[株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン]

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン(本社:東京都千代田区、取締役社長:谷口奈緒美)は2022年12月23日に『美人なしぐさ[新版]』(中井 信之・著)を刊行しました。













「しぐさ」を変えれば「美人」になれる





カフェやレストランで、電車で、ビジネスの打ち合せやプレゼンで……

何気ない日常の中で、偶然居合わせた人にどことなく惹かれ、思わずその人を見つめてしまうことがありませんか?



素敵な人と出会った瞬間、私たちは無意識に視線を向け、心を動かされています。そして、心を動かされたその瞬間、その人を「美しい」と感じています。

ここでいう「美しさ」は、生まれつきの造形だけで左右されるものではありません。



よく魅力的な人のことを「あの人は何か『雰囲気』があるよね」と表現することはありませんか?

実は、美しさを決定づけるのは、その人の持つ「雰囲気」です。

言い換えれば、美しく見える「雰囲気」を身につければ、誰でも「美人」に見えるということです。



本書では、7000人以上の女優、モデル、タレントを志望する女性に、美しく見える振る舞いやしぐさを教えてきた著者が、独自の研究をもとにつくりだした『美人なしぐさの法則』をお教えします。

法則といっても手の置き方、顔の角度、体の向きを少し変えるだけ。

日常のしぐさ、ビジネスシーンでの振る舞い、恋愛シチュエーションでのしぐさ、歩き方、美しく見える写真の撮られ方まで、イラストや写真を使ってわかりやすく説明しています。





「HKKの法則」とは





美人な「しぐさ」の要となる基本の法則は、「HKK(ヒネル・カサネル・カタムケル)の法則」です。



からだが動くときには、自然と「目に見えない線」が生じます。この、「目に見えないからだの線」を使えれば、自分の印象、つまり雰囲気を自由自在に演出することができます。

本書で、美しい雰囲気をつくるための「線」として提案するのが、次の3つです。





「ヒネル(H)」ことによって生まれる曲線

「カサネル(K)」ことによって生まれる、まとまった線や複雑な線

「カタムケル(K)」ことによって生まれる斜線





この3つの線を意識してからだを動かすだけで、印象が格段に違ってきます。

これらの3つの線は、あらゆる美術やデザインの世界においても、人の情緒を表現するための基本の手段として用いられています。



<3つの線がつくりだす3種類の美の印象>







この3種類の線は、それぞれ3つの印象をつくりだしてくれます。

ヒネル(H)はアクティブ、カサネル(K)はゴージャス、カタムケル(K)はソフトという印象を与え、それぞれが美しさを演出します。

これが「HKKの法則」です。



本書では、この法則を基本として美人な「しぐさ」について説明していきます。



★スマホを使うときの美人な「しぐさ」





スマホを持っているほうのひじの下に、もう片方の手のひらをお皿のようにして「カサネル」

→作業をしている手を、作業をしていないほうの手がサポートすることで、動線に一つの流れができ、からだの使い方がコンパクトに。すると、「女性らしい丁寧な雰囲気」を出すことができる。



★写真を撮るときの美人な「しぐさ」





からだ(肩・胴体)の向き、首の向き(目・顔・頭)、指、手の向きを意識した「腕の位置」を工夫することで、美しい女性に見えるだけでなく、背が高く、若々しく、やせて見せることができる。





書籍概要





【目次】

はじめに 「しぐさ」を変えれば「美人」になれる

Introduction How to Create an Aura of Beauty 「美人」に見える人の秘密

Lesson01 A Daily Aura of Beauty 日常でできる基本の美人な「しぐさ」

Lesson02 An Aura of Beauty at Work 仕事で評価される美人な「しぐさ」

Lesson03 Beauty in Your Love Life 恋の相手を惹きつける美人な「しぐさ」

Lesson04 An Elegant Walk 美人な「歩き方」

Lesson05 Taking Elegant Photos 「いいね!」が増える美人な「写真」の撮られかた



【著者情報】

中井信之(なかい・のぶゆき)

ポージングディレクター・俳優・モデル・イメージコンサルタント

明治大学政治経済学部中退。学性時代に劇団『夢の遊眠社』に所属。退団後、モデルを経験。しぐさで雰囲気をつくる『HKKメソッド』を開発。ワタナベエンターテイメントカレッジ等、専門学校で7000人以上のタレント候補者に指導。アメリカで国際イメージコンサルタントの資格を取得後独立。タレントからエグゼクティブビジネスマンまで、「表情・動作・話し方」で個性のブランディングを指導している。NHK/Eテレ『Rの法則』やフジテレビ系『ノンストップ!』等でも、「しぐさ」の専門家として活躍。著書に『女も男もあこがれる ハンサム美人な「しぐさ」』(小社刊)、『モテしぐさ図鑑』(ワニブックス)、『魅力を引き出すしぐさのレッスン』(大和書房)等がある。



【書籍情報】





タイトル:『美人なしぐさ[新版]』

発売日:2022年12月23日

刊行:ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様:小B6判/256ページ

ISBN:978-4-7993-2918-4

定価:1320円(税込)



【本書のご購入はこちら】

Amazon https://amzn.to/3VIhRMH

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17349698/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/25-12:16)