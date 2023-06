[株式会社サザビーリーグ]

ー 6月24日(土)伊勢丹新宿店POP UP SHOPにて、伊原 葵氏来店イベントも開催 ー



ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランド、ARTIDA OUD(アルティーダ ウード/ https://www.artidaoud.com/)は、2023年6月14日(水)より伊原 葵氏とのコラボレーション、“Mallow” Collectionを公式オンラインストアにて発売いたします。

YouTubeやSNSを通じて、幅広い世代から絶大な支持を集める伊原 葵氏。毎日お守りのようにジュエリーを身に纏う伊原氏とARTIDA OUDによる初のコラボレーションが実現しました。ミリ単位にまでこだわり、洗練されたデザインには、毎日着けても飽きることのない永遠の定番になってほしいという想いが込められています。



ベーシックを追及したエターナルなジュエリーコレクションをお届けします。







また、直接ジュエリーをご覧いただける初の機会として、2023年6月21日(水)~6月27日(火)の7日間、伊勢丹新宿店で開催する POP UP SHOP にて、今回のコラボレーションジュエリーが店頭に揃います。

(※ARTIDA OUDの渋谷区松濤にある店舗、THE ANOTHER MUSEUMでの展開は7月より)





“Mallow” Collection



二つの色彩を秘めた花。

持続的な美しさを讃えたフォルム。

究極のミニマリズムが叶えるありのままの姿。



自身の名前「葵」の英語、「Mallow」というお花の名前をコレクション名へ落とし込みました。Mallowのハーブティーは、レモンなど酸性のものを加えることで青色からピンク色に変化します。色の変化=二面性をインスピレーション源にし、このジュエリーを身につけた方が、それぞれの色に染まっていけるようなジュエリーにしたいという気持ちを込めたコレクションです。



Collaboration Jewelry







存在感はありつつも、飽きることのないシンプルなデザインにこだわったフープピアス。中空の金属を使用し、軽さにもこだわりました。

Medium Hoop Pierced Earrings 29,700yen (with tax)



ミニマルなサイズ感のフープピアス。キャッチレスで洗練された構造に仕上げています。

Small Hoop Pierced Earrings 25,300yen (with tax)



女性らしい曲線を活かしつつ、ボリューミーな存在感を放つリング。3WAYなので、気分に合わせてスタイリングをお楽しみいただけます。

Volume Circle Ring 29,700yen (with tax)



前後どちらでも着用できる2WAYのシングルピアス。パールは伊勢志摩のアコヤパールを使用し、モダンなデザインに仕上げました。

Metal ×Pearl Pierced Earrings 22,000yen (with tax)



ペタル(花弁)のようなキラキラと輝くパーツが連なった、K18YGのネックレス。3段階のサイズ調節が可能です。

K18 Petal Chain Necklace 35,200yen (with tax)



AOI IHARA’s comment





ずっと着けたくなるようなシンプルで色褪せない、でも存在感はあるジュエリーを作りました。

このジュエリーをつけて、皆さん色に染めていってほしいです!みんなにとって着けているとワクワクするようなお守りになりますよーに!



スペシャルページはこちら ※6月14日(水)12:00公開予定

https://www.artidaoud.com/mallow

コラボレーションジュエリーはこちら

https://www.artidaoud.com/item?goods_group_id=762

Information





2023年6月14日(水)12:00 オンラインストア先行発売





ARTIDA OUDのオンラインストアで、コラボジュエリーを1点以上ご購入いただいた方限定で、先着300名さまにポーチをプレゼント。伊原氏本人の描いた今回のコレクション名「Mallow」をプリントしたポーチが付きます。











2023年6月21日(水)- 6月27日(火)伊勢丹新宿店 POP UP SHOP

ARTIDA OUDの期間限定POP UP SHOPの店頭に並びます。実物をご覧いただける機会としては初めてのお披露目となります。



場所:伊勢丹新宿店 本館2階 センターパーク/ザ・ステージ#2

営業時間:10:00 - 20:00



2023年6月24日(土)伊原 葵氏ご来店、撮影会イベント開催

撮影券配布期間中、コラボジュエリーを1点以上ご購入いただいた方、毎日先着30名さまに特典として、伊原氏と写真が撮れる撮影券を特典として配布いたします。



撮影券配布期間:6月21日(水)~ 6月24日(土)

撮影会日程:6月24日(土)







伊原 葵 Aoi Ihara



モデル/クリエイター

1997年8月15日生まれ。YouTube・Instagram・TikTok含めたSNS総フォロワーが100万人を超え、ファッション・メイクを中心に、 若い世代だけでなく幅広い層から圧倒的な支持を得ている。広告や雑誌への出演、商品プロデュースも多数手がける。

1st写真集『Noon』発売中。











Instagram

https://www.instagram.com/aoi186/

YouTubeチャンネル「アオイの。」

https://www.youtube.com/channel/UCkmQx9zSwidPupChljGjwGA



伊勢丹新宿店 POP UP SHOP ― ARTIDA OUD caravan ―





2023年6月21日 (水) ~6月27日 (火) の7日間、伊勢丹新宿店にてPOP UP SHOPをオープンいたします。

伊勢志摩の現代の海にまつわる願いを映し出し、「Prayer of the Sea - 海の祈り-」をテーマに、アコヤ真珠にフォーカス。ブランドを象徴する“elafonisi”などのカラーストーンジュエリーも豊富に取り揃え、センシュアルな煌めきと彩りにあふれた世界をお届けします。さらに、モデル・クリエイターとして活躍する伊原 葵氏とのコラボレーションジュエリーも発売・来店イベントも予定しております。

煌めきと彩りに溢れたARTIDA OUDの世界観をご堪能ください。



ーAmulet Bag

伊勢志摩にて、全国の漁業者と手を組み海洋プラスチックの回収から再資源化を一貫して行っている「Remare」 さんのプラスチックコインと、伊勢志摩の海女さんの魔除けのおまじないを記したステッカーの入ったAmulet Bagを装飾いたします。

伊勢志摩のパワーが込められたAmulet Bag。ぜひご自由にお持ち帰りください。



POP UP SHOP ― ARTIDA OUD caravan ―

期間:2023年6月21日 (水) ~6月27日 (火)

開催場所:伊勢丹新宿店 本館2階 センターパーク/ザ・ステージ#2



