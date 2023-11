[カバー株式会社]

カバー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:谷郷元昭)は、2023年11月16日(木)から2024年1月18日(木)の期間、『東京キャラクターストリート』スペース31にて「ホロライブプロダクション」の期間限定ショップ「hololive production official shop in Tokyo Station」(ホロライブプロダクション オフィシャルショップ in 東京駅)をオープンいたします。







成田タメゾウ先生による、「東京観光大使」に任命されたタレント3名の描き下ろしビジュアルを使用した当ショップのオリジナル新商品のほか、これまでホロライブプロダクション公式オンラインショップのみでしか購入出来なかったグッズの一部を販売いたします。当ショップでの購入特典として、お買い上げ金額3,300円(税込)ごとに先着でノベルティをプレゼントいたします。そのほか、ここでしか聞けないオリジナル店内放送も予定しております。ぜひ「hololive production official shop in Tokyo Station」にお立ち寄りください。



開催概要





ショップ名:hololive production official shop in Tokyo Station

ホロライブプロダクション オフィシャルショップ in 東京駅

場 所 :東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街地下1階

期 間 :2023年11月16日(木)~2024年1月18日(木)

10:00~20:30 ※最終日は18:00まで

※年末年始は東京キャラクターストリートの営業時間に準じます。



【入場制限について】

2023年11月16日(木)~11月19日(日)は多くのお客様のご来店が予想されるため、一部時間帯において「LivePocket-Ticket-(ライブポケットチケット)」を利用した入場制限を行う予定です。また、この期間外も混雑状況に応じて、入場制限や整理券配布を行う可能性がございます。入場制限の実施期間については「Piratesfactory_store_info」公式X(@piratesfactory https://twitter.com/piratesfactory)をご確認ください。



取扱商品





・当ショップのオリジナル新商品

・ホロライブプロダクション公式オンラインショップ取扱商品の一部(※)

・ホロライブプロダクション関連のライセンス商品の一部



※タレント記念日グッズや、その他受注商品を除く。いずれも在庫がなくなり次第取り扱い終了となります。



オープン日以降の新商品の入荷時期は、ホロライブ公式サイト内 EVENTページにてお知らせいたします。

https://hololive.hololivepro.com/events/tokyocs/



《2023年11月16日(木)発売商品の一部》



※販売状況により購入制限をかけさせていただく可能性がございます。

※いずれの商品も十分な数量をご用意しておりますが、品切れの際はご容赦ください。

※在庫に関するお問い合わせ(在庫数・入荷予定等)にはお答え出来かねますので、あらかじめご了承ください。

※これらの商品は、本会期終了後、事後販売を行う場合がございます。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



当ショップの一部商品は会期中、以下のサイトでもお求めいただけます。

東京キャラクターストリート オンラインプラザ:https://e-shop.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/



購入者向けノベルティ





時期により異なるノベルティをご用意しています。店内でのお買い上げ金額3,300円(税込)ごとに1点、先着でプレゼントいたします。(いずれもランダム配布のため絵柄は選べません。なくなり次第終了となります。)



第1弾 2023年11月16日(木)~なくなり次第終了

「ホロライブプロダクション 東京観光大使カード」(全6種/ランダム)

さくらみこ、森カリオペ、がうる・ぐらの描きおろしイラストを用いたカードです。



ノベルティ第2弾・第3弾の詳細と配布時期につきましては、後日ホロライブ公式サイト内 EVENTページにてお知らせいたします。

https://hololive.hololivepro.com/events/tokyocs/





オリジナルショッパー





当ショップの描きおろしビジュアルを用いたショッパー(B4サイズ)を100円(税込)で販売いたします。※枚数に限りがございますので、なくなり次第販売終了となります。





店内放送について





時期ごとに異なる店内アナウンスを放送予定です。ここでしか聞けないアナウンスをお楽しみください。



出演予定:さくらみこ、森カリオペ、がうる・ぐら、

ReGLOSS(火威青、音乃瀬奏、一条莉々華、儒烏風亭らでん、轟はじめ)、

友人A、春先のどか

※出演者は変更になる場合がございます。



会社概要





■ホロライブプロダクションについて



「ホロライブプロダクション」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援や公式SNSでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブプロダクション公式サイト:https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X:https://twitter.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://twitter.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ:https://shop.hololivepro.com/



■ホロライブについて



「ホロライブ」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループです。ライブ配信での応援やSNSでの交流ができる次世代の二次元アイドルグループであり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブ公式サイト:https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg



■カバー株式会社について



カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。

・所在地:東京都港区

・代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト:http://cover-corp.com

・採用ページはこちら:https://hrmos.co/pages/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください:(C) 2016 COVER Corp.



