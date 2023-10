[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]





株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」の新規トレーラーを公開しました。



「Beyond the Dawn」は、本編エンディング後の物語を描く新規大型DLCとなります。今回のトレーラーでは、謎の少女 ナザミルを中心とした物語の傍らで描かれる、パーティキャラクター達にスポットを当てたDLC収録クエストの数々について紹介をしておりますので、是非ご覧ください。



また、 パーティーキャラクターとナザミルが描かれた新ビジュアルも公開!X(旧Twitter)にて、キャンペーンも実施中となります。

詳細は下記をご確認ください。



「DLC収録クエスト紹介トレーラー」公開!





DLC収録クエストではアルフェンやシオンはもちろん、 パーティキャラクターそれぞれのドラマを描いた内容を収録しております。

合一後のダナの各地を巡り、人々とふれあい、時には強敵とも戦いつつ、感動的なものからコミカルなものまで、多様なエピソードを楽しむことができます。今回は一部のDLC収録クエストの紹介をしておりますので、是非トレーラーをご覧ください。



DLC収録クエスト紹介トレーラー:https://youtu.be/beC0mGsPOE4



※本映像には「Tales of ARISE」本編のネタバレが含まれますのでご注意ください。



パーティキャラクター達にスポットを当てたクエストも多数収録!









パーティーキャラクター達とナザミルが描かれた新ビジュアルを公開!







Tales of ARISE - Beyond the Dawnとは?







炎が、新たな壁となり忘れられた仮面が目覚めるー。

「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」は、2021年に発売した「Tales of ARISE」のエンディング後を描いた新規大型DLCです。



ゲーム本編のエンディング後を描いた物語となり、新たなる敵、新ダンジョン、サブクエスト、追加コスチュームなどを収録しています。





新キャラクター・ナザミル(CV.種崎敦美)も登場し、プレイ想定20時間程の大ボリュームの本作を、お楽しみください!

フルルのBeyond the Dawn宣伝大作戦!宣伝のお手伝いをすると豪華賞品ゲットのチャンスも!





「フルルのBeyond the Dawn宣伝大作戦」は現在開催中!

キャンペーンサイトでキャンペーン参加をしたあと、X(旧Twitter)で「#フルルのBtD宣伝大作戦」をつけてポスト(ツイート)したり、関連するYouTube動画を視聴したりすることで「ダナフクロウポイント」を獲得できます。

集めた「ダナフクロウポイント」で豪華賞品と交換したり抽選に応募できるので、宣伝のお手伝いよろしくお願いします!

【開催期間】 開催中 ~ 2023/11/26 23:59 (予定) ※予告なく変更・終了になる場合があります。



キャンペーンサイト:https://arise-btd.syncrew.net/?c=btd



【キャンペーン参加方法】

●キャンペーンサイトにてX(旧Twitter)アカウントを連携する。

※キャンペーン参加のためには、X(旧Twitter)アカウントとの連携が必要です。

●宣伝のお手伝いミッションをクリアして「ダナフクロウポイント」をゲットする

●「ダナフクロウポイント」で賞品を交換または豪華賞品に応募する



「ダナフクロウポイント」 にて交換できるカスタムパーツを使用してつくる「ダナフクロウメーカー」で、自分だけのオリジナルダナフクロウを作ってX(旧Twitter)でシェアすると、ゲットできるダナフクロウポイントが 2倍になります!



好きなカスタムパーツを組み合わせてあなただけのオリジナルダナフクロウをつくれる

「ダナフクロウメーカー」!

自分好みのダナフクロウを作成して、X(旧Twitter)でシェアしよう!

獲得できる「ダナフクロウポイント」も2倍に!



今後の続報は公式サイト・X(旧Twitter)をチェック!





公式サイト:https://toarise.tales-ch.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/Tales_of_ARISE



製品情報







タイトル:

新規大型DLC 「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」

※プレイするには、『Tales of ARISE』本編が必要となります。

発売日:2023年11月9日(木)

ジャンル:心の黎明を告げるRPG

ハード:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)

キャッチコピー:炎が、新たな壁となり忘れられた仮面が目覚めるー。

プレイ人数:オフライン:1人

権利表記:Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

CERO:C



●注意表記掲載のお願い / 著作権表記及び下記注意文は必ず表記いただきますようお願いいたします。

※著作権表記中の(R)や(C)は、○の中に R や C の表記をしていただきますようお願いいたします。

※“PlayStation”、“PS5”、および"PS4"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2023 Valve Corporation. STEAM および STEAM ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。

※YouTubeはGoogle LLCの商標です。

※画面は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。

発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。



