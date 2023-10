[カバー株式会社]

カバー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:谷郷元昭)は、Riot Games主催の大規模オフラインイベント「Riot Games ONE 2023」において、12月2日(土)、3日(日)で開催予定のオープニングアクトLIVEパートにてホロライブプロダクション所属の「紫咲シオン」「ラプラス・ダークネス」「ハコス・ベールズ」「こぼ・かなえる」がK/DAの「POP/STARS」「THE BADDEST」を3DLIVEにてお披露目することをお知らせいたします。







ホロライブプロダクション所属「紫咲シオン」「ラプラス・ダークネス」「ハコス・ベールズ」「こぼ・かなえる」の4名で構成されたRiot Games ONE限定ユニットが「K/DA(ケーディーエー)」をモチーフにしたスペシャルステージでオープニングアクトとしてパフォーマンス!

12月2日(土)には「POP/STARS」、12月3日(日)には「THE BADDEST」を披露します。



・『Riot Games ONE』とは

『Riot Games ONE』は、今年1年を通じてRiot Gamesを盛り上げていただいた方々と共に、今年の集大成を披露するオンライン・オフライン統合イベントです。ファンやコミュニティ、パートナーと一緒になって作り上げ、一緒に楽しめるイベントプログラムにしたいという想いから「GAMES, FANS, RIOT, AS ONE」をコンセプトに掲げ、さまざまなイベントを実施していきます。



Riot Games ONE 2023 - オフラインイベント





Riot Games ONEのフィナーレを飾るオフラインイベントは、12月2日(土)、3日(日)の2日間、Kアリーナ横浜で開催します。プログラムは、両日とも「The k4sen」と「PRO INVITATIONAL」を実施します。なお2日間の模様は、RiotGamesおよびVALORANTの公式Twitchチャンネル、YouTubeチャンネルでもライブ配信予定です。



<チケット情報>

・チケット販売スケジュール

受付開始:2023年10月30日(月) 20:00

受付終了: 当日17時までWeb販売

※予定枚数終了次第、発売終了となります。



・チケットの種類

A指定席 ¥9,000 (税込)

B指定席 ¥7,000 (税込)



・チケット購入ページ

https://w.pia.jp/t/riotgamesone/



<Riot Games ONE 2023 概要>

開催日程:2023年12月2日(土) / 3日(日)

開催時間:DAY 1 : 10:00開場 / 11:00開演 DAY 2 : 10:00開場 / 11:00開演

主催:Riot Games

制作・運営:RAGE

会場:Kアリーナ横浜





Riot Games(ライアットゲームズ)について









ライアットゲームズは世界でもっともプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にデビュー作となる『リーグ・オブ・レジェンド(LoL)』をリリースし、世界中で高い評価を獲得しました。本作は世界中でもっとも多くプレイされているPCゲームとなり、eスポーツの爆発的な成長の主要な牽引役となっています。LoLが誕生から10年が過ぎ、私たちは本作の進化を続けながらも、プレイヤーに新たなゲーム体験を提供できるよう、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『VALORANT』、『リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト』、その他にも複数のタイトルの開発を行っています。また、Riot Forge(ライアットフォージ)は様々なデベロッパーがライアットのIPを用いて『Ruined King』などのゲームを制作したり、ルーンテラを舞台にした新たな冒険を生み出したりすることを可能にしました。また、音楽やコミック、ボードゲーム、さらにはエミー賞を受賞したアニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じ、ルーンテラの世界をさらに深く掘り下げています。

毎年開催されるリーグ・オブ・レジェンド World Championship(Worlds)には世界12の国際リーグのEsportsトップチームが参加します。Worldsは世界中で最も広く視聴されているEsportsトーナメント大会であり、名実ともに世界最大のゲーミング&スポーツイベントとなっています。

ブランドン・ベックとマーク・メリルによって創設され、ニコロ・ローレンCEOが率いるライアットは、カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置き、世界20以上の地域に展開されたオフィスで4,500人を超えるライアター(従業員)が働いています。ライアットは3年連続でGreat Place to Work(働くのに最高の職場)の認定を受けており、これまでにもFortune誌の“働きたい企業ベスト100”や“テクノロジー分野の企業ベスト25”、“ミレニアル世代が選ぶ職場ベスト100”、“フレキシブルな職場ベスト50”など、数多くの企業ランキングリストに選出された実績があります。



ライアットゲームズ公式サイト: https://www.riotgames.com/ja

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/riotgamesjapan



会社概要





■ホロライブプロダクションについて



「ホロライブプロダクション」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援や公式SNSでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブプロダクション公式サイト:https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X:https://twitter.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://twitter.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ:https://shop.hololivepro.com/



■カバー株式会社について



カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。

・所在地:東京都港区

・代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト:http://cover-corp.com

・採用ページはこちら:https://hrmos.co/pages/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください:(C) 2016 COVER Corp.



