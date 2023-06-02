インテル(R) Core(TM) プロセッサーを搭載した法人…
［ASUS JAPAN株式会社］
「ASUS ExpertCenter PN64」
ASUS JAPAN株式会社は、インテル(R) Core(TM) プロセッサーを搭載した法人向けの超小型ミニPC「ASUS ExpertCenter PN64」３製品を発表しました。
2023年6月9日（金）より販売を開始します。
ASUS ExpertCenter PN64
型番（本体カラー）：PN64-S7301AD(ブラック)
搭載CPU：Intel(R) Core(TM) i3-1220H プロセッサー
動作周波数：1.5GHz （最大ブーストクロック4.4GHz）
キャッシュメモリ：12MB L3 Cache
搭載メモリ：8GB (最大32GB) / SO-DIMMスロット×2（空きスロット×1）
グラフィックス機能：Intel(R) Gen 12th Graphics（CPU内蔵）
搭載ストレージ：PCIe Gen4 M.2 2280×1 256G
インターフェース
前面：USB3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen２×2、オーディオジャック×1
側面：ケンジントンロック×1
背面：USB４ Type-C×１（DP1.4、PD-in 対応）、USB 3.2 Gen２×１、HDMI 2.0 Port×２
DP 1.4×1、RJ45 2.5G LAN×1、DC-in×1、パドロックリング×1
ネットワーク機能：10/100/1000/2500 Mbps
無線LAN機能：Wi-Fi 6
Bluetooth機能：Bluetooth(R) 5.2
搭載OS：Windows 11 home
消費電力：最大約90W
VESAマウント：対応
サイズ（W×H×D）：130mm×58mm×120mm
質量：約0.9kg
価格：オープン価格
予定発売日：2023年6月9日（金）
製品ページ：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/mini-pcs/pn-series/asus-expertcenter-pn64/
型番（本体カラー）：PN64-S7303AD(ブラック)
搭載CPU：Intel(R) Core(TM) i5-13500H プロセッサー
動作周波数：2.6GHz （最大ブーストクロック4.7GHz）
キャッシュメモリ：18MB L3 Cache
搭載メモリ：8GB (最大32GB) / SO-DIMMスロット×2（空きスロット×1）
グラフィックス機能：インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス（CPU内蔵）
搭載ストレージ：PCIe Gen4×4 M.2 2280×１256G
インターフェース
前面：USB3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen２×2、オーディオジャック×1
側面：ケンジントンロック×1
背面：USB４ Type-C×１（DP1.4、PD-in 対応）、USB 3.2 Gen２×１、HDMI 2.0 Port×２
DP 1.4×1、RJ45 2.5G LAN×1、DC-in×1、パドロックリング×1
ネットワーク機能：10/100/1000/2500 Mbps
無線LAN機能：Wi-Fi 6
Bluetooth機能：Bluetooth(R) 5.2
搭載OS：Windows 11 home
消費電力：最大約120W
VESAマウント：対応
サイズ（W×H×D）：130mm×58mm×120mm
質量：約0.9kg
価格：オープン価格
予定発売日：2023年6月9日（金）
製品ページ：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/mini-pcs/pn-series/asus-expertcenter-pn64/
型番（本体カラー）：PN64-S7303AD(ブラック)
搭載CPU：Intel(R) Core(TM) i7-13700H プロセッサー
動作周波数：2.4GHz （最大ブーストクロック5.0GHz）
キャッシュメモリ：24MB L3 Cache
搭載メモリ：16GB (最大32GB) / SO-DIMMスロット×2（空きスロット×０）
グラフィックス機能：インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス（CPU内蔵）
搭載ストレージ：PCIe Gen4×4、256G
インターフェース
前面：USB3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen２×2、オーディオジャック×1
側面：ケンジントンロック×1
背面：USB４ Type-C×１（DP1.4、PD-in 対応）、USB 3.2 Gen２×１、HDMI 2.0 Port×２
DP 1.4×1、RJ45 2.5G LAN×1、DC-in×1、パドロックリング×1
ネットワーク機能：10/100/1000/2500 Mbps
無線LAN機能：Wi-Fi 6
Bluetooth機能：Bluetooth(R) 5.2
搭載OS：Windows 11 home
消費電力：最大約120W
VESAマウント：対応
サイズ（W×H×D）：130mm×58mm×120mm
質量：約0.9kg
価格：オープン価格
予定発売日：2023年6月9日（金）
製品ページ：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/mini-pcs/pn-series/asus-expertcenter-pn64/
製品の特長
・第13世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー搭載
・高性能コアと高効率コアを搭載した全く新しいハイブリッドアーキテクチャ設計により、マルチタスク処理、ストリーミング体験を向上し、ワークロードを最適化。
・DDR5-4800メモリに対応し、DDR4よりも高速なデータ転送が可能。
・PCIe Gen4 x4 SSDを1基サポートすることで、性能向上と低遅延を実現。
・背面のデュアルHDMI2.0を含む豊富なI/Oポートを搭載し、4つのディスプレイ出力に対応。
・背面のUSB Type-Cポートは、DisplayPort 1.4およびUSB Power Deliveryに対応。
・高度なファン制御による優れた放熱効果。
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/02-11:46）
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