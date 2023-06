[株式会社サザビーリーグ]

アガット(株式会社サザビーリーグ エーアンドエスカンパニー)から、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、ワーナー・ブラザース100周年を記念して、時代を超えて愛される名作映画が持つ力にエンパワメントされた数々のコレクションが、6月9日(金)より発売いたします。

第一弾は「ハリー・ポッター」とのコラボレーションジュエリー。 誰もが知る魅力的な主人公たちが繰り広げる壮大なストーリーを纏って輝く 新しいアガットと出会えます。

リング





グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリン 4つの寮の紋章のカレッジリング。

アームには寮のエンブレムを施し、ストーンはそれぞれのカラーをイメージ。2つのストーンを張り合わせる(ダブレットストーン)ことで、肌に馴染みやすく、日常使いがしやすいデザインとなっています。

※ダブレット: 異なる石をスライスし重ね合わせ、1石のように見せる特殊な加工技術。



(from left)

49,500yen/ silver, K10, quartz and garnet

49,500yen/ silver, K10, quartz and malachite

49,500yen/ silver, K10, iolite and shell

49,500yen/ silver, K10, citrine and shell





ハリー、ロン、ハーマイオニー、ダンブルドア、ヴォルデモート卿がそれぞれ手にする特徴的な杖のリング。ハリーの杖には目の色をイメージしてエメラルドをセッティングしたりなど、ファンにはたまらない細かいこだわりもポイント。



(from top)

44,000yen/ K10 and sapphire

44,000yen/ K10 and opal

44,000yen/ K10 and emerald

27,500yen/ silver and diamond

60,500yen/ K10 and diamond





チャーム





今にも動き出しそうな躍動感を帯びた物語を象徴とする様々なアイコンチャーム。ネックレスチェーンやピアスなどに通して好きなシーンをさりげなく着用出来、自分だけのストーリー、組み合わせを楽しめます。



(from top)

16,500yen/ silver and K10…ハリー・ポッターの相棒のヘドウィグ。羽根の細かい表現がこだわり。

16,500yen/ silver, K10 and diamond…寮の組分け帽子。目にはダイヤモンドをセッティング。

14,300yen/ silver, K10 and ruby …ホグワーツの入学許可証。住所まで刻印されているのがポイント。

17,600yen/ silver, K10 and quartz…ハリー・ポッターの丸眼鏡。レンズはクォーツをセッティング。

13,200yen/ gold plated and K10…ハリーの額に刻まれた稲妻の傷。シャープなラインが特徴的。

14,300yen/ silver, K10 and diamond…ハリー・ポッターのほうきニンバス2000。曲がり具合など細かいディテールがこだわり。

25,300yen/ silver and quartz…ホグワーツ城が霧の中に隠されているイメージ。裏面も立体的にしているので、どちらの面を見ても満足感のあるチャーム。

35,200yen/ silver and chalcedony…ブラックカルセドニーにホグワーツのエンブレムが中央にセッティング。アガットらしい石使いが印象的。

24,200yen/ silver and K10…ホグワーツ特急のレリーフが施されたコインモチーフ。コーディネート問わずデイリーにお楽しみいただきやすいアイテム。





【アガット NEW ARRIVAL】

発売日:2023年6月9日(金) ~

アガット全店舗及び公式オンラインストアにて順次発売

公式サイト:https://agete.com/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/agete_official/

公式LINE:https://lin.ee/1RU2JE4





WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)



