2022年に発表した3rd Album「ALONE」が、2022年のミュージック・マガジン誌「JAPANESE HIPHOP」部門において年間一位を獲得し、2023年にも最新シングル「Vision Quest」を発表したOMSB。

彼が昨年6月に開催した自身初のワンマンライブの模様をマルチ録音し、The Anticipation Illicit Tsuboiが今回のパッケージに向けて全編ミックスを施したライブアルバムが3/1に配信決定。







「ALONE LIVE」ジャケット写真

Cover Illustration by 浅野忠信

Artwork by MA1LL



OMSBとHi' Specによるコンビネーションでのパフォーマンスに加え、この日サプライズゲストとして登場した、小袋成彬、PUNPEE、VaVaによる参加楽曲などもライブ収録。カバーは浅野忠信氏が描きおろしたイラストを、OMSB作品のデザインを1stアルバムから手掛けているMA1LLが今回の為にリアレンジした仕様。最新アルバム「ALONE」の全収録楽曲のライブパフォーマンスに加え、今までのOMSBの活動を集約する新旧織り交ぜた全23曲のセットリストであり、会場の熱量を十分に体感できる作品となっている。3月10日(金)には、ワンマンライブ「KUROOVI’23」を渋谷WWW Xにて開催する。



●作品概要

アーティスト:OMSB

タイトル:ALONE LIVE

アルバム配信日:2023年3月1日(水)

フォーマット:Streaming / DL

レーベル:SUMMIT, Inc.

品番:SMMT-210

各種配信サービス:https://summit.lnk.to/SMMT210



●トラックリスト & クレジット

1. 祈り | Welcome Back (Live ver.)

2. Kingdom (Homeless) [Live ver.]

3. Fellowship (Live ver.)

4. Nowhere (Live ver.)

5. New Jack (Live ver.)

6. 波の歌 (Live ver.)

7. Hush (Live ver.)

8. Scream (Live ver.)

9. 大衆 (Live ver.)

10. Life Goes On (あんじょうやっとります) [feat. OMSB] [Live ver.]

11. Naruhodo (Live ver.

12. 黒帯(Black Belt Remix) [Live ver.]

13. Think Good (Live ver.)

14. Season 2 (Live ver.)

15. A Few Flames (Live ver.)

16. One Room (Live ver.)

17. OMSBから君へ (Live ver.)

18. LASTBBOYOMSB (Live ver.)

19. Standalone | Stallone (Live ver.)

20. Wheels feat. 吉田沙良(モノンクル) [Live ver.]

21. HULK (Live ver.)

22. CLOWN (Live ver.)

23. Childish Wu (Live ver.)



All Recorded by Atsushi Kakuta (Flagship)

All Mixed & Mastered by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsidai

Cover Illustration by 浅野忠信

Artwork by MA1LL

A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)

(C) 2023 SUMMIT, Inc.



●ライブ情報

OMSB ONE MAN LIVE

"KROOVI'23"

3月10日(金)渋谷WWW X

OPEN 19:00 / START 20:00

前売 ¥4,000 税込(ドリンク代別途必要)チケット:https://eplus.jp/omsb/



●OMSB プロフィール

Mr. "All Bad" Jordan a.k.a. OMSB



Photo by Ryo Mitamura



2010年から自身も所属するグループSIMI LABとして活動を開始。グループとして2枚のアルバムをリリースし、2012年にソロとしての1st Album「Mr. “All Bad” Jordan」2015年には2nd Albumとなる「Think Good」を発表。プロデューサーとしても多数のトラックプロデュースを行ない、2019年に新機軸となる「波の歌」を発表。

2021年4月よりTV東京にて放映がスタートするアニメ作品「オッドタクシー」の劇伴音楽を、PUNPEE、VaVaと共に担当した。

同作品は世界的に評価され、Anime Awards Brazilにて「BEST O.S.T賞」を受賞した。

2021年5月、久々のソロ作品となる4曲入りEP「MONKEY」、8月には4曲入りEP「HAVEN」を発表した。

2022年、7年ぶりとなるニューアルバム「ALONE」を発表する。

近年ではPUNPEEのシングル「Life Goes On (あんじょうやっとります。) feat. OMSB」や、ASIAN KANG-FU

GENERATIONのニューアルバムに収録の「星の夜、ひかりの街 (feat. Rachel & OMSB)」などにもフィーチャリングゲストとして参加している。

OMSB: https://www.summit2011.net/omsb

OMSB Official Twitter:https://twitter.com/WAH_NAH_MICHEAL

OMSB Official Instagram:https://www.instagram.com/omsb_was_here

OMSB YouTube Channel : https://www.youtube.com/@OMSB



