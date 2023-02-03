Nujabes 待望の「modal soul」のBE@RBR…
［株式会社STARBASE］
「modal soul」のアートワークを纏った今回のBE@RBRICKも即完売間違い無し！
カルチャーショップ「 YEN TOWN MARKET(R)️ 」は、世界的に影響を与え、Lo-Fi Hip-Hopの生みの親と言っても過言ではない音楽プロデューサーNujabesと、トイメーカーであるMEDICOM TOYの「BE@RBRICK（ベアブリック）」とのコラボレーション商品「BE@RBRICK Nujabes "modal soul" 100% & 400%」を2/11（土）0:00より2/14（火）16:59まで抽選にて販売いたします。
※メディコム・トイのオフィシャルストアでも後日販売予定
今回のコラボレーションは「Nujabes」が主宰するレーベル「Hydeout Productions」からリリースされた「modal soul」の特徴的なアートワークを大胆に全身に纏わせた100%と400%のBE@RBRICK。
日本国内のみならず全世界にファンを持つNujabesのBE@RBRICKコラボレーションは、昨年初の販売を行い即完売となるほど人気を誇っている。
また、YEN TOWN MARKET(R)️では今回の「modal soul」のデザインをあしらったアパレルも受注販売しているのでこちらも要チェックだ。
今回のBE@RBRICKの発売を皮切りに4ヶ月連続でサプライズを用意している事も発表！
これからもYEN TOWN MARKET(R)️の動向をチェックしてみては如何でしょうか？
※ご掲載の際は、必ず下記コピーライトをご使用いただくようお願いいたします。
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
■商品詳細
商品名 BE@RBRICK Nujabes "modal soul" 100% & 400%
販売金額 18,700円（税込）
サイズ 100% & 400% 各全高約 70mm（100%）, 280mm（400%）
販売場所 ・YEN TOWN MARKET URL：https://yentownmarket.com/
※2月11日（土）0時 ～ 2月14日（火）16:59 オンラインストアにて抽選受付
2月18日（土）11時 ～ YEN TOWN MARKET(R)️ SHIBUYA PARCO店頭にて受取またはオンラインストアより発送
※詳細はYEN TOWN MARKET(R)️ https://yentownmarket.com/blogs/news
NEWSにてご案内いたします。
・MEDICOM TOY 直営店 ※2月25日（土）～
-project1/6 [1/6計画]
-東京スカイツリータウン・ソラマチ店
-MEDICOM TOY PLUS
-MEDICOM TOY PLUS NAGOYA（名古屋PARCO 西館1F）
-2G TOKYO（渋谷PARCO 2F）
-2G OSAKA（心斎橋PARCO 2F）
・ MCT TOKYO
※詳細はメディコム・トイ オフィシャルブログ http://www.medicomtoy.tv/blogにてご案内いたします。
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/03-18:46）
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