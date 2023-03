[株式会社ニューバランス ジャパン]

3月31日(金)より予約開始





株式会社ニューバランス ジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:久保田 伸一)は“ニューバランスシューズを最も美しく見せる”をコンセプトに誕生した「MET24(メットトゥエンティフォー)」のActiveラインの新作を4月14日(金)より発売いたします。もっとアクティブに、もっとタフに、もっと自由に。ストリートシーンにふさわしいデザイン、機能を搭載した新作は、ミリタリーテイストで落とし込んだディティールが光る、Tシャツやショーツ、ジャケットやパンツなどのアパレル、そしてMET24に合わせてスタイリングするためのシューズが登場。発売に先駆けて、ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランスオフィシャルストア、その他一部の取り扱い店舗にて、3月31日(金)より予約開始します。

https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-app-met24-active

※先行予約は数に限りがございます。あらかじめご了承ください。



MET-SPEC

もっとアクティブに、もっとタフに、もっと自由に。

デザイン、機能、そのすべてを味方にして、

ストリートを縦横無尽に駆けめぐる。

24時間、止まらない都会のフィールドで躍動する

メトロポリタンスペック、MET24





商品詳細



MET24 Coach Shirt Jacket

サープラスのウエアからインスパイアされたオリジナルアイテム。快適性を追求し、ストレッチ性と撥水性を備えながら美しいシルエットを保つ"ソロテックス(SOLOTEX(R)︎)"素材を起用したオーバーサイズ仕立ての半袖コーチシャツ。左胸と背中にはオリジナルグラフィックをリフレクトプリントで施したファッション性と機能性を兼ね備えたアイテム。



品番:AMJ35004

カラー:SND(サンド)・TAG(チームアウェイグレー)・ACK(ブラックトップ)

価格:17,600円(税込み)

サイズ:S~XL







MET24 Training Pants

サープラスのウエアからインスパイアされたオリジナルアイテム。快適性を追求し、ストレッチ性と撥水性を備えながら美しいシルエットを保つ"ソロテックス(SOLOTEX(R)︎)"素材を起用した裾にゴムを配したジョガータイプのトレーニングパンツ。



品番:AMP35011

カラー:SND(サンド)・TAG(チームアウェイグレー)・ACK(ブラックトップ)

価格:16,500円(税込み)

サイズ:S~XL





Fresh Foam X More v4

ニューバランスランニングシューズのシリーズ史上最も厚く、柔らかいFresh Foam Xミッドソールを有する象徴モデル「Fresh Foam X More v4」。新パターンのアウトソールが重心移動をスムーズに支え、ソールの厚みに負けない安定感を発揮。もっと長く走りたくなるようなライド感を提供します。足を心地よく包む通気性に優れたエンジニアードメッシュアッパーをスタイリッシュなトーナル調のMET24限定カラーで展開。



品番:MMOR

カラー:TR4(BEIGE)

価格:19,800円(税込み)

ウイズ/サイズ:D/25.0~29.0







MET24 Training Short Sleeve Tee

サープラスのトレーニングウェアにインスパイアされたTシャツ。メリルナイロンを使用した生地で、軽量でソフトな肌触りと快適性に加え接触冷感が特徴。胸と背中にはオリジナルグラフィックのリフレクトプリントが施され、、ファッション性の高いゆったりとしたオーバーサイズデザインとなっています。



品番:AMT35002

カラー:TGD(チームゴールド)・SND(サンド)・OL(オリーブリーフ)・ACK(ブラックトップ)

価格:9,900円(税込み)

サイズ:S~XL







MET24 Training Shorts

サープラスのトレーニングウェアにインスパイアされたショーツ。ストレッチ性と撥水性を備えながら美しいシルエットを保つ"ソロテックス(SOLOTEX(R)︎)"素材を起用し、左裾にはオリジナルグラフィックをリフレクトプリントで施し、ファッション性あるゆったりとしたオーバーサイズが特徴となっています。



品番:AMS35000

カラー:NNY(NBネイビー)・TAG(チームアウェイグレー)・ACK(ブラックトップ)

価格:11,000円(税込み)

サイズ:S~XL





90/60

ニューバランスを代表する90年代と2000年代のヘリテージモデル「990」と「860」を掛け合わせ、モダンなテイストで洗練されたスタイルに再構築した「9060」。スエード/メッシュのアッパーをカーキカラーで彩り、アクセントとしてリフレクターを搭載することでミリタリー調に仕上げたMET24限定カラー。



品番:U9060

カラー:MET(KHAKI)

価格:22,000円(税込み)

ウイズ/サイズ:D/23.0~29.0















XC-72

環境にやさしいエコな材料と作業工程で仕上げたサステナビリティプログラム対象商品「UXC72」からMET24限定カラーが登場。70年代を席巻したニューバランスのランニングシューズのレトロなシルエットに、ビッグNロゴを配したレイヤードスタイルとラギッドで厚みのあるソールユニットをジョイントしたユニセックスサイズモデル。



画像:UXC72

カラー:MET(BEIGE)

価格:14,300円(税込み)

ウイズ/サイズ:D/23.0~29.0

※発売中 https://shop.newbalance.jp/shop/g/gUXC72MET













■販売について

ニューバランス公式オンラインストア

https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-app-met24-active

ニューバランス オフィシャルストア

https://company.newbalance.jp/store/store_type/official-store

その他ニューバランス取扱店舗

※商品は各店舗により在庫状況が異なります。また、店舗により一部取扱いのない場合がございます。

<重要>ニューバランスオフィシャルストアの感染症拡大防止の取り組みについて

https://company.newbalance.jp/store/shopmagazine/54334

お客様と従業員の健康と安全のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。



▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、製造の70%以上の部分をアメリカ国内で製造しています。MADEは、ニューバランスのアメリカでの売上高のうち、限られた部分を占めています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に7000人以上の従業員を抱え、2021年の世界売上高は44億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。



株式会社ニューバランスジャパンお客様相談室 0120-85-7120



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/31-17:46)