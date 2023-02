[株式会社STARBASE]





先月、atmos pink 主催のダンスオーディション「MORE THAN EVER~未来を勝ち取れ~ Support by NIKE」の最終審査楽曲 『GOING IN』をリリースしたばかりのRIEHATAだが、本日2/2(木)にRIEHATA初となるラブソング『Twin Ray』をリリース!

何十億人という人口の中から運命の人との出会いを果たした時の感覚や、出会ったばかりなのに既に会った事があるかの様な懐かしさを歌った初のラブソング『Twin Ray』!

心地よいキャッチーなサビとRIEHATAらしいダンサブルなトラックでダンサーはもちろん幅広い世代がリピートする事間違い無し!

2023年のバレンタインはこの曲と共に最愛の人との時間を過ごしてほしい。



●楽曲作品概要

アーティスト:RIEHATA

タイトル:Twin Ray

各種配信サービス:https://lnk.to/TwinRay

レーベル:STANDO

発売日:2023年2月2日 (木)



●RIEHATA(リエハタ)プロフィール





1990年8月9日、日本人の父とフィリピン人の母の次女として新潟に生まれる。 母の影響で洋楽を聴いて育ち、小学生からダンスを始める。 中学卒業後、単身L.Aへ行き、ダンス修業を続ける。 独自の「SWAG」スタイルが評判になり、19~20歳の1年間は世界20か国以上の都市でダンスレッスンを行った。 2010年、レディー・ガガ来日時、「ミュージック・ステーション」でのパフォーマンスのバックダンサーオーディションに合格。インパクトあるダンスで共演を果たす。 結婚、出産を経て、2014年、パートナーと共にAIのバックダンサーを務める。 2015年にはクリス・ブラウンに認められ、MVやフィリピンツアーで共演。 以後、 King & Prince、BTS、Twice、ZicoなどK-popアーティストやEXILE、三代目JSBなど第一線で活躍するアーティストの楽曲で振り付けを担当する。2018年から現在もナイキグローバルモデルに起用されナイキアンバサダーを務める。そして同年12月には自身初の書籍 であり全編本人プロデュースの「RED」が発売され、注文殺到につき重版されるほど話題となる。 2021年 には出版した初エッセイ『ダンスで世界を変えた人生サバイブ術 逆境モチベQUEEN』は、発売前にもかかわらず重版が決定し、Amazon新着ランキング1位など、多くのチャート上位にランクインした話題作となる。楽曲「Catch the Vibe」、「PAUSE feat. SALU & SUNNY BOY」などリリースしアーティスト活動も本格的にスタート。2022年5月には2005年コカ・コーラのCMソングとして大ヒットしたBENNIE Kの楽曲「DREAMLAND」をオフィシャル・サンプリングした『DREAM ISLAND』を発表。また、長年指導してきたRIEHATAがプロデュースするダンスパフォーマンスチーム「RIEHATATOKYO」が、2021 年に発足した日本発のプロダンスリーグD.LEAGUEに「avexROYALBRATS」として出場。初代チャンピオンの座 を勝ち取った。 常に”最先端”を追求し日々磨きがかかるRIEHATAに世界中から更なる精力的な活動が期待されている。



Official SNS

Instagram:https://www.instagram.com/riehata/

TikTok:https://www.tiktok.com/@riehata

Twitter:https://twitter.com/riehataqueen

YouTube:https://www.youtube.com/@RIEHATAchannel



