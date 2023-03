[株式会社ニューバランス ジャパン]





2023年春のニューバランスライフスタイルアパレルのコミュニケーションテーマは“Classic is New”。ニューバランスアパレルのアーカイブからインスパイアされたレガシーなグラフィックの数々を取り入れたカレッジテイストのデザインやアーカイブのブランドマーク、シルエットにサステナビリティをミックスしたタイムレスなデザインのコレクションです。

このコレクションを一堂に会したポップアップストアを、ニューバランスオフィシャルストア「ニューバランス原宿」にて3月23日(木)~4月6日(木)まで期間限定でオープンいたしますシューズだけでなくアパレルにおいてもオーセンティックな表現を続けるニューバランスらしさをアーカイブアパレル展示も交えながら過去と現在を表現した空間で演出しています。期間中はアンケートに回答いただくとニューバランス原宿4階のカフェにてスペシャルドリンクのサービスも実施。ぜひニューバランス原宿にお立ち寄りください。





■イベント概要

Apparel Store Classic is New

期間:2023年3月23日(木)~ 4月6日(木)

場所:ニューバランス原宿 1階

東京都渋谷区神宮前4-32-16

https://company.newbalance.jp/store/official-store/harajuku

営業時間:11:00 ~ 19:00 ※現在時短営業中です







■2023 Spring & Summer Apparel Collection

ニューバランスのアーカイブアパレルからインスピレーションを得た新作コレクションは、クラシカルな印象ながら、シルエットはモダンに、サステナビリティを考えた素材を採用し、ディテールまでこだわりをもって作られています。“今”のファッションに寄り添うラインナップです。

https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-app-classicisnew

https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-app-womenstyle



NB Athletics Warped クラシックス スウェットフーディー

価格:¥9,350(税込)

カレッジテイストなロゴグラフィックでアレンジしたジェンダレスなコレクションNB Athletics Warped Classics。大胆に配したワープドロゴが印象的なスウェットフーディーは、肌に心地よい300gフレンチテリーを使用。ヘリテージ感を演出する長めのリブを袖口と裾に配し、オーバーサイズで仕上げました。スウェットパンツとのセットアップもおすすめ。ユニセックス展開。







NB Athletics Icono スウェットクルー

価格:9,350円(税込)

ニューバランスの伝統と歴史にインスパイアされたクラシカルでタイムレスなコレクションNB Athletic ICONOのスウェットクルー。

心地よい肌触りを提供するコットン100%のヘビーウェイトなフレンチテリーを採用。

モックネック、袖口と裾の長めのリブ、レトロ書体を使った刺繍ロゴ、ラグランスリーブでヴィンテージ感を演出。

ゆったりとした着心地のオーバーサイズシルエット。





NB Athletics NB Sports Club ショートスリーブTシャツ

価格:4,400円(税込)

ニューバランスの90'sアスレチックシグネチャーからインスパイアされたグラフィックをモダンにミックスしたNB Athletics Sports ClubのショートスリーブTシャツ。

“NBSC”のブランディンググラフィックをフィーチャーしたショートスリーブTシャツは、ヘビーウェイトの175gのコットン素材を採用したデザイン。

バインダーネック、袖口と裾の2本針ステッチでヴィンテージ感のあるルックスの仕上がり。





NB Athletics NB Sports Club ジャケット

12,100円(税込)

ニューバランスの90'sアスレチックシグネチャーからインスパイアされたグラフィックをモダンにミックスしたNB Athletics Sports Club。ジャケットはウーブンコットン/ナイロン/スパンデックス素材を使用。“78ジャケット”モチーフの胸切替えデザインを継承し、オーバーサイズで仕上げました。







■スペシャルドリンクプレゼント

Apparel Store “Classic is New”をご覧いただき、アンケートに答えていただいた方に、4階カフェにて“Classic is New”をテーマにしたスペシャルドリンクを1杯プレゼントいたします。

※数量限定のためなくなり次第終了となる場合がございます。

※混雑時はお待ちいただく場合がございます。

※ドリンクはテイクアウトのみとさせていただきます。

※原材料:コーヒー、炭酸水、オレンジジュース、ガムシロップ

※写真はイメージです。







