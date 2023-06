[コンデナスト・ジャパン]

『VOGUE』の公式アパレルライン「VOGUE Collection」は、6月のプライド月間を祝したチャリティープログラムを6月1日(木)から6月30日(金)までの1ヶ月限定で実施いたします。寄付の対象となるのは、『VOGUE』ロゴをLGBTQ+や多様性を象徴するグラデーションのレインボーカラーに染めた、ユニセックスの長袖Tシャツ。売上金の一部を婚姻の平等(同性婚)を支援する「Marriage For All Japan」に寄付いたします。









「Marriage For All Japan」は、性のあり方にかかわらず、誰もが結婚するかしないかを自由に選択できる社会の実現を目指して、婚姻の平等(同性婚)を実現するために設立された公益社団法人です。同性婚の日本での法制化を目指し、「Business for Marriage Equality」をはじめとするさまざまなプロジェクトを行っています。活動については、代表の寺原真希子に取材した記事「同性婚の法制化に、企業と個人が果たせる役割──「Business for Marriage Equality」が説く、性的マジョリティの責任。(https://www.vogue.co.jp/change/article/business-for-marriage-equality )」もぜひご覧ください。



「VOGUE Collection」を通じたチャリティー企画は今年で2度目。昨年は、ラッパーのAwich、TOMO KOIZUMIのデザイナー小泉智貴、アーティストのMatt、モデルの長谷川ミラ、タレントのりゅうちぇるなどが参加し、プロジェクトを盛り上げました。今年も「#PRIDEwithVOGUEJAPAN (https://www.instagram.com/explore/tags/pridewithvoguejapan/」のハッシュタグとともに着用画像をInstagramにポストして、プライド月間を『VOGUE JAPAN』とともに盛り上げよう。Tシャツの購入は『VOGUE』公式オンラインショップ「VOGUE Collection」から。



『VOGUE』ロゴ ロングTシャツ レインボー

価格:各¥13,800(税込・送料込)

SIZE:S、M、L、XL

※100% オーガニックコットン(本体)、日本製



