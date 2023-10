[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]





株式会社バンダイナムコエンターテインメントより、好評発売中のPlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)「ドラゴンボール ゼノバース2」において本作をより深く楽しみたいプレイヤーの皆様へ向けて、最新無料アップデート第17弾を配信いたしました。

新イベントコンテンツ「宇宙一武道祭」、3VS3の新バトルモード「クロスバーサス」の実装、全種族のアバターでの新覚醒技「身勝手の極意」の解放、その他プレイヤーの皆さまが今後より快適にプレイできるようなさまざまなゲーム内改善など、大型の無料アップデートを実施することをお知らせします。

宇宙一武道祭やクロスバーサスの内容を紹介するPVを公開しておりますので併せてご確認ください。



最新PVはこちら⇒https://youtu.be/KYd8sVYBxRk



宇宙一武道祭PVはこちら⇒https://youtu.be/ywTXu9GLUQk



クロスバーサスPVはこちら⇒https://youtu.be/m04EbK4eaco



























■無料アップデート第17弾

無料アップデート第17弾が配信開始となりました。新マルチプレイモード/アバター覚醒技/武道祭スキル/レイドクエストなどの新規コンテンツを多数収録しておりますので是非プレイしてみてください。



●無料アップデート第17弾収録内容



【マルチプレイ】

宇宙一武道祭 クロスバーサス





【アバター覚醒技】

身勝手の極意



【レベルキャップ解放イベント】

ウイスのおつかい



【武道祭スキル】

武道祭スキル×20



【アイテム】

全王様ボタン



【レイドボスバトル】

金色に変化するサイヤ人!!(エクストラレイド)/

爆誕!究極の合体戦士!!(エクストラレイド)/恐怖のギニュー特戦隊!!/残された超戦士!!/

乙女パワー全開!!/暴走する捕食衝動 Lite/究極の魔人!! Lite



【超ソウル】

俺には…死の予感がするんだ…/オレのエネルギーは永久に減らない…/くたばっちまえーっ!!!!/

なんで よけるんですか~!?/いまのはデッドボールってヤツですよね/やっぱ空を飛ぶなら舞空術に限るよな!/

五つ子ちゃんの忍者だったのだ!!!/オラ ひとりじゃ来れなかった世界だ/ひとりだけで闘って死んだほうがマシなんだ





【衣装/アクセサリー】

武道祭衣装/武道祭衣装(金)/武道祭衣装(銀)/

武道祭衣装(銅)/超戦士Tシャツ ×20/

カラーカスタム衣装 ×6









【ロビーアイテム】

オーラ×6



【機能改善】

チュートリアル改善/難易度調整機能追加/その他既存機能の改善など



その他詳細は公式サイトをご確認ください。

⇒https://dbx.bn-ent.net/dlc/index.php?dlc=2&pn=19#updateVol17



■【アップデート】「4週連続レイドボス祭り開催」開催!

2023年10月12日(木)より、アップデートを記念した4週連続レイドボスバトル祭りを開催いたします。

レイドでは新規超ソウル等が手に入るチャンスなので奮ってご参加ください。

詳細はこちら:https://dbx.bn-ent.net/information/









※「レイドボスバトル」とは、レベル1からスタートし、レベル99まで成長する「レイドボス」を討伐するオンラインイベントです。

※レベル99以降は、常にレベル99でループし闘い続ける「無限レイドボスバトル」となります。

※レイドボスはゲーム内で一番難易度の高いミッションになります。

※戦闘に負けた場合でも、そのバトル内で獲得したポイントは「ランキング」に加算されます。

※超ソウルについては、ゲーム内でも1個までは取得することが可能です。

※開催スケジュールや報酬内容は予告なく、変更となる場合がございます。

※報酬は、後日他のイベント等で配布する可能性があります。

※イベント報酬確定後、受け取り前にオンラインIDを変更する場合はご注意ください。

公式サイトのSPECIALにある「オンラインID変更に伴う諸注意とお願い」をご確認ください。

⇒ https://dbx.bn-ent.net/special/onlineid.php



■ダウンロード版限定「スーパーデラックスエディション」「アルティメットエディション」本日より配信!

本日より、ゼノバース2本編と各種DLCがセットになった「スーパーデラックスエディション」と「アルティメットエディション」を配信開始いたしました!

まだまだ進化をとげるゼノバース2を今から始めるチャンス!是非チェックしてください。



【収録内容】

<スーパーデラックスエディション>

・ゲーム本編

・DLC

第6宇宙編(前編)パック

第6宇宙編(後編)パック

未来トランクス編(前編)パック

未来トランクス編(後編)パック

新たなる戦士編パック

∞の歴史編パック

異次元の戦士編パック

映画「ドラゴンボール超 ブロリー」編パック



<アルティメットエディション>

・ゲーム本編

・DLC

「スーパーデラックスエディション」収録のDLC

愛と誇り編パック

魔人の後継者編パック

炎と破壊編パック

究極の闘い編パック

目覚めし戦士編パック

正義のヒーロー編パック第1弾

正義のヒーロー編パック第2弾



詳細はこちら:

▼PlayStation(R)4版

ドラゴンボール ゼノバース2 アルティメットエディション:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA04904_00-DBXV2ULTEDITION0

ドラゴンボール ゼノバース 2 スーパーデラックスエディション:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA04904_00-DBXV2SDLXEDITION

▼Nintendo Switch(TM)版

ドラゴンボール ゼノバース2 アルティメットエディション:

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000019508.html

ドラゴンボール ゼノバース 2 スーパーデラックスエディション:

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000019507.html



【ドラゴンボール ゼノバース2とは】

「ドラゴンボール ゼノバース2」は、2015年に発売された「ドラゴンボール ゼノバース」のシリーズ第2弾として、2016年に発売された家庭用ゲームソフトです。

本作は自分自身が『DRAGON BALL』の世界に入り込み、ドラゴンボールの歴史を守るため悟空たちと共に戦う作品となっており、超戦士たちとのストーリーや修業、ふれあいなど、さまざまな仕掛けからドラゴンボール世界への没入感を味わっていただくことができます。

当社は本作を運営をしていく上で、遊んでくださっているお客様の声を反映することに努め、さまざまな施策の実施や機能の改善を図っており、これらの取り組みにより、世界中のお客様に長く深く遊んでいただけるタイトルに成長いたしました。

今後は、より一層楽しんでいただけるよう、さらに「自分自身がドラゴンボールの世界に入る没入感」が得られるコンテンツの追加と、お客様がより楽しんでいただけるような運営を目指してまいります。



【ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switchとは】

「ドラゴンボール ゼノバース2」が、新たな機能を備えてNintendo Switchに登場いたしました。

Nintendo Switch版では、ローカル通信で最大6人マルチプレイが可能になり、オンラインプレイはもちろん、近くのプレイヤーとも6人協力のレイドボス戦や3VS3の対戦等で遊ぶことができるようになりました!

また、画面に表示されるアイコンに合わせてJoy-Con(TM)を操作することで、かめはめ波はもちろん、憧れの技の数々をプレーヤー自身の手でバトル中に放つことができます!

さらに、Joy-Conを使ったおすそわけ対戦にも対応しており、Nintendo Switchが1台あれば、いつでもどこでも1VS1の熱い対戦を楽しむことができます!

新たな機能が追加され、更に奥深くなった「ドラゴンボール ゼノバース2」を是非お楽しみください!

■「ドラゴンボール ゼノバース2」の公式サイトはこちら!

⇒http://dbx.bn-ent.net/









【商品概要】

製品名:ドラゴンボール ゼノバース2 Welcome Price!!

発売日:好評配信中(2017年11月22日配信)

ジャンル:ドラゴンボールアクション

対応プラットフォーム:PlayStation(R)4 ※ダウンロード専売

CERO:B

プレイ人数:1人~2人(オンライン時1~6人)

権利表記:

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

ダウンロードコンテンツ:

DLC第1弾~第4弾、無料大型アップデートデータ、エクストラパック第1~2弾 他 好評配信中



製品名:ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch

発売日:好評発売中(2017年9月7日発売)

ジャンル:ドラゴンボールアクション

対応プラットフォーム:Nintendo Switch(TM)

CERO:B

プレイ人数:1人~2人(ローカル通信時/オンライン時1~6人)

権利表記:

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

ダウンロードコンテンツ:

DLC第1~4弾、無料大型アップデートデータ、エクストラパック第1弾~2弾 他 好評配信中



製品名:ドラゴンボール ゼノバース2 スーパーデラックスエディション/アルティメットエディション

発売日:好評配信中(2023年10月12日配信)

ジャンル:ドラゴンボールアクション

対応プラットフォーム:PlayStation(R)4、Nitendo Switch(TM) ※ダウンロード専売

CERO:B

プレイ人数:1人~2人(オンライン時1~6人)

権利表記:

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※著作権表記中の(C)は○の中にC の表記をしていただきますようお願いいたします。

※「PlayStation」および「PS4」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch・Joy-conは任天堂の商標です。



「ドラゴンボール」家庭用ゲーム公式ツイッター:https://twitter.com/dbgame_official



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-15:46)