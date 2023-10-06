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Steam(R)Storeにて人気タイトルが最大90%OFF！「バンダイナムコエンターテインメント パブリッシャーセール」開催中！

［株式会社バンダイナムコエンターテインメント］



株式会社バンダイナムコエンターテインメントはSteam Storeにて『バンダイナムコエンターテインメント パブリッシャーセール』を開催することをお知らせいたします。
セール期間中は、人気のSteamタイトルを最大90％OFFにてご購入いただけます。

セール対象タイトルはこちら：
https://store.steampowered.com/publisher/BANDAINAMCO/sale/BandaiNamcoSale

セール名 ：バンダイナムコエンターテインメント パブリッシャーセール
セール期間 ：2023年10月19日（木）まで


【セール対象　ピックアップタイトル】

『SDガンダム バトルアライアンス』　50％ OFF！
『New ガンダムブレイカー』　70％ OFF！
『スーパーロボット大戦30』　50％ OFF！
『アイドルマスター スターリットシーズン』　60％ OFF！
『SCARLET NEXUS』　80％ OFF！
『GOD EATER 3』　85％ OFF！
『CODE VEIN』　85％ OFF！
『PAC-MAN MUSEUM+』　50％ OFF！
『SOULCALIBUR VI』　90％ OFF！

など。


■権利表記
『アイドルマスター スターリットシーズン』
　(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『SCARLET NEXUS』
　SCARLET NEXUS(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『GOD EATER 3』
　GOD EATER(TM)3 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『CODE VEIN』
　CODE VEIN(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

　(C) 2023 Valve Corporation.All rights reserved.

※商標はすべて米国およびその他の国の各社が所有します。
※STEAM および STEAM ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。
※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/06-19:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

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