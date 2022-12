[タワーレコード株式会社]

タワレコバイヤーによる全店投票で今年も5アーティストが受賞





タワーレコードでは、2022年にタワレコメンに選ばれたアーティストを対象に当社全店舗の代表バイヤーによる投票を行い、その中でもっとも得票数の多かった5アーティストに「タワレコメン・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を授与します。



※リリース順



Tani Yuuki 「Memories」4月度タワレコメン

Wet Leg 「ウェット・レッグ」4月度タワレコメン

The Linda Lindas 「グローイング・アップ」4月度タワレコメン

Chilli Beans. 「Chilli Beans.」7月度タワレコメン

w.o.d. 「感情」9月度タワレコメン



※「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」以外のタワレコメンアワード対象アーティストはオンライン特集ページにて発表いたします。





まさにタワーレコードがCDショップとしてのプライドをかけた本企画、2022年の集大成。タワーレコードでは、これら2022年の一つのシーンを代表する作品を年末の店頭、タワーレコード オンラインにてプッシュしていきます。正にこれからが超期待のアーティスト、“タワレコメン・オブ・タワレコメン”。今後のさらなる活躍に是非ご注目ください。



■タワレコメンアワード2022 「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」 ※リリース順







◎Tani Yuuki「Memories <タワーレコード限定>」

発売日:2022年4月6日 価格:3,300円(税込) レーベル:Valley Records





圧倒的な歌唱力と耳に残って離れない美しいメロディーが話題を呼び、様々なストリーミングチャートを席巻した代表曲「W/X/Y」など14曲を収録した2022年文句なしのベスト名盤!次々にヒット作を生み出す彼の始まりの1枚を是非CDで聴いてください!



(推薦者:オンライン事業統括部/藤川・商品統括部/久保山)





◎Wet Leg 「ウェット・レッグ」

発売日:2022年4月8日 価格:2,420円(税込) レーベル:Domino





イギー・ポップも絶賛!「Chaise Longue」「Wet Dream」の2曲がバズり、ライヴが軒並みソールドアウトを記録しているというUKで今最も熱い視線を集める女子二人組=ウェット・レッグ。シンプルなサウンドながら中毒性抜群。インディーシーン大本命!本国UKのみならずUSや日本でも大ブレイク中!2月の初来日ツアーも期待大です!





(推薦者:アリオ鷲宮店/佐々木・商品統括部/廣川・商品統括部/内田・オンラインMD企画・運営部/巻本)





◎The Linda Lindas「グローイング・アップ」

発売日:2022年6月3日 価格:2,750円(税込) レーベル:Silent Trade





Netflix ドキュメンタリー『The Claudia Kishi Club』(2020)で起用され注目を集め、LA公共図書館でのライブストリームで人気爆発。Hayley Williams、Questlove、Flea、Rage Against the Machine やSonic Youth のメンバーからも絶賛されるなど、DIYながらのパンクロックを鳴らしてくれます。SUMMER SONICでのライヴも大いに盛り上げてくれた彼女たち、今後の飛躍も楽しみです!





(推薦者:仙台パルコ店/早瀬)





◎Chilli Beans.「Chilli Beans.」

発売日:2022年7月13日 価格:通常盤/3,080円(税込) レーベル:A.S.A.B





ファッションやビジュアルも含め若者人気急上昇中!懐かしさと今っぽさが絶妙なバランスで混じり合い、ロックと次世代のサウンドが融合したボーカルセンスとメロディが魅力のネオガレージスタイル。 3ピースには思えないメンバーそれぞれにスポットライトが当たっており、歌唱力も高い。サウンドにこだわる姿勢がひしひしと伝わる楽曲も、きらりと光っています!



(推薦者:池袋店/小林・名古屋パルコ店/片倉・高崎オーパ店/宮川・秋葉原店/岩谷・町田店/荻野・アリオ倉敷店/宮内・アリオ八尾店/宮本・横浜ビブレ店/後藤・札幌ピヴォ店/添田・橿原店/進明・渋谷店/長岡)





◎w.o.d.「感情」

発売日:2022年9月21日 価格:通常盤/3,300円(税込) レーベル:MIMINARI Records







盤を重ねるごとにアップデートしている ネオ・グランジ・バンド!今作は踊れてエモいハードロック極まった曲尽くし。硬派なロックサウンド好きにはもちろん、バンド好き若年層にもファンを拡大しており、2023年も間違いなく要注目バンドです!



(推薦者:名古屋近鉄パッセ店/蔵田・広島店/難波・秋葉原店/太田・高崎オーパ店/金子・渋谷店/櫻間)







『タワレコメン』とは、「店頭からブレイク・アイテムを作っていこう!」を合言葉に、全国のタワーレコードのバイヤーが、洋・邦・ジャンルを問わず己の耳と直感だけを信じて、世間で話題になる前のアーティストをいち早くピックアップ、全店で展開し大プッシュしていく名物企画。2006年からスタートした本企画は、毎月、バイヤー達によるガチ・プレゼンと投票でアイテムを決定、全店展開していく激推し企画です。



