オーディオ作品>

「南佳孝 松本隆を歌う Simple Song 夏の終わり」ライブ収録盤

※上記のほか、南佳孝の旧譜作品・映像作品を販売します。



<新作オリジナルTシャツ>

松本隆 南佳孝の二人の共同で製作した楽曲をモチーフにて南佳孝が絵を描いた作品の原画をプリントしたTシャツを販売します。



・Tシャツ(Girl) 3,800円(税込)

・Tシャツ(Sleeping Lady) 3,800円(税込)

・Tシャツ(憧れのラジオガール) 3,800円(税込)

・Tシャツ(夜の翼) 3,800円(税込)

















■リリース情報



アーティスト :南佳孝

タイトル :「南佳孝 松本隆を歌う Simple Song夏の終わり」ライブ収録盤

発売日 :2023年3月22日(水)

仕様・価格 :[CD2枚組]CVOV-10077 4,400円(税込)

収録内容 :2022年9月10日大手町三井ホールにて収録[作詞:松本隆 作曲:南佳孝 全24曲]

※収録曲については、文字数制限のため省略。詳しくは添付PDFをご参照ください。





■スペシャルミニライブ&トーク会開催概要



公演名 :「南佳孝 松本隆を歌う」CD発売記念ライブ

日時 :2023年3月12日(日) 開場17:30 開演18:00

会場 :タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

料金 :7,800円(税込) 全席指定 Tシャツ付き

※未就学児童入場不可



★南佳孝が楽曲をモチーフにして描いた新作の絵「Girl」をプリントしたTシャツ。

サイズはMかLをお選びいただけます。



URL :https://www.capital-village.co.jp/calendar/concert/2023022201.html



■南佳孝プロフィール





東京大田区出身 シンガーソングライター

明治学院大学在学中に作曲を始め、1973年に松本隆プロデュースによるアルバム「摩天楼のヒロイン」でデビュー。

1979年には代表曲となる「モンロー・ウォーク」を収録した「SPEAK LOW」をリリース。郷ひろみがカヴァー。

1981年映画「スローなブギにしてくれ」のサントラを担当し同局もヒット。1984年「冒険王」に収録の「スタンダード・ナンバー」を薬師丸ひろ子が「メイン・テーマ」としてカヴァー。2022年夏、作詞 松本隆、作曲 南佳孝の楽曲のみで構成された「南佳孝 松本隆を歌う~Simple Song 夏の終わりに」を開催する。この公演のライブ収録したCDアルバム「南佳孝 松本隆を歌う~Simple Song 夏の終わりに」を2023年3月22日発売する。

2023年9月21日にデビュー50周年を迎え、各地にて50th Anniversary コンサートを開催予定。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-17:46)