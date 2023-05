[株式会社サザビーリーグ]

2023年5月10日(水)~16日(火)@伊勢丹新宿店 本館3階センターパーク/ザ・ステージ#3



5月10日(水)~16日(火) 伊勢丹新宿店にて、<ebure>が“Dress&Flower”にフォーカスしたPOP UPを開催。サマードレスコレクションをラインナップし、<Flower Noritake>によるオリジナルブーケも登場。







“さらに人生を楽しむという気持ちを掻き立てる服”をコンセプトに、2016年に誕生した<ebure(エブール)>。このたび、5月10日(水)~16日(火)の期間、伊勢丹新宿店 本館3階 センターパーク/ザ・ステージ#3にて、「IMAGINATION」をテーマに、“Dress&Flower”にフォーカスしたPOP UPを開催いたします。

サマードレスコレクションをラインナップし、伊勢丹新宿店限定商品や先行発売商品に加え、<Flower Noritake>特別アレンジブーケを販売します。



赤やターコイズブルーのラインが新鮮なチェックのシルクオーガンジー、タフタ素材の華やかなボリューム感、鮮やかなカラーが目を引くボタニカルダイ…。異国への想いを馳せるエキゾチックなテラコッタカラーの空間に、<Flower Noritake>による生花の演出が彩りを加えます。





【About Flower Noritake】









ファッション業界にも熱烈なファンを多くもつ名古屋のフラワーショップ<Flower Noritake>。空間デザインや取り扱う植物は独特な世界観を持ち、店舗販売はもちろんディスプレイやレッスン、ブライダルの依頼に応じて東京や海外でのフラワーデコレーションを行う。世界を旅して出会った珍しい植物を使ったダイナミックで独創的な作風が魅力です。



今回のPOP UPでは、2種類のアレンジメントブーケの販売と、ステージの空間演出を手掛けます。









【伊勢丹新宿店限定アイテム】









ナチュラルドライタフタスカート



POP UPのために特別にご用意したのは、イタリア製のタフタ素材をたっぷりと使用した、贅沢な分量感のギャザーフレアスカート。

コットンが入っているためナチュラルなシワと張り感があり、程よい品の良さを演出します。



Price: ¥72,600(tax in)

Color: black

Size: 36/38

















【伊勢丹新宿店先行発売アイテム】









ポリタフタプリーツスカート



今回のステージではリサイクル原料からつくった什器を使用するなど、セレクトアイテムにも環境に配慮したproductsをラインナップ。

ebureからは、リサイクルポリエステルを使用した華やかでスタイリング力の高いプリーツスカートを先行発売します。



Price:¥64,900(tax in)

Color: white/green/navy

Size: 36/38/40















【POP UP Information】





日時:2023年5月10(水)~5月16日(火)

場所:伊勢丹新宿店

本館3階 センターパーク/ザ・ステージ#3

TEL:03-3352-1111 (大代表)





ebure HP

http://ebure.jp



Instagram

https://www.instagram.com/ebure_official/



