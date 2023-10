[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメント(本社:東京都港区、代表取締役社長:宇田川 南欧)は、スタートアップ投資ファンド「Bandai Namco Entertainment 021 Fund(バンダイナムコエンターテインメント ゼロトゥワン ファンド)」を通じて、アメリカに拠点を置き、良質なファンコミュニティの醸成に向け、AI技術を活用したオンラインゲームなどにおけるモデレーションサービスを提供するGGWP Inc.(以下、GGWP)に出資しました。





当社は、バンダイナムコグループパーパス「Fun for All into the Future」のもと、中期計画(2022年4月~2025年3月)では、中期ビジョン「Connect with Fans」を掲げ、IP(キャラクターなどの知的財産)を軸に世界中のIPファン、あらゆるパートナー、グループ社員、そして社会と常に向き合い、深く、広く、複雑につながる存在を目指し、ファンとつながるための新しい仕組みの構築をしています。



GGWPはオンラインゲーム内のデータを活用し、ゲームプレイヤーにとって安心でポジティブな環境の構築を目指しています。同社は、オンラインゲームプレイヤーの悪質行為の検出から対処まで、AI技術を用いた迅速な対応を可能にする技術を有する企業であり、コミュニティの保護や育成、そしてプレイヤーにとってより良いゲーム環境・ゲーム体験を提供するための運営ツールを提供しています。



当社は、本出資を通じて、ゲームプレイヤーにとって安心でポジティブな環境を構築する1つの可能性としてAIモデレーション技術に注目し、安全で良質なゲームプレイ環境・ファンコミュニティの醸成を目指してまいります。



GGWP概要







・主な事業内容 :AI技術を活用したオンラインゲームなどにおけるモデレーションサービスの提供

・本社所在地 :アメリカ カリフォルニア州

・代表者 :共同創設者兼CEO Dennis Fong

・会社URL :https://www.ggwp.com/



「Bandai Namco Entertainment 021 Fund」概要







・主な投資対象 : UGCやCtoCを促進し、コミュニティを盛り上げる技術・サービス、AIに関連する技術・サービス、Web3技術・コンテンツ・サービスのほか、デジタルとフィジカルがシームレスにつながるための技術・サービスの提供など

・投資対象ステージ : プレシードからレイターステージまでの幅広い成長ステージの企業を対象とする

・投資規模 : 年間10億円(3年間で30億円)程度の出資を想定

・チケットサイズ : 数千万円~5億円

・公式ホームページ : https://021fund.bn-ent.net/(日本語)

https://021fund.bn-ent.net/en/(英語)



バンダイナムコエンターテインメントは、バンダイナムコグループのパーパス「Fun for All into the Future」のもと、エンターテインメントが生み出す心の豊かさで、人と人、人と社会、人と世界がつながる。そんな未来を、世界中のすべての人とともに創ります。



*プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なく内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/17-19:16)