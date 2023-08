[JR東日本ホテルズ]

ホテルメトロポリタン川崎(運営/日本ホテル株式会社、総支配人/金田 文典)とJR東日本では、Suica等交通系電子マネーの利用促進のため、「Terrace and Table」にてランチブッフェまたはディナーブッフェをお召し上がりの上、 Suica 等交通系電子マネーでお支払いいただいた方を対象に「Suicaのペンギンオリジナル巾着袋」をプレゼントいたします。







■キャンペーン期間 2023年9月1日(金)~11月30日(木)

■プレゼント提供の条件

ランチブッフェまたはディナーブッフェをご利用の上で、Suica 等交通系電子マネーでお支払いいただいた方を対象に、1会計につき1個プレゼントいたします。(1会計につき1名以上の大人を含むことが条件となります)

■キャンペーン店舗

ホテルメトロポリタン川崎2階 オールデイダイニング「Terrace and Table(テラスアンドテーブル)」

※「Suica のペンギンオリジナル巾着袋」は JR 東日本からの提供ノベルティです。

※ノベルティの種類は変更となる場合がございます。

※ノベルティが無くなり次第当キャンペーンを終了とさせていただきます。

※「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「Suicaのペンギン」は東日本旅客鉄道株式会社の Suica のキャラクターです。





■店舗情報

・オールデイダイニング「Terrace and Table(テラスアンドテーブル)」

・住所:神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 ホテルメトロポリタン 川崎2階(JR川崎駅西口より徒歩2分)

・お問合せ・ご予約:044-533-1129(レストラン直通、10:00~20:00)



(2023/08/22-18:46)