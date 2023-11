[カバー株式会社]

カバー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:谷郷元昭)は、弊社が運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」傘下の、VTuberグループ「ホロライブ」所属「白上フブキ」が、2023年12月22日(金)より全国公開する『仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード&ギーツ』に声優として出演することをお知らせいたします。







12月22日(金)より全国公開される、『仮面ライダーガッチャード』と『仮面ライダーギーツ』のクロスオーバー作品、『仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード&ギーツ』に「白上フブキ」がギーツケミーの声優として出演いたします。



その姿や目的が謎に包まれた白いきつね姿のゲーツミー。本作では宝太郎たちとどのように絡んでいくのかぜひ劇場でご覧ください。



作品概要





あらすじ

絶賛TV放送中の「仮面ライダーガッチャード」(毎週日曜午前9:00~9:30/テレビ朝日系)は、錬金術によって生み出された人工生命体<ケミー>をめぐる、錬金術師たちの物語。主人公の高校生・一ノ瀬宝太郎は、「ガッチャードライバー」を託され、仮面ライダーガッチャードとして封印から解き放たれた101体のケミーを「ガッチャ」するための使命を与えられた。



映画には、一ノ瀬宝太郎/仮面ライダーガッチャード役の本島純政をはじめ、松本麗世、藤林泰也、安倍乙、富園力也、熊木陸斗、南野陽子、石丸幹二らお馴染みのレギュラーキャストも勢揃い!さらには、理想の世界を叶えるためのゲーム「デザイアグランプリ」を舞台に仮面ライダーたちが自らの運命を賭けて戦った「仮面ライダーギーツ」から簡秀吉、佐藤瑠雅、星乃夢奈、杢代和人、青島心らの出演も決定!宝太郎と英寿は一体どんなガッチャを見せてくれるのか……!?



作品名:『仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード&ギーツ』

公開日:2023年12月22日(金)

公式ホームページ: https://kamenrider-winter.com/

公式X:@toeiHERO_movie



白上フブキコメント







小さい頃から大好きだった仮面ライダーシリーズに私が声で出演!?と本当にビックリしております。

大人用の仮面ライダー変身ベルトをコレクションしてなりきったり友人とショーを見に行って全力で楽しんだり色々な思い出が仮面ライダーには詰まってます。

今回、ギーツケミーとして仮面ライダーの世界に飛び込んでいける事を誇りに思います。

ギーツケミーかわちい!と思っていただけるよう精一杯演じさせていただきました!



YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCdn5BQ06XqgXoAxIhbqw5Rg

X :https://twitter.com/shirakamifubuki

プロフィール:https://hololive.hololivepro.com/talents/shirakami-fubuki/

「ホロライブプロダクション」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。



「ホロライブ」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループです。ライブ配信での応援やSNSでの交流ができる次世代の二次元アイドルグループであり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、 世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。

