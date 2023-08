[SKIYAKI]

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2023年8月7日(月)に、xikersの日本公式サイト兼ファンクラブ「xikers JAPAN OFFICIAL SITE」(URL:https://xikers-official.jp/)をオープンしました。







KQ ENTERTAINMENTがATEEZ以来5年ぶりに送り出す男性10人組ボーイズグループ・xikers。

前身となる練習生グループ「KQ Fellaz 2」として2022年に公開され、ロサンゼルスでの研修などを経てついに2023年3月に1stミニアルバム「HOUSE OF TRICKY: Doorbell Ringing」をリリースしてデビューしました。



グループ名の「xikers」は座標を表すアルファベット(x)と旅行者(hiker)を合わせ「座標を探して時間と空間を旅する少年たち」という意味が、ファンが考案した中から選ばれた公式ファンダム名「road𝓨」は道(road)と、座標を表すもう一つのアルファベット(y)を合わせ「xikersがこれから歩いていく道を示すy座標として冒険や旅を共にする」という意味がそれぞれ込められています。



今回オープンした公式サイト兼ファンクラブではxikersのスケジュールやディスコグラフィーに加えて、有料会員限定で楽しめる限定動画やメンバーダイアリーなどのスペシャルなコンテンツをお楽しみいただけます。

当サイトの詳細は下記URLよりご確認ください。





【公式サイト兼ファンクラブ詳細】



■公式サイト兼ファンクラブ名

xikers JAPAN OFFICIAL SITE





■URL

https://xikers-official.jp/



■会費

年会費:6,600円(税込)

※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。



■公式サイトコンテンツ

NEWS、SCHEDULE、PROFILE、DISCOGRAPHY、GOODS、MOVIE



■有料会員コンテンツ

SPECIAL CONTENTS、SPECIAL MOVIE、MEMBER’S DIARY

※新規入会特典あり



【xikersプロフィール】

xikers(サイカース)はMINJAE、JUNMIN、SUMIN、JINSIK、HYUNWOO、JUNGHOON、SEEUN、YUJUN、HUNTER、YECHANからなる韓国の10人組グループだ。座標を象徴する単語「x」と、旅行者という意味の単語「hikers」から、“座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味がチーム名に込められている。



2023年3月に発売した1ST MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』でデビュー、ウィットの利いた世界観で目を引いた。デビューアルバムは米ビルボードのメインチャートである「ビルボード200」の75位にチャートイン、初動10万枚を突破して、当時歴代ボーイズグループのデビューアルバム初動5位という記録を打ち立てた。



デビュー曲であり最初のタイトル曲である「TRICKY HOUSE」は、MV公開27時間でYouTubeの再生数1000万回を記録し、2番目のタイトル曲「ROCKSTAR」のMVはさらに2時間も早い自己最高を記録した。



また日本でも、オリコンのデイリーアルバムチャート1位、週間アルバムチャートで6位を記録し、グローバルな人気を証明。タイ・バンコクで開催された『KCON 2023 THAILAND』と、日本・千葉で開催された『KCON JAPAN 2023』など、様々なグローバルステージで既に実力を見せつけている。デビュー間もない新人にもかかわらず、国内外で無限の可能性を持つことから、第5世代「スーパールーキー」という称号を得ている。





