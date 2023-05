[株式会社サザビーリーグ]

大人っぽいブラウンカラーのモザイクジュエリー



アガット(株式会社サザビーリーグ エーアンドエスカンパニー)から、小さな原石のかけらを集めてつくられたモザイクジュエリーが5月10日(水)より発売いたします。

クラフト感のあるフォルムとテクスチャーを感じるデザイン、そして雄大な大地を思わせるカラーが温もりを添え、どんなスタイリングにも心地よく溶け込みます。





古代の壁画に描かれていた模様からインスパイアされたリングや、センターのパールがアクセントとなるアイテムがラインナップ。ターコイズと相性の良いブラウンカラーのため、4月7日(金)に発売した寒色系のアイテムとコーディネートするのもおすすめ。( https://agete.com/pickup/2023newcollection_vol2 )



(from left)

ring 49,500yen/ silver, K10, moonstone, tigers eye and resin

ring 40,700yen/ K10, pearl, moonstone, tigers eye and resin

necklace 27,500yen/ K10, gold filled metal and pearl (販売中)

charm 27,500yen/ K10, diamond, moonstone, tigers eye and resin

necklace 36,300yen/ K10, pearl, moonstone, tigers eye and resin

pierced earrings 31,900yen/ K10

charm 25,300yen/ K10, moonstone, tigers eye and resin



※モザイク加工には個体差がございます。





【アガット NEW ARRIVAL】

発売日:2023年5月10日(水) ~

アガット全店舗及び公式オンラインストアにて順次発売

公式サイト:https://agete.com/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/agete_official/

公式LINE:https://lin.ee/1RU2JE4



