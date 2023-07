[株式会社サザビーリーグ]

2023 Autumn Collectionが7月7日(金)より展開。





ノジェスから小さな物語を込めたリーフ、ハート、星座など、のモチーフジュエリーが登場。ほんのりモダンに、ひとさじのスパイスを効かせたコレクションです。



リーフモチーフ





「永遠の幸せ」という花言葉を持つフィカスの葉がモチーフ。茎を挟んでダイヤモンドの煌きと地金の艶、コントラストが印象的なデザイン。



from left

necklace 30,800yen/ K5, K10 and diamond

single pierced earring 11,000yen/ K5, K10 and diamond

single pierced earring 19,800yen/ K5 and diamond

ring 27,500yen/ K5 and diamond

ハートモチーフ





大胆なサイズでビターな雰囲気に仕上げたハートのジュエリー。まるでハートが溶けていくような遊び心溢れるデザインは、ひとつ身に着けるだけでインパクトのあるスタイリングが完成します。



from left

bangle 31,900yen/ silver

pinky ring 15,400yen/ silver

ring 17,600yen/ silver

pierced earrings 27,500yen/ silver



星座モチーフ





黄道十二星座をモチーフに、星座にまつわる動物などをレリーフで、星を結んだ線を彫り模様で重ねたデザイン。奥行きのある表現にこだわり、存在感がありながらも日常に馴染む雰囲気に仕上げています。



from left

pierced earrings 25,300yen/ silver and K10

bangle 26,400yen/ silver

ring 14,300yen/ silver



フラワーモチーフ





幻の花と呼ばれる青いポピー。ポピーの花のシルエットをスッキリとしたひし形に落とし込み、ダイヤモンドとホワイトトパーズの輝きで透明感を表現しました。



from left

ring 39,600yen/ K10, diamond and topaz

pierced earrings 41.800yen/ K10, diamond and topaz

necklace 39,600yen/ K10, diamond and topaz





小花のドライフラワーのスワッグをイメージし、ラフな印象に仕上げたジュエリー。さりげなくモチーフを取り入れて。



from top

single pierced earring 15,400yen/ K5 and K10

single pierced earring 8,800yen/ K10

necklace 24,200yen/ K10

ring 20,900yen/ K5



【NOJESS 2023 Autumn Collection】

発売日:2023年7月7日(金) ~

ノジェス 店舗及び公式オンラインストアにて順次発売

ノジェス 公式サイト:https://nojess.net/pickup/2023Autumn

ノジェス 公式インスタグラム:https://www.instagram.com/nojess_official/?hl=ja



