[SKIYAKI]

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2023年9月16日(土)に、仲村宗悟のオフィシャルサイト兼ファンクラブ「仲村宗悟 OFFICIAL SITE」(URL:https://shugo-nakamura.com)をオープンしました。







仲村宗悟は沖縄県出身の声優・シンガーソングライターです。「アイドルマスター SideM」(天道 輝役)に大抜擢されて以降「TSUKIPRO THE ANIMATION」(久我壱星役)「ブルーロック」(我牙丸吟役)、「ウルトラマンレグロス」(ウルトラマンレグロス役)「THE FIRST SLAM DUNK」(宮城リョータ役)など、人気作品のキャラクターを数多く演じています。



アーティストとしても活躍しており、「ブルーロック」エンディング主題歌「WINNER」、「ウルトラマンレグロス」主題歌「fist of hope」ではともに作詞・作曲・歌唱を担当。2023年には「SHUGO NAKAMURA 3rd LIVE TOUR ~NOISE~」を開催し、9月16日(土)には自身初のホールでの開催となるLINE CUBE SHIBUYAにてツアーファイナル公演を迎えました。



今回オープンした公式サイト兼ファンクラブではどなたでもご利用いただけるスケジュールやメールマガジンに加えて、有料会員限定で楽しめるムービーやボイス、バースデーメールなどの特別なコンテンツをお楽しみいただけます。沖縄県出身であり、ゲーム好きという仲村宗悟ならではのこだわりの詰まったサイトデザインにもぜひご注目ください。

当サイトの詳細は下記URLよりご確認いただけます。





【オフィシャルサイト兼ファンクラブ詳細】

■オフィシャルサイト兼ファンクラブ名

仲村宗悟 OFFICIAL SITE



■URL

https://shugo-nakamura.com



■会費

月額:550円(税込)

※お支払いには「クレジットカード決済」をご利用いただけます。



■公式サイトコンテンツ

News、Discography、Profile、Schedule、Store、Mail Magazine



■有料会員コンテンツ

Wallpaper、Movie、Gallery、Voice、Birthday Mail





【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名:株式会社SKIYAKI

所在地:東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル 3F

代表者:代表取締役 小久保 知洋

資本金:593百万円

事業内容:プラットフォーム事業

URL:https://skiyaki.com/



SKIYAKIは、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とする有料会員数111万人以上(2023年7月末時点)のファンプラットフォームを開発・提供し、"FanTech"分野のパイオニアとして新たな価値の提供を目指し続けます。“FanTech”とは、“Fan×Technology”を意味する新しいコンセプトです。



