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『マネーフォワード クラウド』、8プロダクトが「ITreview Grid Award 2023 Winter」で受賞

［株式会社マネーフォワード］

顧客満足度と認知度が高いサービスとして、「Leader」および「High Performer」を受賞

株式会社マネーフォワードが提供するバックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』は、アイティクラウド株式会社主催「ITreview Grid Award 2023 Winter」の経費精算、ワークフロー、請求書受領サービス、給与計算、勤怠管理システム、会計ソフト、青色申告ソフト、請求書作成・見積書作成の各部門にて「Leader」を、電子契約・電子サイン・電子署名部門にて「High Performer」を受賞しました。なお、経費精算、給与計算、会計ソフト部門においては3年連続の「Leader」受賞となります。






「ITreview Grid Award」について


「ITreview Grid Award」は、アイティクラウドが提供するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

2023年1月に発表された「ITreview Grid Award 2023 Winter」では、2022年12月までに掲載されたレビューの集計結果ををもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として、顧客満足度の高い製品を「High Performer」として表彰しています。

ITreview：https://www.itreview.jp/
アワードの詳細：https://www.itreview.jp/award/2023_winter.html



「ITreview Grid Award 2023 Winter」受賞サービスと利用者からのコメント


・クラウド型経費精算システム『マネーフォワード クラウド経費』
経費精算部門にて、16期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkeihi/reviews

・債務管理システム『マネーフォワード クラウド債務支払』
ワークフローおよび請求書受領サービス部門にて、4期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudsaimushiharai/reviews

・給与計算ソフト『マネーフォワード クラウド給与』
給与計算部門にて、14期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkyuyo/reviews

・勤怠管理システム『マネーフォワード クラウド勤怠』
勤怠管理システム部門にて、10期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/manefowadokuraudokintai/reviews

・クラウド会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計』
会計ソフト部門にて、14期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkaikei/reviews

・確定申告ソフト『マネーフォワード クラウド確定申告』
青色申告ソフト部門にて、4期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkakuteishinkoku/reviews

・請求書管理ソフト『マネーフォワード クラウド請求書』
請求書作成・見積書作成部門にて、10期連続で「Leader」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudseikyusho/reviews

・電子契約・契約書管理サービス『マネーフォワード クラウド契約』
電子契約・電子サイン・電子署名部門にて、4期連続で「High Performer」を受賞
URL：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkeiyaku/reviews



受賞した各サービスについて


・経費精算システム『マネーフォワード クラウド経費』
https://biz.moneyforward.com/expense/

・債務管理システム『マネーフォワード クラウド債務支払』
https://biz.moneyforward.com/payable/

・給与計算ソフト『マネーフォワード クラウド給与』
https://biz.moneyforward.com/payroll/

・勤怠管理システム『マネーフォワード クラウド勤怠』
https://biz.moneyforward.com/attendance/

・クラウド会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計』
https://biz.moneyforward.com/accounting/

・確定申告ソフト『マネーフォワード クラウド確定申告』
https://biz.moneyforward.com/tax_return/

・請求書管理ソフト『マネーフォワード クラウド請求書』
https://biz.moneyforward.com/invoice/

・電子契約・契約書管理サービス『マネーフォワード クラウド契約』
https://biz.moneyforward.com/contract/



株式会社マネーフォワードについて


名称　　：株式会社マネーフォワード
所在地　：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者　：代表取締役社長CEO 辻庸介
設立　　：2012年5月
事業内容：PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供
URL　　：https://corp.moneyforward.com/
主要サービス：
お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/
バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』 https://biz.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/21-22:40）

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