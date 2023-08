[SKIYAKI]

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2023年8月7日(月)に、バイオリニスト・Ayasaのオフィシャルサイトおよびオフィシャルファンクラブ「あやたみんち」(URL:https://ayasa-official.com )を公開しました。









Ayasaは東京都出身。3歳よりクラシックヴァイオリンを始め、桐朋学園付属子供のための音楽教室を経て、桐朋女子高等学校音楽科に入学しました。学生時代にサントリー天然水のCMに出演し、アンドレ・アニハーノフ指揮サンクトペテルブルク祝祭交響楽団コンサート・ツアーにソリストとして参加。東京オペラシティを始め全国13公演を努めました。



2011年からはポップス、ロックに転向し、約5年間「Sword of the far east」に参加。2015年以降、ソロバイオリニストとして精力的に楽曲制作やライブ活動を行い、TVCM や人気バラエティ番組、NHK「うたコン」に出演したほか、山崎育三郎や柏木由紀、山本彩、大原櫻子、ももいろクローバーZなどのライブバンドメンバーとして演奏するなど、多方面で活躍しました。



また、自らアニメに登場するキャラクターのコスプレをして、アニメソングをヴァイオリンでカバーする”弾いてみた動画”を多数 YouTube チャンネルにアップ。演奏はもちろん、コスプレのクオリティーの高さでアニメファンの心を掴み、中国をはじめ、世界各国でも話題となり、各国のアニメイベントからオファーが殺到しました。



2018年に発表したオリジナル楽曲「告白の夜」はiTunesのInstrumentsチャート46カ国で1位となる世界的ヒットとなりました。2020年からは 『BanG Dream!(バンドリ!)』プロジェクト、第4のリアルバンド『Morfonica』(モルフォニカ)』の ヴァイオリン担当・八潮瑠唯役にも抜擢され、活動の幅を拡大。2022年以降リリースしたオリジナル楽曲は全てiTunes Storeインストゥルメンタルトップソングにおいて1位を獲得しています。





この度オープンしたのは、Ayasaのオフィシャルファンクラブです。当サイトの有料会員に登録いただくと、会員限定のグループチャットや、動画、ブログ、バースデーメールなど、スペシャルな特典をお楽しみいただけます。

当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。





【オフィシャルファンクラブ詳細】



■オフィシャルファンクラブ名

Ayasa Official Fanclub「あやたみんち」



■URL

https://ayasa-official.com

※当サイトはオフィシャルサイトとファンクラブを兼ねて運営しています。



■会費

月額550円(税込)

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」 をご利用いただけます。



■有料会員コンテンツ

・Movie

・Blog

・Live

・Group Chat

・Gallery

・Birthday Mail

・Mail Magazine

・デジタル会員証





【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名:株式会社SKIYAKI

所在地:東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル 3F

代表者:代表取締役 小久保 知洋

資本金:593百万円

事業内容:プラットフォーム事業

URL:https://skiyaki.com/



SKIYAKIは、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とする有料会員数108万人以上(2023年6月末時点)のファンプラットフォームを開発・提供し、"FanTech"分野のパイオニアとして新たな価値の提供を目指し続けます。“FanTech”とは、“Fan×Technology”を意味する新しいコンセプトです。





【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL:https://bitfan.id/



