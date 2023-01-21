『マネーフォワード クラウド』、8プロダクトが「ITrevi…
［株式会社マネーフォワード］
顧客満足度と認知度が高いサービスとして、「Leader」および「High Performer」を受賞
株式会社マネーフォワードが提供するバックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』は、アイティクラウド株式会社主催「ITreview Grid Award 2023 Winter」の経費精算、ワークフロー、請求書受領サービス、給与計算、勤怠管理システム、会計ソフト、青色申告ソフト、請求書作成・見積書作成の各部門にて「Leader」を、電子契約・電子サイン・電子署名部門にて「High Performer」を受賞しました。なお、経費精算、給与計算、会計ソフト部門においては3年連続の「Leader」受賞となります。
「ITreview Grid Award」について
「ITreview Grid Award」は、アイティクラウドが提供するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。
2023年1月に発表された「ITreview Grid Award 2023 Winter」では、2022年12月までに掲載されたレビューの集計結果ををもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として、顧客満足度の高い製品を「High Performer」として表彰しています。
ITreview：https://www.itreview.jp/
アワードの詳細：https://www.itreview.jp/award/2023_winter.html
「ITreview Grid Award 2023 Winter」受賞サービスと利用者からのコメント
・クラウド型経費精算システム『マネーフォワード クラウド経費』
経費精算部門にて、16期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkeihi/reviews
・債務管理システム『マネーフォワード クラウド債務支払』
ワークフローおよび請求書受領サービス部門にて、4期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudsaimushiharai/reviews
・給与計算ソフト『マネーフォワード クラウド給与』
給与計算部門にて、14期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkyuyo/reviews
・勤怠管理システム『マネーフォワード クラウド勤怠』
勤怠管理システム部門にて、10期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/manefowadokuraudokintai/reviews
・クラウド会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計』
会計ソフト部門にて、14期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkaikei/reviews
・確定申告ソフト『マネーフォワード クラウド確定申告』
青色申告ソフト部門にて、4期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkakuteishinkoku/reviews
・請求書管理ソフト『マネーフォワード クラウド請求書』
請求書作成・見積書作成部門にて、10期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudseikyusho/reviews
・電子契約・契約書管理サービス『マネーフォワード クラウド契約』
電子契約・電子サイン・電子署名部門にて、4期連続で「High Performer」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkeiyaku/reviews
受賞した各サービスについて
・経費精算システム『マネーフォワード クラウド経費』
https://biz.moneyforward.com/expense/
・債務管理システム『マネーフォワード クラウド債務支払』
https://biz.moneyforward.com/payable/
・給与計算ソフト『マネーフォワード クラウド給与』
https://biz.moneyforward.com/payroll/
・勤怠管理システム『マネーフォワード クラウド勤怠』
https://biz.moneyforward.com/attendance/
・クラウド会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計』
https://biz.moneyforward.com/accounting/
・確定申告ソフト『マネーフォワード クラウド確定申告』
https://biz.moneyforward.com/tax_return/
・請求書管理ソフト『マネーフォワード クラウド請求書』
https://biz.moneyforward.com/invoice/
・電子契約・契約書管理サービス『マネーフォワード クラウド契約』
https://biz.moneyforward.com/contract/
株式会社マネーフォワードについて
名称 ：株式会社マネーフォワード
所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者 ：代表取締役社長CEO 辻庸介
設立 ：2012年5月
事業内容：PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供
URL ：https://corp.moneyforward.com/
主要サービス：
お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/
バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』 https://biz.moneyforward.com/
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企業プレスリリース詳細へ （2023/01/21-22:40）
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