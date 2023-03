[株式会社ニューバランス ジャパン]





株式会社ニューバランスジャパン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:久保田伸一)は、2023年3月19日(日)に開催される「第13回渋谷・表参道Women’s Run」に協賛します。ニューバランスは、ランナー一人一人の走る目的やライフスタイルの多様性を称賛するブランドメッセージ「あなたのまま、走ろう。Run your way.」を掲げ、すべてのランナーの皆さまを応援しています。その一環として、ニューバランスは本大会の開催地である渋谷区と一般社団法人渋谷未来デザインが推進する女性の健康を支援する「Women’s Wellness Action From SHIBUYA」の趣旨に賛同し、「渋谷・表参道Women’s Run」を走る女性たちの健康を支援することを目的に、女性ランナーたちが走ることをより楽しむことができるよう、セレブレーションギフトをご用意いたしました。



■大会当日は女性の健康を支援するセレブレーションギフトをプレゼント

大会当日、レース完走の女性ランナーの皆さまにニューバランスからセレブレーションギフトカードをプレゼントします。大会会場内にある引換所でQRコードを読み取り、ニューバランスのアプリをダウンロードすると、ギフトカードをお渡しいたします。ギフトの内容は以下の2つから選ぶことができます。



A:わたしの健康にギフト

女性の健康をテーマに、ヘルスやビューティなど女性の生活を豊かにする渋谷・表参道近郊の協力店舗で使える1000円クーポンをプレゼント。ゴール後は、渋谷の街でリフレッシュしましょう。クーポンが使える協力店舗は、大会当日の会場のブースやギフトカード引換所にてQRコードから見られる特設ページにてご覧いただけます。





B:社会の健康にギフト

ギフトは、女性の健康のために寄付をしていただくこともできます。ニューバランスは2005年より女性の健康のためにピンクリボン活動を継続しています。日本国内での乳がんに対する認知向上、早期発見、早期診断、早期治療への啓発のためピンクリボン対象商品を発売し、売り上げの一部をNPO法人Run For The Cure(R) Foundationに寄付しています。今回のギフトでBを選ぶと、あなたの代わりにニューバランスが1000円寄付をします。





ニューバランスのピンクリボン活動について

https://shop.newbalance.jp/shop/pages/csr.aspx



渋谷区 長谷部健区長のコメント

渋谷区では、基本構想で「思わず身体を動かしたくなる街へ。」と掲げ、健康的な生活のために、日常的な運動も、楽しみで行うスポーツも、すべてが暮らしに溶け込むようなまちづくりを進めています。「渋谷・表参道ウィメンズラン」は、区民だけでなく参加される皆様に、渋谷の街や明治神宮など、渋谷区自身を「15平方キロメートルの運動場」として楽しんでいただけるイベントです。「渋谷・表参道ウィメンズラン」を通じた今回のニューバランス様の取り組みは、スポーツによって参加者自身の健康をつくるだけでなく、社会の健康にも貢献する、すばらしい取り組みだと感じています。



渋谷未来デザイン 長田新子事務局長のコメント

渋谷未来デザインは、渋谷に集う多様な個性や価値観を原動力に、新しいカルチャーの創発とソーシャルイノベーションを起こすことで、都市や地域の可能性を追求しています。我々が推進する “Women’s Wellness Action”は、女性特有の健康課題への認知拡大と解決に向けたアクションをするために、昨年3月の国際女性デー月間をきっかけに立ち上がり活動しています。今回の「渋谷・表参道ウィメンズラン」という機会は、まさに女性たちが健康をテーマに自分達が主役となり街全体にメッセージを届けていける都市型の活動でもあります。このようなイベントを通じて、その互いに尊重し合い健康でいられるカルチャーが地域に当たり前に根付くようなことをニューバランスさんとどんどん推進していきたいと思っています。



「Women’s Wellness Action From SHIBUYA」とは

女性が日々直面する女性特有の健康課題への認知を拡大し、解決のための行動を促進することを目的に2022年に設立。若い女性の集まる情報発信地である渋谷区を中心に、国際協力NGOジョイセフ(JOICFP)や活動に賛同する企業・個人と連携しながら、特に SRHRのテーマに関する情報発信・啓発活動や問題解決のためのサービス・プロダクト開発を通して、望まぬ妊娠や婦人科系疾患、性に関する人権侵害から女性を守ることを目的に活動していきます。



