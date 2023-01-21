［株式会社マネーフォワード］

顧客満足度と認知度が高いサービスとして、「Leader」および「High Performer」を受賞



株式会社マネーフォワードが提供するバックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』は、アイティクラウド株式会社主催「ITreview Grid Award 2023 Winter」の経費精算、ワークフロー、請求書受領サービス、給与計算、勤怠管理システム、会計ソフト、青色申告ソフト、請求書作成・見積書作成の各部門にて「Leader」を、電子契約・電子サイン・電子署名部門にて「High Performer」を受賞しました。なお、経費精算、給与計算、会計ソフト部門においては3年連続の「Leader」受賞となります。













「ITreview Grid Award」について





「ITreview Grid Award」は、アイティクラウドが提供するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。



2023年1月に発表された「ITreview Grid Award 2023 Winter」では、2022年12月までに掲載されたレビューの集計結果ををもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として、顧客満足度の高い製品を「High Performer」として表彰しています。



ITreview：https://www.itreview.jp/

アワードの詳細：https://www.itreview.jp/award/2023_winter.html







「ITreview Grid Award 2023 Winter」受賞サービスと利用者からのコメント





・クラウド型経費精算システム『マネーフォワード クラウド経費』

経費精算部門にて、16期連続で「Leader」を受賞

URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkeihi/reviews



・債務管理システム『マネーフォワード クラウド債務支払』

ワークフローおよび請求書受領サービス部門にて、4期連続で「Leader」を受賞

URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudsaimushiharai/reviews



・給与計算ソフト『マネーフォワード クラウド給与』

給与計算部門にて、14期連続で「Leader」を受賞

URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkyuyo/reviews



・勤怠管理システム『マネーフォワード クラウド勤怠』

勤怠管理システム部門にて、10期連続で「Leader」を受賞

URL：https://www.itreview.jp/products/manefowadokuraudokintai/reviews



・クラウド会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計』

会計ソフト部門にて、14期連続で「Leader」を受賞

URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkaikei/reviews



・確定申告ソフト『マネーフォワード クラウド確定申告』

青色申告ソフト部門にて、4期連続で「Leader」を受賞

URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkakuteishinkoku/reviews



・請求書管理ソフト『マネーフォワード クラウド請求書』

請求書作成・見積書作成部門にて、10期連続で「Leader」を受賞

URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudseikyusho/reviews



・電子契約・契約書管理サービス『マネーフォワード クラウド契約』

電子契約・電子サイン・電子署名部門にて、4期連続で「High Performer」を受賞

URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkeiyaku/reviews







受賞した各サービスについて





・経費精算システム『マネーフォワード クラウド経費』

https://biz.moneyforward.com/expense/



・債務管理システム『マネーフォワード クラウド債務支払』

https://biz.moneyforward.com/payable/



・給与計算ソフト『マネーフォワード クラウド給与』

https://biz.moneyforward.com/payroll/



・勤怠管理システム『マネーフォワード クラウド勤怠』

https://biz.moneyforward.com/attendance/



・クラウド会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計』

https://biz.moneyforward.com/accounting/



・確定申告ソフト『マネーフォワード クラウド確定申告』

https://biz.moneyforward.com/tax_return/



・請求書管理ソフト『マネーフォワード クラウド請求書』

https://biz.moneyforward.com/invoice/



・電子契約・契約書管理サービス『マネーフォワード クラウド契約』

https://biz.moneyforward.com/contract/







株式会社マネーフォワードについて





名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長CEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供

URL ：https://corp.moneyforward.com/

主要サービス：

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/

バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』 https://biz.moneyforward.com/



＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ （2023/01/21-22:40）