[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]





株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、本日より当社のECサイト「ASOBISTORE game」にて当社が販売するSTEAMキーコードがお得な価格で買えるキャンペーンを実施することをお知らせします。



キャンペーン期間中は、当社の人気PC版タイトルを最大90%OFFにてご購入いただけます。

是非、この機会にバンダイナムコエンターテインメントのPC版ゲームをお楽しみください。



キャンペーン名:ASOBI STORE タイムセール

■キャンペーン期間: 2023/10/18(水)~2023/11/5(日)まで

■キャンペーンサイト:https://dl-scp.bn-ent.net/sale_gc_asobistore/

■STEAMキーコード販売サイト:https://gc.asobistore.jp/





※Steamキーのご購入および有効化に関しましては下記URLよりご確認下さい。

https://gc.asobistore.jp/activate





【ピックアップタイトル】



『SCARLET NEXUS』 75% OFF!

『CODE VEIN』 85% OFF!

『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』 85% OFF!

『TEKKEN 7』 84% OFF!

『みんな大好き塊魂アンコール+王様プチメモリー』 25% OFF!

『テイルズオブヴェスペリア Remaster』 80% OFF!

『アイドルマスター スターリットシーズン』 60% OFF!

『リトルナイトメア2』 67% OFF!



*全セール商品は下記リンクよりご確認いただけます。

https://gc.asobistore.jp/product/page/1





■権利表記

『アイドルマスタースターリットシーズン』

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『CODE VEIN』

CODE VEIN(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『SCARLET NEXUS』

SCARLET NEXUS(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『TEKKEN 7』

TEKKEN(TM)7 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『みんな大好き塊魂アンコール+王様プチメモリー』

みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※商標はすべて米国およびその他の国の各社が所有します。

※STEAM および STEAM ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。

※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。※全角・半角(英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等)はそのまま表記し、変更しないでください。

※全角・半角(英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等)はそのまま表記し、変更しないでください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/18-17:46)