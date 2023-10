[KDDI株式会社]

~Adoグッズ限定販売や著名人によるコラボプレイリスト企画もスタート~



auスマートパスプレミアムは、日々のお買い物や、映画などのエンタメにお使いいただけるおトクなクーポンをはじめ、楽しく過ごすデジタルコンテンツや、スマホのピンチを解決する、安心を提供するサービスです。 auスマートパスプレミアム会員が利用できる音楽特典の機能が、2023年10月からさらに使いやすくリニューアルしました。スマートパスアプリをアップデートしていただくことで、「バックグラウンド再生機能」や「お気に入り登録機能」など、これまで以上に身近に使っていただくための機能をお使いいただけます。 さらに、会員であれば追加料金なしで聴き放題となる音楽プレイリストの利用方法や、便利でおトクな情報を紹介する特集も10月11日から公開しますので、最新のJ-POPや懐かしの名曲、K-POPなどをぜひ新しくなった機能でお楽しみください。





さらに、このリニューアルに合わせてauスマートパスプレミアムでは、2つの特別な企画がスタート。



1つ目は、幅広い年代から注目され絶大な人気を誇る歌い手「Ado」のミュージックビデオに登場するキャラクターの中から17種類のぬいぐるみを、auスマートパスプレミアム会員限定で総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」の直営店である「au PAY マーケット ダイレクトストア」において10月2日から先行販売を開始。特設ページでは、最新楽曲から懐かしの名曲が入ったプレイリストも公開しているので、ぜひチェックしてみてください。



2つ目は、リニューアルした音楽特典をより楽しんでいただくための特集として、様々な領域で活躍する音楽好きの著名人10名に、「今スグ、みんなに聞いてほしい」をテーマに楽曲を5曲選んでいただき、1つのプレイリストにしていく「コラボプレイリスト」の特集を公開します。本特集では、芦沢ムネト / 岩井俊二 / 岩尾望(フットボールアワー) / ORANGE RANGE / 檜山沙耶(ウェザーニュースキャスター) / ファイルーズあい / 増田惠子 / 未唯mie / みなみかわ /森愁斗(しゅーと)さんなど、大変豪華なメンバーかつバラエティに富んだ選曲となっています。このコラボプレイリスト特集は、数ヶ月に及び展開していく予定となっていますので、今後もご期待ください。





auスマートパスプレミアム 音楽特典リニューアル 概要





Check!:「バックグラウンド再生機能」とは

スマートパスアプリで楽曲を再生中に、アプリ内音楽モジュール起動しアプリ内のほかのページを回遊しながら試聴できるようになりました。最新のプレイリストを再生しながら、クーポンを探したり他の特典を楽しめます。



Check!:「お気に入り登録機能」とは

スマートパスアプリでプレイリストを再生中に、プレイリスト再生画面右の[(ハート)]を押すと「お気に入り登録」ができるようになり、お気に入りからすぐにプレイリストを楽しむことができます。お気に入り登録したプレイリストは、auスマートパスアプリホーム画面下[(ハート)]マークから一覧を確認でき、いつでも再生することができます。再生済みのプレイリストをもう一度試聴したい場合も同様の方法で再生できます。







<参考>特集「音楽が新しくなりました!もっと身近に使いやすく!」



■概要:10月にリニューアルした、auスマートパスプレミアムの音楽特典の使い方を紹介する特集を公開。

■対象:特集はどなたでもご覧いいただけます。(楽曲の視聴はauスマートパスプレミアム会員が対象)

■期間:2023年10月11日10:00公開



特集URL

https://st.pass.auone.jp/st/entame/special/archive/20230526_03/?medid=pr_release&srcid=none&serial=sp_entop_article





<auスマートパスプレミアム会員限定 先行販売>

Ado コラボレーションコレクション 概要







■概要:ミュージックビデオに登場するキャラクター全17種類のぬいぐるみをauスマートパスプレミアム会員限定で「au PAY マーケット ダイレクトストア」で10月2日から先行販売を開始。au PAY マーケット限定のノベルティ付きコンプリートセットもご用意しており、au PAY マーケットでの購入なら、1点から送料無料でお届けいたします。

※ノベルティグッズは、数量限定となり、なくなり次第終了となります。

※完売になり次第終了。

■対象:auスマートパスプレミアム会員

■期間:2023年10月2日より販売開始



特集URL

https://wowma.jp/user/34136806/shopcategory/1000435741





<auスマートパスプレミアム 音楽特典リニューアル記念>

「今スグ、みんなに聞いて欲しい」コラボプレイリスト特集 vol.1概要







■概要:auスマートパスプレミアム会員が利用できる音楽関連プレイリストの機能が、さらに使いやすくリニューアル。これを記念して、auスマートパスプレミアムでは音楽好きの著名人10人によるコラボプレイリストの企画をスタートしました。「今スグ、みんなに聞いて欲しい。」をテーマに、今気になっている曲や誰かにおすすめしたい曲を1人5曲選んで1つのプレイリストを作っていきます。このコラボプレイリストの特集は今後も続いていく予定ですので、より使いやすくなった機能を使って、コラボプレイリストをお楽しみください。

※プレイリスト選者(50音順)

芦沢ムネト / 岩井俊二 / 岩尾望(フットボールアワー) / ORANGE RANGE

檜山沙耶(ウェザーニュースキャスター) / ファイルーズあい / 増田惠子 / 未唯mie

みなみかわ /森愁斗(しゅーと)

■対象:特集はどなたでもご覧いただけます。

(楽曲の視聴は、auスマートパスプレミアム会員が対象。)

■期間:2023年10月11日10:00公開



特集URL

https://st.pass.auone.jp/st/entame/special/archive/20231006_02/?medid=pr_release&srcid=none&serial=sp_entop_article









芦沢ムネト



●プロフィール

お笑い芸人(パップコーン)、ラジオパーソナリティ、イラストレーターなど、幅広いジャンルで活躍している。数々のアーティストとのコラボやイベントMCも努めるなど、音楽ファンからの支持を集めるだけでなく、自身のイラストの「フテネコ」も癒し系ネコキャラとして高い人気を誇る。現在は、静岡のFMラジオ曲K-MIXにて放送中の番組「K-MIX MOVE ON」の月曜・火曜日のメインパーソナリティも担当。



●選曲(楽曲 / アーティスト名)

California Coconuts / くるり

センチメンタル / theトラウツ

おもいつくかぎりすべて / Analogfish

悲しみはバスに乗って / マカロニえんぴつ

pray / MONGOL800



岩井俊二



●プロフィール

1988年よりドラマやMV、CM等多方面の映像世界で活動を始め、その独特の映像は、‟岩井ワールド"と称され注目を浴びる。

93年『打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか?』がテレビ作品にも関わらず日本映画監督協会新人賞を受賞。

初の長編映画『Love Letter』は、アジア各国で熱狂的なファンを獲得。

2012年には、東日本大震災復興支援ソング『花は咲く』の作詞を担当するなど活動は多彩。

その後も、日・米・カナダ合作映画『ヴァンパイア』、長編アニメーション『花とアリス殺人事件』、中国映画『チィファの手紙』など、国内外を問わず表現の場を拡げている。

その他の主な作品に『スワロウテイル』『リリイ・シュシュのすべて』『ラストレター』などがある。



●選曲(楽曲 / アーティスト名)

金木犀 / アイナ・ジ・エンド

午後のレディ / 鈴木慶一とムーンライダース

BLUE SOULS / A_o

Coming Soon

Coming Soon

※岩井俊二監督の4曲目 / 5曲目の選曲は、特別に後日発表いたします。



岩尾望(フットボールアワー)



●プロフィール

吉本興業所属のお笑い芸人。

フットボールアワーとして、NSC大阪校14期生の岩尾望と後藤輝基が1999年にコンビを結成。

コンビ結成後から頭角を現し、数々の賞を獲得し2003年の「M−1グランプリ」の優勝を皮切りに知名度は一躍全国区となり、バラエティ番組を中心に現在も活動の幅を広げている。



●選曲(楽曲 / アーティスト名)

英雄 笑ってショパン先輩 / BEYOOOOONDS

涙のカスタネット / BEYOOOOONDS

アドレナリンダメ / つばきファクトリー

今夜だけ浮かれたかった / つばきファクトリー

念には念 / こぶしファクトリー



ORANGE RANGE



●プロフィール

沖縄出身の5人組ロックバンド。2003年にシングル「キリキリマイ」でメジャーデビュー以降、「上海ハニー」「ロコローション」「花」など数々のヒットを飛ばす。メジャーデビュー20周年となる本年も、新曲やライブ音源のリリース、さらには各地のフェスに多数出演するなど精力的に活動を続けている。いよいよ10月7日からは、全国6カ所7公演に及ぶツアー「ORANGE RANGE LIVE TOUR 023 ~NAKED×REFINISHED -revenge-~」がスタートし、ライブ会場数量限定盤『NAKED×REFINISHED -extra- 』のリリースも控えている。



●選曲(楽曲 / アーティスト名)

Pools and Palm Trees / Claire Rosinkranz

Deja Vu / Lastlings

missin u / Tori Kelly

Overdrive / Post Malone

Enough To Drink / Sam Feldt, Cate Downey



檜山沙耶(ウェザーニュースキャスター)



●プロフィール

最新の気象・防災情報を迅速かつ的確に伝える動画番組「ウェザーニュースLiVE(ライブ)」のキャスターとして、日々視聴者に気象情報を発信中。2022年には出身県である茨城県の魅力を伝える「いばらき大使」に就任し、番組初となるイベント「ウェザーニュースLiVE ファンミーティング」 にも出演するなど、様々な分野で活躍している。



●選曲(楽曲 / アーティスト名)

ウンディーネ / 牧野由依

芽ぐみの雨 / やなぎなぎ

大丈夫 / RADWIMPS

Violet Snow / 結城アイラ

桜ロック / CHERRYBLOSSOM



ファイルーズあい



●プロフィール

ラクーンドッグ所属。東京都出身。2020年声優アワードで「新人女優賞」受賞。主な出演作品には「推しが武道館いってくれたら死ぬ」(えりぴよ役)、「トロピカル~ジュ!プリキュア」(夏海まなつ/キュアサマー役)、「チャンソーマン」(パワー役)などがある。他にラジオパーソナリティーなど活躍の場を広げている。



●選曲(楽曲 / アーティスト名)

Wannabe / Spice Girls

STONE OCEAN / ichigo from 岸田教団&THE明星ロケッツ

傾城大黒舞 / 女王蜂

決戦の日 / 神聖かまってちゃん

Dracula's Tango / Toto Coelo



増田惠子



●プロフィール

1976年にピンク・レディーとして「ペッパー警部」でデビュー。1981年に中島みゆき作詞作曲の「すずめ」でソロデビュー。以降も多くの楽曲をリリースし、幅広いジャンルで活躍している。2022年には、ソロデビュー40周年を記念したアルバム「そして、ここから・・・」をリリースし、2023年にはピンク・レディーの45周年を記念した6枚組のDVD BOX「Pink Lady Chronicle TBS Special Edition」も発売している。



●選曲(楽曲 / アーティスト名)

Del Sole / 増田惠子

奇蹟の花 / 増田惠子

すずめ / 増田惠子

慕情 / 中島みゆきさん

OH! / ピンク・レディー



未唯mie



●プロフィール

1976年にピンク・レディーとして「ペッパー警部」でデビュー。1981年に「ブラームスはロックがお好き」でソロデビュー後もソロアーティストとして数々の楽曲をリリースし、舞台やミュージカル、コンサート、TV出演など、多岐に渡るジャンルで活躍の場を広げている。10月27日(金)には、目黒BLUES ALLEY JAPANで本年で6年目となるコンサート「Halloween Night 2023」を開催する。



●選曲(楽曲 / アーティスト名)

Hallelujah《ハレルヤ》 / 未唯mie

Hallelujah / Leonard Cohen

Hallelujah / John Cale

Hallelujah / Pentatonix

Hallelujah - Duet Version / Tori Kelly,Jennifer Hudson



みなみかわ



●プロフィール

「水曜日のダウンタウン」や「さんまのお笑い向上委員会」などの人気番組に出演し、ジワジワとブレイク中の遅咲きのお笑いピン芸人。総合格闘家、YouTuberとしての顔も持ち、嫁が先輩芸人たちにDMで仕事の売り込みをしていることも各メディアで話題に。



●選曲(楽曲 / アーティスト名)

ガストロンジャー / エレファントカシマシ

Intelligent Bad Bwoy feat. C.O.S.A., Daigos / BIM

ポテトサラダ / ZAZENBOYS

Taste Test / CreativeDrugStore

全力少年 / スキマスイッチ



森愁斗(しゅーと)



●プロフィール

2002年9月18日、東京都生まれ。

兄のもーりー(森英寿)とはリアル兄弟ユニット・もーりーしゅーと として活動中。

TikTokはフォロワー150万人、YouTubeチャンネル「もーりー【アホと弟】」は登録者数60万人を超え若年層を中心に絶大な支持を得ている。2021年にはauのCMソングに「ずっともっと」が抜擢され、TikTok 2021上半期トレンド クリエイター部門の大賞も受賞。現在FODにて配信中 / 10月11日から地上波で放送がスタートするドラマ「ぼさにまる」に大雅 役で出演、10月16日に放送がスタートするTBSよるおびドラマ「Maybe 恋が聴こえる」に黒岩紫音 役で出演するなど活躍の場を広げている。



ダンス&ボーカルグループのBUDDiiSにも所属し、10月11日には1stアルバム「BRiLLiANT」がリリースされることが決定。ワンマンライブ「BUDDiiS vol.06 - BRiLLiANT -」も10月14日・15日 幕張メッセイベントホールで開催される。



●選曲(楽曲 / アーティスト名)

Koi to me / BUDDiiS

カムフラージュ / 竹内 まりや

HOWEVER / GLAY

HONEY / L'Arc~en~Ciel

オリビアを聴きながら / 杏里





「auスマートパスプレミアム」とは

auスマートパスプレミアムは、スマホライフを充実させるおトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツ、便利なアプリや、あんしんのスマホサポートなどを月額情報料548円 / 初回30日無料でauに限らず全てのキャリアのお客さまが利用可能なサービスです。

1.コンビニやファストフード店、飲食店など、街で使える無料クーポン / 割引

2.「au PAY マーケット」でおトク(ポイント還元 / 送料無料 )なお買い物

3.デリバリーサービスの配達料無料

4.映画館での鑑賞料金などの割引

5.映像(ドラマ / アニメ / 映画)、音楽、書籍(雑誌 / マンガ)、ライブの主要エンタメが楽しめるコンテンツ

6.写真やアドレス帳などのデータをお預かり /ウイルス感染や不正サイト等をブロック / フリーWi-Fi接続時の通信を保護するなど、スマホをあんしんに使える

最新の特典内容など詳細は、こちら https://prcp.pass.auone.jp/main/ を参照ください。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税込です。



