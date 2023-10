[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)







株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/

Xbox Series X|S/Xbox One 『呪術廻戦』初の家庭用ゲーム「呪術廻戦 戦華双乱」を2024年2月1日(木)に発売することをお知らせいたします。

なお、STEAM(R)版は2024年2月2日(金)発売となります。





発売日決定に伴い、初公開のゲーム映像を含む最新トレーラーを公開いたしましたので、是非ご覧ください。





























公式サイトはこちら:https://jj-senkasouran.bn-ent.net/



芥見下々先生やMAPPA描きおろしのイラストを使用した特典も!

パッケージ版、一部ダウンロード版の予約受付開始





本日よりパッケージ版、Nintendo Switch(TM)版を除くダウンロード版の予約受付を開始いたしました。

一部限定版では、『呪術廻戦』原作者の芥見下々先生が「呪術廻戦 戦華双乱」のために描き下ろした特別なイラストを用いたアイテムが付属します。

また、アソビストアにて販売されるパブミラー付き通常版と超特装版では、TVアニメ『呪術廻戦』のアニメーションスタジオMAPPA描き下ろしのメインビジュアルを使用したアイテムが含まれるほか、デラックスエディション・アルティメットエディションには情報公開前のDLC「壊玉・玉折」が含まれているなど、パッケージ版・ダウンロード版ともにファン必見の内容となっております。

中には数量限定の製品もございますので、ご購入を検討されている方は是非お早めにチェックしてみてください。



◆通常版

【内容】

ゲーム本編



【予約対応機種】

パッケージ版:PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)

ダウンロード版:

PlayStation(R)5/ PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)

※Nintendo Switch(TM)版の予約開始は後日を予定しております。



パッケージ版早期購入特典/ダウンロード版予約特典

呪術高専1年生 衣装セット

・虎杖悠仁衣装「ROCK眼鏡」 ×カラバリ4種

・伏黒恵衣装「式神アクセ」 ×カラバリ4種

・釘崎野薔薇衣装「ピコハン」×カラバリ4種



◆ダウンロード版限定 デラックスエディション



【内容】

ゲーム本編、DLC「懐玉・玉折」、じゅじゅスタ 2024



【予約対応機種】

ダウンロード版:

PlayStation(R)5/ PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)

※Nintendo Switch(TM)版の予約開始は後日を予定しております。



※DLC「懐玉・玉折」の内容・詳細は後日発表となります。

※「じゅじゅスタ 2024」はゲーム本編とは別のアプリケーションです。



◆ダウンロード版限定 アルティメットエディション



【内容】

ゲーム本編、DLC「懐玉・玉折」、じゅじゅスタ 2024、 デジタルアートブック&サウンドトラック、アニメ1期第1クールED衣装セット



【予約対応機種】

ダウンロード版:

PlayStation(R)5/ PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)

※Nintendo Switch(TM)版の予約開始は後日を予定しております。



※DLC「懐玉・玉折」の内容・詳細は後日発表となります。

※「じゅじゅスタ 2024」「デジタルアートブック&サウンドトラック」はゲーム本編とは別のアプリケーションです。



◆パッケージ版限定 プレミアム限定版



【内容】

ゲーム本編、じゅじゅスタ 2024、デジタルアートブック&サウンドトラック、芥見先生描き下ろしプレミアムキャンバスアートボード、じゅじゅスタ 2024 チケット風ミニBOX入り オールスター参戦シール



【予約対応機種】

パッケージ版:PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)



※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※「じゅじゅスタ 2024」「デジタルアートブック&サウンドトラック」はゲーム本編とは別のアプリケーションです。



◆パッケージ版限定 パブミラー付き通常版



【内容】

ゲーム本編、シリアルNo.付きゲームビジュアルパブミラー



【予約対応機種】

パッケージ版:PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)



※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。



◆パッケージ版限定 超特装版



【内容】

ゲーム本編、じゅじゅスタ 2024、デジタルアートブック&サウンドトラック、芥見先生描き下ろしプレミアムキャンバスアートボード、シリアルNo.付きゲームビジュアルパブミラー、じゅじゅスタ 2024 チケット風ミニBOX入り オールスター参戦シール 、芥見先生描き下ろしパスケース、芥見先生描き下ろしタンブラー、じゅじゅスタ 2024 オールスター参戦エコバッグ



【予約対応機種】

パッケージ版:PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)



※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※「じゅじゅスタ 2024」「デジタルアートブック&サウンドトラック」はゲーム本編とは別のアプリケーションです。



※各種特典製品情報の詳細・仕様につきましては公式サイトまたは各商品ページの注釈をご参照ください。



■ダウンロード版のご予約はこちら



PlayStation(R)5/PlayStation(R)4

・通常版:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA09533_00-JJKCVSX400000000

・デラックスエディション:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA09533_00-JJTKCDLXEDITION0

・アルティメットエディション:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA09533_00-JJTKCULTEDITION0



Xbox Series X|S/Xbox One

・通常版:https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/productid/9PBK7C658M31

・デラックスエディション:

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/productid/9PDQFK31W4ZT

・アルティメットエディション:

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/productid/9P52FWWNMF5N



STEAM(R)

・商品ページ:https://store.steampowered.com/app/1877020



■アソビストアでのご予約はこちら

・商品ページ:https://as-game-pkg.bn-ent.net/



■プレミアムバンダイでのご予約はこちら

・商品ページ:https://p-bandai.jp/asobistore/



詳しい情報は公式サイトへ:https://jj-senkasouran.bn-ent.net/



「呪術廻戦 戦華双乱」発売日決定記念 公式X(旧Twitter)にてプレゼントキャンペーンを開催!







本作の発売日決定を記念して、公式X(旧Twitter)にてプレゼントキャンペーンを開催いたします。

抽選で5名様に、アニメ『呪術廻戦』キャストによるサイン入り「呪術廻戦 戦華双乱」オリジナルTシャツが当たるチャンス!是非ご参加ください。

※詳細は公式サイトをご確認ください。



【開催期間】

2023年10月12日(木)~10月26日(木)23:59まで



【応募方法】

1, 「呪術廻戦 戦華双乱」の公式X(旧Twitter)アカウントをフォロー

アカウント:https://twitter.com/Jujutsu_csgame

2, 該当のキャンペーンツイートをリポスト(RT)して応募完了



ゲーム詳細は公式サイト、最新情報は公式X(旧Twitter)をチェック!

■公式サイトはこちら:https://jj-senkasouran.bn-ent.net/

■公式X(旧Twitter)はこちら:https://twitter.com/Jujutsu_csgame



『呪術廻戦』初の家庭用ゲーム 「呪術廻戦 戦華双乱」とは





“共に至れ、呪力の核心へ――”



原作は集英社「週刊少年ジャンプ」にて絶賛連載中、TVアニメ2期が放送中の『呪術廻戦』が、初の家庭用ゲームへ領域展開!

「呪術廻戦 戦華双乱」は、あの呪術師や呪霊たちの“呪術”を使いこなして、仲間と共に「高み」を目指す2vs2の呪術連携アクションゲームです。



キャラクターそれぞれが持つ個性豊かな呪術を生かし、アニメさながらの迫力溢れるバトルを体感できるのが本作の魅力。プレイヤー同士で共闘しつつ戦いの中で強くなり、より強力になった呪術や領域展開で相手プレイヤーを打ち倒す『呪術廻戦』ならではの呪術バトルをお楽しみいただけます。



参戦するキャラクターは15名以上。それぞれの決意を呪いに宿して戦う、呪術師たち独特のアクションバトルを

その手で体感できます。今後の続報に乞うご期待ください。









製品情報





タイトル:呪術廻戦 戦華双乱

対応機種:

Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)

※PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)はダウンロード専売

発売日:2024年2月1日(木)※STEAM(R)版のみ2024年2月2日(金)

CERO:C

プレイ人数:1人(オンライン時1~4人)

ジャンル:呪術連携アクション

権利表記:

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会

(C)芥見下々/集英社

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



公式Webサイト:https://jj-senkasouran.bn-ent.net



コピーライトおよび下記注意文は必ず表記いただきますようお願いいたします。

※画面は開発中のものです。

※“PlayStation”、”PS5”および“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switch は任天堂の商標です。

(C)2023 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※(C)位置での改行をお願いいたします。

※YouTubeはGoogle LLCの商標です。



