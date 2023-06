[株式会社サザビーリーグ]

年間テーマ「Think of」第3弾が、2023年7月1日(土)より発売開始。



アガット(株式会社サザビーリーグ エーアンドエスカンパニー)から、7/1(土)よりNew Collectionを発売いたします。

今回のシーズンテーマは、「BIOLOGY~生物学~」。地球に息づく多種多様な生態系をパールやトルマリンで表現。素材の魅力をジュエリーで感じていただくコレクションです。

( https://agete.com/item?goods_group_id=223 )







パール





親から子へ、そしてさらにその先の世代へ。人の想いを紡ぐ宝石として大切にされてきたパール。

優しい色合いと丸みを帯びたフォルムが織りなす美しさは、どんな時も変わらずに身につける人に寄り添います。

フォーマルなシーンにはもちろん、フェミニン、カジュアルスタイルなど、どんなコーディネートでも楽しめるボリューム感となっています。ネックレスは、チョーカータイプや、ロングネックレスなど重ね着けがおすすめ。



necklace 121,000yen/ K10, pearl and diamond

charm 36,300yen/ K10, pearl and diamond



(from left)

necklace 27,500yen/ silver and pearl

necklace 104,500yen/ K18, pearl and diamond

pierced earrings 77,000yen/ K18 and pearl

necklace 38,500yen/ K10, gold filled metal, stainless, silver, feldspar, labradorite, pearl and grandidierite

ring 41,800yen/ K10, labradorite and pearl [8/4(金)発売予定]

ring 61,600yen/ K10, pearl and diamond

necklace 39,600yen/ silver, pearl and glass beads



トルマリン





2つの色が混在するバイカラートルマリンは、地球が偶然に創り上げた奇跡の結晶。自然の変化を受けて育まれるその色彩は唯一無二の出会いとなるでしょう。

ブラックやブラウンなど暗めのトーンのお洋服に合わせることで、トルマリンのカラーが引き立ち、アガットらしいコーディネートに。





(from left)

necklace 77,000yen/ K10, stainless, gold plated silver, onyx, pearl and tourmaline ※展開店舗限定

necklace 38,500yen/ K10

charm 27,500yen/ K10, tourmaline and diamond

necklace 26,400yen/ gold plated silver, K10 and pearl

charm 73,700yen/ K10 and tourmaline ※展開店舗限定

ring 110,000yen/ K10 and tourmaline ※展開店舗限定

ring 49,500yen/ K10, tourmaline and diamond





◆EAR DRESS~イヤードレス~

ファッションや気分に合わせて耳元をドレスアップ。選ぶ瞬間の高揚感。スタイリングを考えるワクワク感。

ジュエリーを通して感じるささやかな喜びが、いつもの日常を変えてくれます。パールやトルマリンなど、様々なコーディネートの中からお気に入りを見つけてください。



pierced earrings 22,000yen~50,600yen, charm 16,500yen~22,000yen[一部商品8/4(金)発売予定]



【アガット NEW ARRIVAL】

発売日:2023年7月1日(土) ~

アガット全店舗及び公式オンラインストアにて順次発売

公式サイト:https://agete.com/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/agete_official/

公式LINE:https://lin.ee/1RU2JE4



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/28-19:16)