ー ジュエリー1点につき最大1,100円寄付ができる、ドネーションプロジェクト ー



ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランド、ARTIDA OUD(アルティーダ ウード/https://www.artidaoud.com/)は、2023年6月1日 (木) に“I am” Donationの新作のブレスレットを発売いたします。

新作は夏の始まりにふさわしい、色とりどりの天然石を連ねたブレスレット。ダイヤモンドをあしらった太陽や月、星のモチーフをを添え、煌めくデザインに仕上げました。



2019年に始動した "I am" Donation プロジェクト。新たに積み立てた寄付金1,000万円にて、昨年2022年にインド・ビハール州に建設した6つの幼稚園教室に加え、さらに、6つの幼稚園教室(図書コーナー、トイレ・手洗い施設併設)の建設、幼稚園教師の技能向上、及び保護者向けの意識啓発を通して、子どもたちの早期教育環境の改善を目指します。



今後もARTIDA OUDは“I am” Donation プロジェクトを通して、皆さまの温かな想いを、途上国の子どもたちに届けてまいります。







“I am” Donation プロジェクトについて





対象商品1点につき、1,000円がインドの途上国支援へと寄付されるドネーションプロジェクト。さらに、商品の映った写真を、#iamdonationを付けてinstagramのフィードにご投稿いただくと、追加で100円寄付されます。また、“I am” Donation の商品は、インド・ジャイプールの女性たちが、一点一点ハンドメイドで商品のブレスレットやセットの巾着を制作。そのため、現地の女性たちの収入のサポート、および職業支援にもつながっています。



累計寄付額 ¥27,509,445(2023年4月30日時点)



本取り組みの詳細ストーリー

寄付金1,900万円にて、インドに幼稚園教室を建設。ARTIDA OUDが“I am” Donation プロジェクトを通して紡ぐ「支援の輪」

https://prtimes.jp/story/detail/ErQjP9FzkEb

LINE UP





6種類の個性豊かなカラーストーンのブレスレットには、それぞれ太陽や月、星を象った、煌めくモチーフを添えました。

bracelet 各5,500yen (with tax) 2023年6月1日(木)12:00発売予定







“I am” Donationプロジェクトについて:https://www.artidaoud.com/iamdonationproject/iamdonation



ジュエリーにメッセージを添える、opnnerのタトゥーシールがセットに。







こちらのジュエリーには、「タトゥーは最高の励ましであり、永遠のジュエリー」という想いを掲げる、タトゥーブランドのopnner Kaho Iwaya 氏によるタトゥーシールがセットとなります。このシーズン限定デザインは、夏の素肌に映える、シックなブラックカラーでご用意しました。









「opnner」

デザイナーkaho Iwaya氏による、人気のタトゥーシールブランド。ARTIDA OUDの“I am” Donation ブレスレットとセットで展開するタトゥーシールの制作を手がける。

Instagram @poxn(https://www.instagram.com/poxn/)



