株式会社バンダイナムコエンターテインメント





株式会社バンダイナムコエンターテインメントはSteam Storeにて『バンダイナムコエンターテインメント パブリッシャーセール』を開催することをお知らせいたします。

セール期間中は、人気のSteamタイトルを最大90%OFFにてご購入いただけます。



セール対象タイトルはこちら:

https://store.steampowered.com/publisher/BANDAINAMCO/sale/BandaiNamcoSale



セール名 :バンダイナムコエンターテインメント パブリッシャーセール

セール期間 :2023年10月19日(木)まで





【セール対象 ピックアップタイトル】



『SDガンダム バトルアライアンス』 50% OFF!

『New ガンダムブレイカー』 70% OFF!

『スーパーロボット大戦30』 50% OFF!

『アイドルマスター スターリットシーズン』 60% OFF!

『SCARLET NEXUS』 80% OFF!

『GOD EATER 3』 85% OFF!

『CODE VEIN』 85% OFF!

『PAC-MAN MUSEUM+』 50% OFF!

『SOULCALIBUR VI』 90% OFF!



など。





