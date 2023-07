[株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)]





YouTubeジャンプチャンネル(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)にて、

7月23日(日)0時から、『NARUTO -ナルト-』うちはサスケスペシャルPVのプレミア公開が決定しました。



タイトル:【NARUTO -ナルト- 】うちはサスケPV【7/23】

URL:https://youtu.be/X2yVAfI-uqo



本映像は7月23日のうちはサスケの誕生日を記念して制作。

うちはサスケの復讐者としての過去から終末の谷でナルトと戦うまでの軌跡を描いたPVとなっております。



#NARUTO #うちはサスケ #ナルト

(c)岸本斉史 スコット/集英社

(c)1999 by Masashi Kishimoto/ SHUEISHA Inc.



【『NARUTO -ナルト-』作品紹介】

週刊少年ジャンプにて連載していた岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、

2002年よりTVアニメーションを放送開始。2014年に700回をもって連載終了。完結後もイベント、ゲーム、グッズなどが発売され続ける国民的作品。海外からの評価も高く、発行部数は全世界累計2億5000万部を突破、

2006年にはニューズウィーク日本版の特集「世界が尊敬する日本人100人」に

主人公、うずまきナルトが架空の人物として唯一選出される。

現在は続編である『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』

(監修:岸本斉史 漫画:池本幹雄)がVジャンプにて連載中。



