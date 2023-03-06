【スポット溶接機】FINE PIECE デリバリー、スーパー…
［ファインピース / FINE PIECE］
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カー用品・自動車整備工具機器の卸売サイト「FINE PIECE デリバリー」
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自動車のアフターサービスに必要なパーツや工具、洗車・コーティングなどのカーケア用品、接客に使えるコーヒーマシンなどを問屋価格で提供するカー用品・自動車整備工具機器の卸売サイト「FINE PIECE デリバリー」が、スーパープント 超高張力鋼板対応 水冷式スポット溶接機のXガン用水冷式アーム XBAC050の取り扱いを開始。
【最新モデル】FDM スーパープント 超高張力鋼板対応 水冷式スポット溶接機｜SUPER PUNTO
今後採用される新しい鋼板に対応するために必須となる電流・加圧を備えた最上位モデルのスポット溶接機
https://finepiece.delivery/product.php?id=998エフディエム公式サイト（水冷式スポット溶接機）https://www.fdmtool.com/post/superpunt
メカドルゆきの製品紹介https://www.mechadol.com/post/m_superpunto
https://youtu.be/u0uY9-yDC7M※会員登録なしでも購入できます。お気軽にお問い合わせください。フォーム：https://finepiece.delivery/contact.phpライン：https://page.line.me/finepiece自動車整備補助金助成金振興社ライン登録で補助金資料など豪華特典8個をプレゼント中https://line.me/ti/p/%40139oefkn
次世代ポリマーコーティング Aグレーズ
イギリス発祥のAグレーズは、欧州にてガラスコーティングからポリマーコーティングへトレンドが10年以上前から移る中、高い技術と品質でマーケットを牽引し、大手カーメーカー・飛行機メーカー・米軍・新幹線など、多方面での採用が進んでいます。年間150商品以上を使用している家系洗車/よしさんのAグレーズ動画
https://youtu.be/GpJXdlqVWO0今までにない撥水！クリスタルビジョン
https://youtu.be/FOPikjO2UcY【メカドルゆき×塚本ナナミ コラボ製品】米軍、飛行機でも採用！一番人気のガラス撥水。
https://youtu.be/0vqXqjaiFA0商品詳細：https://www.mechadol.com/product-page/m-crystalvision英国王室やフランスの新幹線も採用！次世代ポリマーコーティングシャンプー
https://youtu.be/BKHuljEiHog 商品詳細：https://www.mechadol.com/product-page/m-coatingchampooメカドルゆきのＡグレーズコーティング動画
https://youtu.be/Ub5FExp9QjE次世代ポリマーコーティング 施行動画
https://youtu.be/QFDW18mm2is
エフディエム 3WAY多機能ADASリフト
エフディエムの3WAY多機能ADASリフトとは、これからのADAS 先進安全自動車の整備に必須となる「ジグ修正・フレーム測定」「ホイールアライメント調整」「エーミングサポート」の三つの機能を一台のリフトに完備した次世代整備機器となる。エフディエムでは、2022年3月4日、法改正案が閣議決定され遂に自動運転「レベル4」が解禁され、2024年10月からのOBD検査（車検）が目前に迫る中、今後自動車に導入される先進運転支援システム（ADAS）に採用されるセンサー類のキャリブレーションの前提条件として必要となる機能を網羅した「3WAY多機能ADASリフト」の導入を通して、補修・車体整備業界の維持発展に寄与するとともに、安全な自動運転社会の実現に貢献することを目指しています。【メカドルゆき】ジグって難しい..? R35 GT-Rを3WAYリフトにマウントしてみた！
https://youtu.be/fkSV7WWifMAエーミングの前提条件!? 3WAY多機能ADASリフトが実現する時短エーミング
https://youtu.be/z0HDsnMXG90エフディエム ３WAY多機能ADASリフトオールインワンのジグ修正・フレーム測定 × ホイールアライメント調整 × エーミングサポート公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/_3way仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=1115
今話題！100Vで使えるスタッド溶接機 ウルトラスポットNANO
高い操作性と性能を兼ね備えた車体整備業者向けの注目商品。100Vなのに、しっかりとした引き出し・粗だし・ヘコミ修理ができ、裏焼けも防止する優れもの！【メカドルゆき】初めてスタッド溶接でへこみ修理をやってみた！
https://youtu.be/tcygCE3Vh9U公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/_nano仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=441楽天での購入はこちら：https://item.rakuten.co.jp/finepiecestore/10000173/アマゾンからのご購入：https://www.amazon.co.jp/dp/B0974GX2X1
全自動フロンガス回収再生装置 A/Cサービスステーション
エフディーエム HUBER（フーバ）DUAL NF34NP（R-1234yf・R-134a兼用）＜FDMフロンガス全自動ガス回収・充填装置の特長＞・エンジンをかけずに全自動でエアコンガスクリーニングが可能。・回収、再生、真空引き、ガス充填のエアコンサービスがこれ一台で実現。・特定不活性ガス（新基準）であるR-1234yfは、134aと比較して高額なので、新車での導入が進む中、回収・再生機の導入が必要となります。回収、再生、真空引き、ガス充填のエアコンサービスがこれ一台で実現！
https://youtu.be/lAxwXYcr3j4公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/huber仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=224楽天での購入はこちら：https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%A8%E3%83%95%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A8%E3%83%A0+%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%90/
FDM スーパープント 超高張力鋼板対応 水冷式スポット溶接機
最新モデル 3(C型ガン, X型ガン, 片面ガン) + 1(スタッド溶植) + Newディスプレイ今後採用される新しい鋼板に対応するために必須となる電流・加圧を備えた最上位モデル。超高張力鋼板に対応！加圧・電流が最大スペックのスポット溶接機「スーパープント」
https://youtu.be/bN2K14_-mZ4公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/superpunt仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=998楽天での購入はこちら：https://item.rakuten.co.jp/finepiecestore/compass1653711303/
ニチコン（nichicon）省スペース型電気自動車急速充電器（EV・PHV用）
ニチコン（nichicon）の急速充電器はここがすごい・省スペース型設置場所が小さくて済むため、狭いところにも設置の可能性が広がります。・従来より本体容積が小さく重量が軽いため、設置工事が従来と比較して安価にできます。・10kW・25kW・35kW・50kWは、低圧受電範囲で設置可能。CHAdeMO方式を採用。ニチコン（nichicon）製品についてはこちらhttps://finepiece.delivery/list.php?c_id=365補助金活用の相談窓口（自動車整備補助金助成金振興社）https://www.subsidyassociation.com/複合住宅などへの導入の相談窓口（スマートモビリティ協議推進協会）https://www.smartmobilityjapan.com/高圧受電設備 キュービクルの設置も対応しています。https://finepiece.delivery/list.php?c_id=410高圧受電設備キュービクルとは、高圧で受電するための機器一式を金属製の箱に収めた設備で、電力会社から供給された電気を、需要家の負荷設備の仕様に合った電圧・周波数に変換し、安全・安定的に供給することを目的に設置されます。【ファインピース株式会社】〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14公式サイト：https://ja.finepiece.global/ECサイト：https://finepiece.delivery/LINE窓口：https://page.line.me/finepiece/フォーム窓口：https://ja.finepiece.global/form/YouTube：https://www.youtube.com/c/finepiece/Facebook：https://www.facebook.com/FinePieceJP/Instagram：https://www.instagram.com/FinePieceJP/Twitter：https://twitter.com/FinePieceJP/TikTok：https://www.tiktok.com/@finepiece/【コラボYouTube動画】日本で一番有名な女性整備士 メカドルゆきhttps://www.mechadol.com/finepiece【取り扱いブランド】BOSCH一次代理店、DRIVISION Japan販売元、Amino Care Japan販売元、カフェデイタリア総輸入元、ProADAS輸入元、John Bean代理店、TECOアライメントリフト輸入元、テルモメカニカ輸入元、コンパクトミグ総輸入元、チェボラ代理店、スーパープント輸入元、FDM HUBER、TECO代理店、DR輸入元、TENZI総輸入元...【グループ企業・関連団体】■カスタマークラウド株式会社https://www.customercloudcorp.com/■AMS 自動車整備補助金助成金振興社https://www.subsidyassociation.com/■SSO スマートカー安全機能保証協会https://www.smartcar-safety.com/■外国人整備士 .comhttps://www.seibi-hr.com/■AAMA オートアフターマーケットM&Aセンターhttps://www.aama.support/■ASA オートアフターマーケット再興戦略基盤https://www.autoaftermarket.vision/■EVアフターマーケット振興社https://www.evaftermarket.institute/■スマートモビリティ協議推進協会https://www.smartmobilityjapan.com/■シングルマザーこそ輝く未来をつくる会https://www.singlemotherjapan.com/■ESG/SDGs導入支援機構https://www.esgsdgs.jp/【関連ブランド】■FDM - エフディエムhttps://www.fdmtool.com/■DRIVISION Japan - ドリビジョン ジャパンhttps://www.dri-vision.com/■ポーランド最大手の洗車ブランド テンジhttps://www.tenzi.jp/■次世代ポリマーコーティング Aグレーズhttps://www.a-glaze.com/【エフディエム 人気製品】■3WAY多機能ADASリフト - ジグ修正機https://finepiece.delivery/product.php?id=1115■ウルトラスポットNANO - スタッド溶接機https://finepiece.delivery/product.php?id=441■スポットカッター Star4 - 超高張力鋼板対応ドリルhttps://finepiece.delivery/list.php?keyword=Star4■コンパクトミグ C201 - 半自動溶接機https://finepiece.delivery/product.php?id=27■フーバ - R-1234yf対応 全自動エアコンガス回収機https://finepiece.delivery/list.php?c_id=181■ヘッドライトテスター Top Autohttps://finepiece.delivery/product.php?id=1039【自動車整備・鈑金塗装機器】■エーミング機器https://finepiece.delivery/list.php?c_id=49■半自動溶接機https://finepiece.delivery/list.php?c_id=58■スポット溶接機https://finepiece.delivery/list.php?c_id=57■アライメントテスターhttps://finepiece.delivery/list.php?c_id=46■ジグ修正・フレーム測定機https://finepiece.delivery/list.php?c_id=163■三次元計測器https://finepiece.delivery/list.php?c_id=382■塗装ブースhttps://finepiece.delivery/list.php?c_id=155■樹脂溶接機・窒素シールドプラスチック溶接機https://finepiece.delivery/list.php?c_id=149■フロン/冷媒回収機https://finepiece.delivery/list.php?c_id=68■洗車・コーティング用品https://finepiece.delivery/list.php?c_id=16■インパクトレンチhttps://finepiece.delivery/list.php?c_id=41【メカドルゆき】ファインピース製品を使ってみた！
https://youtu.be/iVL8aRPsZSk 【推奨エーミングツール】・DRIVISION Japan カメラ光軸調整用タ-ゲット スズキ複眼カメラ用ターゲットhttps://finepiece.delivery/product.php?id=1031・DRIVISION Japan カメラ光軸調整用タ-ゲット ダイハツスマアシ3（前期）カメラエーミング用ターゲットhttps://finepiece.delivery/product.php?id=1040
https://youtu.be/u2r5fVLOELk【補助金での購入をサポートしています】自動車整備補助金助成金振興社（AMS）無料相談：contact@subsidyassociation.com (24時間対応)公式サイト：https://www.subsidyassociation.com/今話題の「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」を活用した設備投資をAMS認定の財務コンサルティングパートナーがしっかりサポートいたします。対象機種：エーミング機器、アライメントテスター、塗装ブース、リフト、フレーム修正機・測定器、レッカー、洗車機、車検検査ライン、タイヤチェンジャー、その他各種自動車整備機器、等＼5秒で診断！まずは無料相談／https://www.subsidyassociation.com/【最大8,000万円もらえる！】自動車整備工場が使える補助金・助成金セミナー
https://youtu.be/lmm3XLr5zXk 事業再構築補助金の内容が2023年から大きく変化！注目の産業構造転換
https://youtu.be/3pX6m0YrVNI
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/06-16:46）
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