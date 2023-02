[タワーレコード株式会社]

タワーレコードは3月10日(金)から3月19日(日)まで札幌パルコ店、渋谷店、新宿店、名古屋近鉄パッセ店、梅田NU茶屋町店、アミュプラザ博多店にて新作グッズを販売する「HACHI×KMNZ×VESPERBELL POP UP SHOP in TOWER RECORDS」を開催。同グッズは、タワーレコード オンラインでも取り扱います。







タワーレコード オンライン 特設ページ

http://sc.tower.co.jp/article/feature_item/2023/02/22/4001



HACHI(よみ:はち)、KMNZ(よみ:けものず)、VESPERBELL(よみ:ゔぇすぱーべる)はYouTubeなどで活躍しているバーチャルタレント。今回のポップアップショップおよびオンラインショップでは、イラストレーター緜が3組のイラストを描き下ろし、そのイラストを使用した新作グッズを発売します。アクリルスタンドをはじめ、キーホルダーやTシャツなどファン必携のラインナップです。



さらにポップアップショップを開催するタワーレコード6店舗の店頭で、対象商品を税込2,000円以上お買い上げの方には、非売品のブロマイドを6種類のなかからランダムで先着プレゼントします。



緜先生 描き下ろしイラスト 先行販売グッズ























■BIGアクリルスタンド(全5種)各1,980円(税込)

■特大アクリルスタンド(全5種)各3,300円(税込)

■A5アクリルパネル(全3種)各3,278円(税込)

■A3マット加工ポスター(全5種)各880円(税込)

■キャンバスボード(全3種)各5,500円(税込)

■2連ワイヤーアクリルキーホルダー(全5種)各990円(税込)

■BIG缶バッジ(全5種)各1,100円(税込)

■BIGシルエットTシャツユニセックス(全5種)各4,950円(税込)

■プレイマット(全3種)各3,850円(税込)



※新作グッズは、ECサイト「AMNIBUS」でも取り扱い予定です。※購入上限数について、1人1会計につき各キャラクター(絵柄)1個までです。※画像はイメージで、実際の商品とは異なる場合があります。※状況によってさらに購入制限を設ける、もしくは購入制限を解除する場合があります。



タワーレコード 店舗限定特典



ポップアップショップを開催しているリアル店舗6店にて、対象商品を2,000円(税込)お買い上げごとに店頭限定「ブロマイド(全6種)」をランダムで1枚差し上げます。





※タワーレコード オンラインでの購入は対象外です。※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はできません。※特典は先着でのお渡しにて、なくなり次第終了です。※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。※特典の転売行為は禁止です。



(C)RK Music (C)REALITY, Inc. / (C)Ficty (C)REALITY





AMNIBUS(アムニバス)

株式会社アルマビアンカが運営する漫画・アニメのオリジナルグッズの専門ショップ。通販サイトAMNIBUSのほか、MAGNET by SHIBUYA109店、新宿マルイ アネックス店の2店舗を展開。

https://amnibus.com

https://twitter.com/AMNIBUS



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/22-21:16)