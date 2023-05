[株式会社サザビーリーグ]

5月12日(金)よりNOJESS 2023 Summer Collection 2ndの発売がスタート。







【Charm×Ring Charm×Ear cuff】





リングやイヤーカフとしても使用できるネックレスチャーム。その日の気分で様々なスタイリングを楽しめます。



from left

ear cuff (charm) 9,900yen/ silver

pinky ring (charm) 9,900yen/ silver chain(50cm) 5,500yen/ silver

ear cuff (charm) 9,900yen/ silver chain(50cm) 8,800yen/ silver

ring (charm) 12,100yen/ silver

5/12(金)発売



ニュアンスのあるハートモチーフが、胸元のアクセントに。



水が流れるような緩やかな曲線を描くネックレスとピアスは、立体感があり美しいラインが魅力。シンプルながら小技が効いたデザインに。



from top

necklace 31,900yen/ K5 and K10

pierced earrings 20,900yen/ silver and K10

pierced earrings 28,600yen/ K5 and K10

necklace 19,800yen/ silver

5月12日(金)発売



【ノジェス NEW ARRIVAL】

発売日:2023年5月12日(金) ~

ノジェス 店舗及び公式オンラインストアにて順次発売

※公式オンラインストアは5月10(水)より先行予約開始

公式サイト(公式オンラインストア):https://nojess.net/

インスタグラム:https://www.instagram.com/nojess_official/?hl=ja



