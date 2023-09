[SKIYAKI]

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2023年9月1日(金)に、ロックバンド・SpecialThanksのVo.Gt. Misakiのオフィシャルファンコミュニティ「Misaki Official Fancommunity『misamisa』」(URL:https://misamisa.bitfan.id/)をリニューアルオープンしました。







Misakiはロックバンド・SpecialThanksにてヴォーカル/ギターをつとめながら、全楽曲の作詞・作曲をも担当しているアーティストです。中学生時代にバンドを結成、高校生で全国デビューしてからライブ活動とリリースを着実に重ねてついに結成20周年も目前となった今もバンドの勢いは止まらず、ファンを魅了し続けています。



バンド活動のみならず映画「劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編」主題歌「Make Me Feel Better」、TVアニメ「神達に拾われた男2」オープニングテーマ「Way to go」などの楽曲提供も積極的に行っており、ソロアーティストとしても多彩な活動を展開しています。



今回リニューアルオープンしたのはMisakiのオフィシャルファンコミュニティです。

当サイトの有料会員にご登録いただくと、限定オフショットやムービー、会員しか参加できないライブ配信などの特別なコンテンツをお楽しみいただけます。詳細は下記URLよりご確認ください。





【オフィシャルファンコミュニティ詳細】



■オフィシャルコミュニティ名

Misaki Official Fancommunity『misamisa』



■URL

https://misamisa.bitfan.id/



■会費

WEB入会:月額960円(税込)

アプリ入会:月額1,600円(税込)

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」 をご利用いただけます。



■無料コンテンツ

NEWS



■有料会員コンテンツ

ライブ配信、グループチャット、限定オフショット、限定ムービー、デジタルファンレターBOX





【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名:株式会社SKIYAKI

所在地:東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル 3F

代表者:代表取締役 小久保 知洋

資本金:593百万円

事業内容:プラットフォーム事業

URL:https://skiyaki.com/



SKIYAKIは、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とする有料会員数111万人以上(2023年7月末時点)のファンプラットフォームを開発・提供し、"FanTech"分野のパイオニアとして新たな価値の提供を目指し続けます。“FanTech”とは、“Fan×Technology”を意味する新しいコンセプトです。





【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。



Bitfan:https://bitfan.id/

ファンクラブ機能:https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能:https://bitfan.id/service/store

チケット機能:https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能:https://bitfan.id/service/live



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/01-14:16)