全国のタワレコバイヤーによるネクストブレイク・アーティストのガチ・レコメン&激推し企画





タワーレコードでは、2023年3月のタワレコメンのプッシュアイテムが決定しました。





◆2023年3月度タワレコメン・ラインナップ ※50音順



・the奥歯's「夜の住人」3月15日(水)リリース



・サバシスター「アテンション!!」3月8日(水)リリース



・Penthouse「Balcony」3月29日(水)リリース



・LEX「King Of Everything」3月22日(水)リリース





「店頭からブレイク・アイテムを作っていこう!」を合言葉に、全国のタワーレコードのバイヤーが、洋・邦・ジャンルを問わず己の耳と直感だけを信じて、世間で話題になる前のアーティストをいち早くピックアップ、全店で展開し大プッシュしていく名物企画『タワレコメン』。





2006年からスタートした本企画は、毎月、バイヤー達によるガチ・プレゼンと投票でアイテムを決定、全店展開していく激推し企画です。



■3月度 タワレコメン・商品詳細 ※50音順







アーティスト the奥歯's

タイトル 夜の住人

発売日 2023年3月15日(水)

価格 1,980円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル WAKASA WO WARAUNA WORKS



作品紹介

Gt/Voアサベシュント、Ba/Voアサベハルマ、Dr/Choジンからなる広島発3ピースパンクバンド。2021年から2枚のデモ盤をリリースし着実に力をつけ、ammo 2nd full album Release Tour『それぞれの、この頃ツアー』滑走編や、BRONZE presents BRONZE 9周年祭Odd Number Festival 23 winter『全バンド見れるサーキットイベント』などに出演。2023年2月にはJMS×渡辺旭が立ち上げた新レーベル『WAKASA WO WARAUNA WORKS』の所属が発表される。今作は初の全国流通盤となる1stミニアルバム。



タワレコメン推薦者コメント

推薦者:渋谷店/櫻間・商品統括部/久保山

思わず拳を突き上げたくなるロックンロール×青春パンク!ライブハウスで映える、これぞザ・ロックバンド。

『WAKASA WO WARAUNA WORKS』には今人気急上昇中の”炙りなタウン”も在籍、”the奥歯's”もそれに続くであろう実力の持ち主です!サブスク配信予定も無し!CDショップで応援していきたい!!









アーティスト サバシスター

タイトル アテンション!!

発売日 2023年3月8日(水)

価格 1,800円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル サバシスター





作品紹介

2022年結成、なち(Vo.Gt)、ごうけ(Dr.)、るみなす(Gt.)からなるスリーピースガールズバンド。心の中にあるトキメキやモヤモヤ、大切な人の大事なもの、そしてたくさんの感謝などを音楽に詰め込んだ歌詞と、どこか懐かしさを思わせるメロディーが人気を博し、結成僅かながらSUMMER SONIC 2022、TOKYO CALLING等の大型サーキットイベントなどに大抜擢されるなど注目度急上昇。今作はLIVEでも大人気の「サバシスター’s THEME」など4曲を収録した1st EP。



タワレコメン推薦者コメント

推薦者:名古屋パルコ店/片倉・名古屋近鉄パッセ店/篠田・新宿店/荻野・京都店/西岡・渋谷店/櫻間

リアルで個性的な歌詞と骨太なサウンドでライブ映え抜群の実力派!20歳ながらどこか懐かしさを感じる普遍的なメロディーをサラッと鳴らし、一度ハマると中毒性があります。今年さらに飛躍すること間違いなし!







アーティスト Penthouse

タイトル Balcony

発売日 2023年3月29日(水)

価格 初回限定盤:5,390円(税込)

通常盤: 3,300円(税込)

仕様 初回限定盤:CD+DVD

通常盤:CD1枚組

レーベル Victor Entertainment

※写真上:初回限定盤、下:通常盤







作品紹介

浪岡真太郎(Vo, Gt)、大島真帆(Vo)、Cateen(Pf)、矢野慎太郎(Gt)、大原拓真(Ba)、平井辰典(Dr)による6人組ツイン“リード”ヴォーカル・バンド。大学時代に所属したバンドサークル「東大POMP」のOBである現メンバーが、ヴォーカルの浪岡を中心に集まり2019年6月より活動開始。これまでオリジナル楽曲に加え、アレンジを施した様々なジャンルのカバー動画をYouTubeにて公開。2021年5月に配信リリースされたオリジナル楽曲「...恋に落ちたら」はiTunes Store R&Bランキング1位、Spotifyバイラルチャート6位を獲得。 11月24日にはメジャー1st EP『Living Room』を配信リリースし、iTunes Store R&B/ソウルランキング1位、総合ランキング5位を獲得。 2022年1月には、オーディオストリーミングサービスSpotifyが選ぶ、2022年に飛躍が期待される注目の国内新進アーティスト「RADAR: Early Noise 2022」に選出され、4月には東海テレビ・フジテレビ系土ドラ「クロステイル ~探偵教室~」の主題歌と挿入歌を同時に担当。今作はメジャーデビューEP『Living Room』以降に配信リリースしてきた作品群を総括した1stフルアルバム。



タワレコメン推薦者コメント

推薦者:渋谷店/松本

Youtuber・クラシックピアニストとして確固たる地位を築くCateenこと角野隼斗を擁し、V6やジャニーズWESTへ楽曲を提供し、ドラマ主題歌も経験するなど期待値・関連実績ともに十分のPenthouseがついにフィジカルをリリース。髭男に匹敵する歌唱力とソングライティング力、そして藤井風に匹敵するアンサンブル力・アレンジ力。これが売れなくて何が売れるんでしょうか。







アーティスト LEX

タイトル King Of Everything

発売日 2023年3月22日(水)

価格 2,750円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル Mary Joy Recordings



作品紹介

湘南出身、2002年生まれのヒップホップ・アーティスト。

2019年4月、16歳のときにファースト・アルバム「LEX DAY GAMES 4」で衝撃的なデビューを果たし、2021年にはBAD HOPやJP THE WAVYらの作品に客演参加し、ロンドンのBEXEYとのコラボEP「LEXBEX」、横浜のOnly U & Yung sticky womとのコラボEP「COSMO WORLD」を発表するなど、勢いは更に加速。同年GQ Men Of The YearのBest Breakthrough Artistを受賞するなどその活動が高い評価を受け、天性のメロウボイスと、攻撃的な楽曲とのギャップ、感情むき出しのリリックがユース世代を中心に熱狂的な支持を得ている。今作は、昨夏のツアーで披露していた「GOD」や、VLOTの共作によるタイトルトラック「King Of Everything」、JP THE WAVYとYoung Cocoをフィーチャーした「金パンパンのジーンズ」、先行曲の「大金持ちのあなたと貧乏な私」など17曲を収録。客演にはJP THE WAVYやYoung Coco、Young Dalu、Leon Fanourakis、Only U、ShowyVICTORといった国内のアーティストのほか、UKのBEXEYや、XXXTentacionとの共演で知られるMatt OxやKid TrunksなどUSのラッパーたちも参加。全国流通での初となるCDリリース。



タワレコメン推薦者コメント

推薦者:オンライン事業統括部/藤川・商品統括部/久保山

誰もが待ち望んだLEXのアルバムが数量限定リリース!今や世代を超えて国内最強のラッパーと呼んでも遜色ない彼が放つ17曲を収録。これは近い将来幻の名盤になると言われること間違いなし。



