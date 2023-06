[株式会社サザビーリーグ]

ー海底から採取する、地球に優しいダイヤモンドのジュエリーを発売ー



ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランド、ARTIDA OUD(アルティーダ ウード/https://www.artidaoud.com/ )は、2023年6月16日(金)に海底から採取する地球に優しい“第三のダイヤモンド“、オーシャン・ダイヤモンドをあしらった「raw beauty」シリーズの新作を発売いたします。



ダイヤモンドの鉱山から、数千年をかけて太平洋の海底に辿り着き、鉱山の採掘による環境破壊や人的介入が抑えられた、地球にも人にも優しいダイヤモンド。自然の造形物からなるラフカットのピュアな美しさを湛えた、一点もののネックレスとリングをお届けします。



また、2023 年6月21日(水)~6月27日(火)の 7日間、 伊勢丹新宿店で開催する、POP UP SHOP でも、実際の輝きをお手に取ってご覧いただけます。







LINE UP







使用するダイヤモンドは、ダイバーが海に潜り、その鉱石がいつ、どこで発掘されたか、すべてのプロセスを記録しているトレーサビリティが徹底されたオーシャン・ダイヤモンド社から買い付けており、ひとつひとつのオーシャン・ダイヤモンドには、それぞれの発掘地と発掘日が記された証明書がつきます。



ありのままの姿を活かした、ラフカットのピュアな輝きを放つオーシャン・ダイヤモンドを一粒あしらい、シンプルで洗練されたネックレスとリングを発売いたします。



“raw beauty” K18 オーシャンダイヤモンド ネックレス 220,000yen (with tax)

“raw beauty” K18 オーシャンダイヤモンド リング 198,000yen (with tax)



2023年6月16日(金)12:00 発売予定



オーシャン・ダイヤモンドとは





エシカル面で評価されている、ラボ(研究所)で製造される人工ダイヤモンド「ラボグロウンダイヤモンド」の次なるダイヤモンドとして登場した、海底ダイヤモンドの「オーシャン・ダイヤモンド」。

鉱山で発掘する一般的なダイヤモンドが雨風で地層ごと流され、長い年月をかけて海底に流されたもので、天然ダイヤモンドと成分や結晶構造、輝きも同じです。海底で採取される為、採取による環境破壊が少なく、地球に優しいダイヤモンドとして注目を集めています。



オーシャン・ダイヤモンド社は南アフリカの海で海底ダイヤを採取し、原産国や採取した海岸地域のトレーサビリティー(生産履歴の追跡)を確保しています。現地では、成人の専門ダイバーを雇い、海が穏やかな日に船を出すなど、労働環境にも配慮されていて、採掘による環境破壊や労働者搾取といった問題もクリアにされている点も特徴です。





英国・コーンウォールのオーシャン・ダイヤモンド社は、海底ダイヤモンドの“エシカルな輝き”を見出した創業者のロバート・グッデンが2004年に設立。2016年から海底ダイヤモンドの取引を行っています。



Instagram:@oceandiamonds_ (https://www.instagram.com/oceandiamonds_/ )







ARTIDA OUD 伊勢丹新宿店 POP UP SHOP





2023年6月21日 (水) ~6月27日 (火) の7日間、伊勢丹新宿店にてPOP UP SHOPをオープン。

伊勢志摩の抱える願いや問題を提唱することで美しい自然や伝統、アコヤ真珠の価値を伝えることを使命に

「Prayer of the Sea - 海の祈り-」をテーマに掲げます。

ブランドを象徴する“elafonisi”などのカラーストーンジュエリーも豊富に取り揃え、センシュアルな煌めきと彩りにあふれた世界をお届けします。さらに、モデル/クリエイターして活躍する伊原 葵氏とのコラボレーションジュエリーも発売・来店イベントも予定しております。



煌めきと彩りに溢れたARTIDA OUDの世界観をご堪能ください。



POP UP SHOP

期間:2023年6月21日 (水) ~6月27日 (火)

開催場所:伊勢丹新宿店 本館2階 センターパーク/ザ・ステージ#2



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/14-19:46)