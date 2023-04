[株式会社サザビーリーグ]

途上国支援へ寄付先を一本化



ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランド、

ARTIDA OUD(アルティーダ ウード/https://www.artidaoud.com/)は、2023年4月20日(木)に

MAISON N.H PARIS × VERMEIL par iena×ARTIDA OUD のトリプルコラボレーションによる、商品1点につき1000円が寄付されるドネーションプロジェクト“I am” Donation の新作ブレスレットを発売いたします。







2019年のプロジェクト立ち上げから、数多くの方々にご賛同いただき、2022年には途上国支援として、インド・ビハール州に6つの幼稚園建設を実現した実績を持つ、ARTIDA OUDによる “I am” Donation プロジェクト。

このプロジェクトへの賛同、そして、ブランドの根幹に優しさと強さを併せもつ3者のフィロソフィーが共鳴し、

この度新たなコラボレーションが実現しました。ラフカットの大ぶりな天然石やMAISON N.H PARISのアイコンでもあるタッセルを添えたデザインなど、インドで女性が制作したブレスレットを3型展開いたします。

また、寄付先を環境や医療にも広げて参りましたが、2023年4月末よりプロジェクトの寄付先は、途上国支援に一本化し、ブランドとしてより強い意志をもって、ジュエリーの生産国であるインドへの還元をおこなってまいります。



LINE UP



対象ジュエリーをご購入いただくと、¥1,000を寄付。またジュエリーが写った写真を #iamdonationと付けて、Instagramのフィードにご投稿いただくと、追加でさらに¥100を寄付いただけます。(最大¥1,100寄付)

コラボレーションジュエリーは、4月20日(木) 12:00より、 VERMEIL par ienaと同時発売予定。



ラフカットのアクアマリン、ローズクォーツ、ルチルクォーツをアクセントに配した天然石ビーズのブレスレット。Bracelet 8,580yen (with tax)





天然石ビーズに、MAISON N.H PARISのアイコンでもあるフリンジを添えたブレスレット。ブラックスピネル、ラブラドライト、アベンチュリン、ピンクトルマリンの展開です。Bracelet 7,480yen (with tax)





ラフカットの天然石をワイヤーに巻き付け、手首にフィットするアーチ状に仕上げたブレスレット。ピンクトルマリン、レインボームーンストーン、ラブラドライトの展開です。Bracelet 8,580yen (with tax)



“I am” Donation についてはこちら

https://www.artidaoud.com/iamdonationproject/iamdonation





寄付先を一本化へ







2019年9月に始動した“I am” Donation プロジェクト。

寄付先は途上国支援に留まらず、2021年には環境や医療にも幅を広げ、2022年にはインド・ビハール州に6つの幼稚園教室の建設が実現。これまで、多角的・継続的に支援を続けてまいりました。

2023年4月末からは途上国支援に寄付先を一本化。短期的な支援ではなく、子どもたちが自らの力で未来を切り拓いていけるよう、持続可能な環境が整うまで長期的な視点で、インド・ビハール州における「子どもたちの教育環境改善プログラム」として、このプロジェクトを今後も継続いたします。 “I am” Donation プロジェクトを通して、あたたかな支援の輪がさらに広まることを願います。



How to join











MAISON N.H PARIS

長年パリに暮らす石坂紀子氏と佐々木ひろみ氏により、ヨーロッパの旅で出逢ったモノ達からインスパイアされ、

デザインされるブランド。商品の生産地であるマダガスカルでは、その伝統工芸を活かしたものづくりだけでなく、地域への雇用を通し女性の自立支援や職業訓練をおこなっている。

▸Brand Official Site

https://www.maisonnhparis.com/ja



VERMEIL par iena

「赤を身に纏うことで、よりエレガントにより女性らしく。気品・佇まい・空気感、人として深みがかさなった真の大人に捧げる」をコンセプトに、真の大人の女性へ捧げるファッションを提案するブランド。

▸ Brand Official Site

https://vermeil.iena.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/17-20:46)