atmos pink 主催のダンスオーディション「MORE THAN EVER~未来を勝ち取れ~ Support by NIKE」の最終審査楽曲として、 また合格した8名のダンサーと共に踊る初の楽曲としてRIEHATAが制作した THE HIPHOP、THE SWAGな楽曲『GOING IN』のMVを本日20時に公開!



本作には「MORE THAN EVER~未来を勝ち取れ~ Support by NIKE」で合格した8名はもちろん、RIEHATAの愛弟子たちRHTのメンバーも出演し今回のMVを盛り上げている。









力強いラップの歌詞は全てに全力でこれからの人生は君しか変えられないという強力なメッセージを届けつつ途中の歌唱パー トでは RIEHATA らしい透き通った伸びやかなボーカルが印象的な楽曲となっている。この楽曲で日本中、世界中のダンサーに 踊って頂きたい作品となっている。



RIEHATAから今回のMV、楽曲に込めた想いも届いた。

「振付師、指導者、歌手、ダンサーとして全てを込めた大切な一曲。

10代の頃の私がしたかったこと、してもらいたかったことを詰め込みました。

去年行ったオーディションプロジェクトで勝ち上がったダンサーや、私の愛弟子であるRht.もいて、夢や希望が溢れるビデオになってます!

夢を追いかけていると、きっと楽しいこと、興奮することだけでなく、挫けそうになったり自信がなくなったりする時もあるかもしれません。けど何があっても諦めず自分を信じて突き進めば必ず光見えます!そんな想いを届けて、若者や夢を追いかけている全ての人々に、愛と希望を与えたいです!」



「GOING IN」Official Music Video:

https://www.youtube.com/watch?v=aMApXdFmFfY







1990 年 8 月 9 日、日本人の父とフィリピン人の母の次女として新潟に生まれる。 母の影響で洋楽を聴いて育ち、小学生から ダンスを始める。 中学卒業後、単身 L.A へ行き、ダンス修業を続ける。 独自の「SWAG」スタイルが評判になり、19~20 歳の 1 年間は世界 20 か国以上の都市でダンスレッスンを行った。 2010 年、レディー・ガガ来日時、「ミュージック・ステーション」での パフォーマンスのバックダンサーオーディションに合格。インパクトあるダンスで共演を果たす。 結婚、出産を経て、2014 年、 パートナーと共に AI のバックダンサーを務める。 2015 年にはクリス・ブラウンに認められ、MV やフィリピンツアーで共演。 以 後、 King & Prince、BTS、Twice、Zico など K-pop アーティストや EXILE、三代目 JSB など第一線で活躍するアーティストの楽 曲で振り付けを担当する。2018 年から現在もナイキグローバルモデルに起用されナイキアンバサダーを務める。そして同年 12 月には自身初の書籍 であり全編本人プロデュースの「RED」が発売され、注文殺到につき重版されるほど話題となる。 2021 年 には出版した初エッセイ『ダンスで世界を変えた人生サバイブ術 逆境モチベ QUEEN』は、発売前にもかかわらず重版が決 定し、Amazon 新着ランキング 1 位など、多くのチャート上位にランクインした話題作となる。楽曲「Catch the Vibe」、「PAUSE feat. SALU & SUNNY BOY」などリリースしアーティスト活動も本格的にスタート。2022 年 5 月には 2005 年コカ・コーラの CM ソ ングとして大ヒットした BENNIE K の楽曲「DREAMLAND」をオフィシャル・サンプリングした『DREAM ISLAND』を発表。また、長 年指導してきた RIEHATA がプロデュースするダンスパフォーマンスチーム「RIEHATATOKYO」が、2021 年に発足した日本発 のプロダンスリーグ D.LEAGUE に「avexROYALBRATS」として出場。初代チャンピオンの座 を勝ち取った。 常に”最先端”を追 求し日々磨きがかかる RIEHATA に世界中から更なる精力的な活動が期待されている。



Instagram:https://www.instagram.com/riehata/

TikTok:https://www.tiktok.com/@riehata

Twitter:https://twitter.com/riehataqueen



● 楽曲作品概要

アーティスト : RIEHATA

タイトル : GOING IN

各種配信サービス : https://lnk.to/GOINGIN

レーベル : STANDO

発売日:2023 年 1 月 20 日(金)



