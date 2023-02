[株式会社STARBASE]





Razahが、新曲「Beautiful Soul」のミュージックビデオを公開した。

キャッチーなフロウとリリック、自然と体が動くリズミカルなビートが特徴の「Beautiful Soul」のMVは、NYを舞台にRazah本人のパフォーマンスと共に手描きのイラストを使用し、温かみのある映像に仕上がっている。



■「Beautiful Soul」official M/V

https://www.youtube.com/watch?v=iX8TguFirB4



■Razah(レイザー)



ジャマイカ生まれ、ニューヨーク育ちの天才R&Bシンガー。2005年にリリースしたTeddy Pendergrass "When Somebody Loves You Back" サンプリングした "Feel So Good" がアメリカで大ヒット。そのブームはすぐに日本にも伝わり、瞬く間に日本でも大流行。そして、世界の煽り番長こと "Fatman Scoop" がFeaturingで参加した "I’m In Love With You" が "Feel So Good" より日本で流行る!!その後、Def Jamと契約し "ポストNe-Yo" と期待される。現在はDef Jamを離れてインディーで活動中。



●楽曲作品概要



アーティスト:Razah

タイトル:「Beautiful Soul」

各種配信サービス: https://lnk.to/BeautifulSoul

レーベル:STANDO



