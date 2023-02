[タワーレコード株式会社]

タワーレコードは、渋谷店2階催事スペースにて2月14日(火)から2月26日(日)にかけて「家入レオ × TOWER RECORDS『Naked』発売記念POP UP SHOP」を開催。またこのポップアップショップで発売する新作オリジナルグッズを、名古屋パルコ店と梅田NU茶屋町店でも同時販売します。







タワーレコード渋谷店 ニュースページ

https://towershibuya.jp/news/2023/02/01/176974



このポップアップショップは、家入レオのニューアルバム『Naked』発売を記念したもので、渋谷店にて『Naked』収録楽曲の歌詞や「8th Live Tour 2022 ~THE BEST~」着用衣装、同ツアーのライブ写真を展示。会場物販を条件通りご利用の方のなかから、抽選で3名には、サイン入りパネルを差し上げます。そして渋谷店に加えて名古屋パルコ店と梅田NU茶屋町店でも販売する商品は、アルバムタイトルと家入レオのロゴを配置した新作のマグカップや3WAYアイマスク、ソックスといった新作グッズ。さらには、ツアーグッズなどをあわせてラインナップします。



2月15日(水)に、約4年ぶりのオリジナルアルバムを発表する家入レオ。渋谷店では彼女の過去作品をご購入の方に先着でオリジナルステッカーをプレゼントするなど、待望の『Naked』リリースをタワーレコードが盛大に盛り上げていきます。



新作オリジナルグッズ



【販売店舗】

渋谷店、名古屋パルコ店、梅田NU茶屋町店



【ラインナップ】









・マグカップ 2,200円(税込)

・ソックス(レディース/メンズ)各1,800円(税込)

・3WAYアイマスク(ゴールド/シルバー)各1,600円(税込)

※上記のほかニューアルバムを含むCDやDVD、ツアーグッズの販売も予定しています。



渋谷店ポップアップショップ



【展示内容】

・『Naked』収録楽曲歌詞

・「8th Live Tour 2022 ~THE BEST~」着用衣装

・「8th Live Tour 2022 ~THE BEST~」ライブ写真 など



【購入者特典】

渋谷店ポップアップショップにて家入レオ『Naked』と、会場で販売するアイテムを税込3,000円以上ご購入の方に<サインパネル抽選券>をお渡しします。そのなかから抽選で3名様に、サインを入れたパネルをプレゼントします。なお<サインパネル抽選券>には抽選番号を印字しており、当選番号は3月1日(水)にタワーレコード渋谷店ホームページ(https://towershibuya.jp/)にて発表します。



旧譜キャンペーン



渋谷店にて対象商品をご購入された方に、スマホサイズステッカーを先着でプレゼントします。

【開催開始日】2月14日(火)

【特典内容】スマホサイズステッカー

【対象商品】家入レオのCDアルバム、DVD、Blu-ray全商品 ※『Naked』は対象外。

※特典および商品は数に限りがあり、なくなり次第終了です。※特典の取り置きは出来ません。



リリース情報



アーティスト:家入レオ

タイトル:Naked

発売日:2月15日(水)







初回限定盤A[CD+DVD]VIZL-2146 5,500円(税込)

初回限定盤B[CD+DVD]VIZL-2147 4,620円(税込)

通常盤[CD]VICL-65773 3,300円(税込)



家入レオ プロフィール



13歳で音楽塾ヴォイスの門を叩き、青春期ならではの叫び・葛藤を爆発させた「サブリナ」を完成させた15の時、音楽の道で生きていくことを決意。翌年単身上京。都内の高校へ通いながら、2012年 2 月メジャー・デビューを果たし、1st アルバム「LEO」がオリコン2週連続2位を記録。第54回日本レコード大賞最優秀新人賞他数多くの新人賞を受賞。翌1月より開催の初ワンマンツアーは全公演即日完売に。翌2013年春高校を卒業。以降数多くのドラマ主題歌やCMソングなどを担当。2017年2月にはデビュー5周年を記念し初のベストアルバム「5th Anniversary Best」を発売。4月には同じく初の日本武道館公演「5th Anniversary Live at 日本武道館」を開催し、チケットは即時完売・大成功を収める。2020年1月にシングル「未完成」(フジテレビ系月9ドラマ「絶対零度~未然犯罪潜入捜査~」主題歌)をリリース。サブスクリプションサービスを中心にロングヒットを記録。5月には「Answer」(NHK Eテレ「メジャーセカンド」第2シリーズ オープニングテーマ)ほか、家入自身が厳選したカバー5曲を収録した1st EP「Answer」をリリース。そして、2021年は1月20日に自身17枚目となるニューシングル「空と青」(日本テレビ系水曜ドラマ「ウチの娘は、彼氏が出来ない !!」主題歌)を、8月25日には2020年8月に開催した初の配信ライブ“家入レオ Streaming Live 2020”を完全収録した映像作品をリリース。デビュー10周年を迎えた2022年2月16日に10 周年を記念したベストアルバム「10th Anniversary Best」をリリース。さらに、10周年記念のスペシャルライブ “家入レオ 10th Anniversary Live at 東京ガーデンシアター” を開催。7 月 6 日には同公演の模様を収めた映像商品が Blu-ray/DVD にてリリース。8月17日には約半年ぶりの新曲「レモンソーダ」を、さらに9月28日には「Pain」、11月16日には「かわいい人」をデジタルリリース。2023年2月15日には約4年ぶりとなるニューアルバム「Naked」のリリースが決定。



オフィシャルサイト

https://www.jvcmusic.co.jp/leo-ieiri/





■新型コロナウイルス感染防止のお願い

・ご来場の際は必ずマスクの着用をお願いします。

・感染症予防対策の観点から入場方法などが変更になる場合があります。

・入店前には店頭備え付けの除菌スプレーで手指の消毒のご協力をお願いします。

・会場内では他のお客様との距離を十分に空けてお待ちください。

・37度5分以上の発熱がある方は、入場をお断りさせていただきます。

・エレベーターおよびエスカレーターでは、間隔を十分に保ってください。

■タワーレコード店内の感染防止策について

・飛沫感染防止シートをレジおよびカウンターに設置しています。

・金銭の受け渡しはトレー上で行います。

・従業員はマスクと手袋を着用しています。

・店内は除菌清掃を実施しています。

・換気時間を設け、店内の換気を行っています。

<参考> 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/05-08:40)